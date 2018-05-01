"Джавеліни" викликають у росіян болючі спогади про Афганістан – експерти США оцінили надання зброї Україні

30 квітня Державний департамент США офіційно підтвердив, що доставка американських систем протитанкової оборони "Джавелін" до країни вже відбулась.

Деякі експерти переконані, що постава оборонної зброї Україні лише розлютить Росію і призведе до ескалації війни, інші наполягають, що надання зброї Україні є найбільш ефективним шляхом для того, щоб змінити факти на місці і, нарешті, примусити Путіна до переговорів, пише Atlantic Council.

В 2017 році, Конгрес схвалив пакет військової допомоги в 47 мільйонів доларів, який включав 210 протитанкових установок і 37 пускових установок «Джавелін», однак, Державний департамент відмовляється назвати точну кількість поставленої зброї.

Аналітичний центр Atlantic Council опитав експертів про те, наскільки важливою є поставка «Джавелінів» і що вона означатиме в військовому та політичному плані для конфлікту Росії та України? Ми наводимо думки деяких з опитаних експертів.

Ян Бжезінський, головний дослідник Центру з міжнародної безпеки Scowcroft при Atlantic Council:

Поставка «Джавелінів» є операційно і політично важливою демонстрацією рішучості США підтримати Україну.

«Джавеліни», ймовірно, викличуть у російського командування незручні спогади про американські портативні протиракетні установки Stinger, які відіграли важливу роль в тому, щоб примусити Радянський Союз вийти з Афганістану наприкінці 1980-х

Лише «Джавелінів» не достатньо, що витіснити Росію з Донбасу та Криму, однак вони значно збільшують можливості України зробити дії російських сил більш витратними.

«Джавеліни», ймовірно, викличуть у російського командування незручні спогади про американські портативні протиракетні установки Stinger, які відіграли важливу роль в тому, щоб примусити Радянський Союз вийти з Афганістану наприкінці 1980-х.

Тепер «Джавеліни» допоможуть стримати подальші захоплення Росією української території. Однак, їх має супроводжувати додаткова військова підтримка України, більша присутність НАТО в Центральній Європі та більш агресивні економічні санкції проти Росії, щоб переконати Путіна припинити окупацію Криму та східної України.

Стівен Бланк, старший науковий співробітник Американської ради закордонної політики:

Це не змінить хід кампанії, адже Росія не припинить агресію, що включає багато загроз проти України. Однак, це допоможе стримати Росію. По-друге, потрібно розглядати це як початок двосторонніх відносин у військовій сфері, що включатиме продаж зброї і навчання, а не як поодиноку угоду. По-третє, це прояв політичної солідарності США з Україною. По-четверте, це піднімає якщо не економічні, то політичні втрати Москви від будь-якого подальшого вторгнення і посилює спроможності українських збройних сил.

Майкл Карпентер, директор аналітичного Центру Байдена:

Я вітаю рішення надати Україні "Джавеліни". На моральному, політичному, тактичному та стратегічному рівнях це правильне рішення, яке допоможе Україні захиститись від безупинної агресії Росії, яка вже забрала понад 10 000 життів.

Важливо пам'ятати, що Україна платить за ці ракети

Однак, не треба себе обманювати, що вони змінять хід кампанії. Вони є корисним видом озброєння, яке матиме обмежений стримуючий ефект, але не змінить фундаментально можливості української армії. Значно важливішою є структура командування збройних сил.

Нарешті, важливо пам'ятати, що Україна платить за ці ракети. У довготерміновій перспективі буде значно краще, якщо Україна реформує свою оборонну промисловість (тобто зробить її більш прозорою та менш вразливою до корупції), щоб бути здатною самостійно виробляти протитанкову зброю і не муситиме купувати їх у західних країн.

Аріель Коен, старший науковий співробітник в "Глобальному енергетичному центрі" та "Центрі Євразії" при Atlantic Council:

Поставка «Джавелінів» є позитивною новиною, однак вона давно перезріла і може надіслати неправильний сигнал Москві.

Надання цієї зброї може стати сигналом для Росії, що США дуже повільно відповідають і не варто очікувати вчасної і адекватної відповіді у випадку масштабних дій

Хоча ці ракети необхідні, їх поставили на чотири роки пізніше і в невеликій кількості.

Росія загрожує Україні не лише на Донбасі, але і можливістю масштабного наземного вторгнення з метою окупувати Україну повністю.

Надання цієї зброї може стати сигналом для Росії, що США дуже повільно відповідають і не варто очікувати вчасної і адекватної відповіді у випадку масштабних дій.

До того ж, Україна має великий військово-промисловий комплекс, який може виробляти зброю, включаючи протитанкові ракети. США мали б поділитись військовою технологією і надати технічну допомогу з метою модернізації і збільшення виробництва в Україні.

Пітер Дікінсон, дослідник Atlantic Council:

Готовність розкрити блеф Кремля означає, що Москва втрачає ініціативу​

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Доставку американських «Джавелінів» вітають в Україні, особливо з огляду на цинізм і скепсис навколо попередніх озвучених планів. Це, значною мірою, символічний жест, який не змінить військову ситуацію на місця, однак його помітять у Кремлі. Постачання зброї Україні є значною ескалацією американської підтримки Києву і пряме заперечення постійних попереджень Росії, що такі дії призведуть до збільшення кровопролиття. Готовність розкрити блеф Кремля означає, що Москва втрачає ініціативу, адже обмеженість варіантів її дій в східній Україні стає більш очевидною.

Джон Гербст, директор "Центру Євразії" Atlantic Council та колишній посол США в Україні:

Якщо підтримка зросте, війна Москви завершиться швидше

Поставка «Джавелінів» є важливою для посилення України і попередження Москви, що ціна агресії зростає, однак, цей факт не змінить хід кампанії. Угода про «Джавеліни» анонсована в грудні не призвела до російської ескалації, як передбачали опоненти цього заходу. Але, як і санкції, введені Вашингтоном в квітні, вони надсилають сигнал, що західна підтримка України посилюється. Якщо Москва продовжить щоденну агресію в Україні, США надішлють жертві більше «Джавелінів», протиповітряну зброю і Москва, зрештою, буде змушена припинити свою авантюру на Донбасі. Якщо підтримка зросте, війна Москви завершиться швидше.

Александер Вершбоу, дослідник Центру з міжнародної безпеки Scowcroft при Atlantic Council:

Рішення США надати протитанкову зброю «Джавелін» Україні стримує нові наступи Росії проти українських сил. Росія не мусить скаржитись через оборонну зброю, якщо вона не задумала новий наступ проти Україні, використовуючи значну кількість танків, що незаконно перебувають на окупованій території Донбасу, а також численні танки, розміщені вздовж західного кордону Росії. Надання «Джавелінів» і посилення санкцій проти Росії є важливим у зусиллях Курта Волкера з проведення успішних переговорів стосовно конфлікту у східній Україні.

Максим Хилько, співзасновник фонду​ East European Security Research Initiative:

Надання "Джавелінів" не змінить хід кампанії, однак, є важливим кроком з військової та політичної точок зору і більш широкому контексті західної підтримки Україні.

"Джавеліни" - це ефективна зброя, переконаний дослідник. Він також відзначив, що поставка є важливим сигналом рішучої підтримки США Україні і сигналом Росії, що постачання зброї до бойовиків на Донбасі не залишиться безкарним.

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