Відверто про наркотики і сухо про роботу у Burisma - ЗМІ США анонсують книжку сина президента Байдена

За кілька днів у США надійде у продаж книжка сина президента США Гантера (Хантера) Байдена "Прекрасні речі" ( Beautiful things - англ.). З її змістом ознайомились американські ЗМІ і пишуть про найцікавіші на їх думку моменти.

Чимало американських видань відзначають "відкритість" Байдена щодо його досвіду залежності від алкоголю та наркотиків, щодо його взаємин у родині тощо. Як відзначає видання The New York Times, на відміну від інших епізодів свого життя, про роботу в українській компанії Burisma син президента США написав "сухо". Видання The Washington Times пише: "хоча уривки переглянуті the Washington Times вказують, що пан Байден відвертий з приводу своїх незгод та уживання наркотиків, мало сказано про його бізнес справи".

не зробив нічого неетичного, і ніколи не обвинувачувався у жодному порушенні

"Він описав пригоду на 18 сторінках, які нагадують дослідницьку статтю написану студентом, який писав без особливого бажання", - пише про написане Байденом щодо роботи з Burisma видання The New York Times.

Як повідомлє The New York Times, Байден відзначив, що "не зробив нічого неетичного, і ніколи не обвинувачувався у жодному порушенні".

Як відзначають численні ЗМІ, Гантер Байден пише, що навіть, якби він не працював в українській компанії “у нашій політичній атмосфері, я не думаю, що це мало би значення. Я би все одно став об'єктом нападок". Син президента США наполягає, що скандал навколо його роботи у Burisma був покликаний зашкодити шансам Джо Байдена на обрання та відволікти увагу від скандалів щодо тогочасного президента США Дональда Трампа.

Гантер Байден, відзначає видання the Guardian, порівняв себе із дітьми екс-президента США Дональда Трампа.

"Я не Ерік Трамп, або Дональд Трамп-молодшний. Я працював не на свого батька. Я досягав успіху та зазнавав невдач самотужки", - цитують фрагмент книги у виданні.

він "десятками років знаходився на професійних ролях, які були пов'язані з політичним впливом його батька"

Видання The Washington Times, коментуючи написане Гантером Байденом вказує, що він "десятками років знаходився на професійних ролях, які були пов'язані з політичним впливом його батька".

"У 1996-му році, у віці 26 років, випускник Школи права Єльського університету, Байден був найнятий на посаду старшого віце-президента MBNA Corp. Тоді компанія була одним із найбільших дистрибюторів кредитних карток у США. Вона також була найбільшим донором тодішнього сенатора від штату Делавер Джозефа Байдена", - пише видання.

ЗМІ активно коментують фрагменти книги присвячені проблемам сина президента США із алкоголем та наркотиками.

Так видання The Times пише: "У час коли Джо Байден повідомляв про те, що балотуватиметься у президенти, його син Гантер був наркоманом залежним від креку (форма кокаїну, яка споживається через куріння і пов'язувалась у ЗМІ США із важкою формою залежності, соціальним неблагополуччям - прим. ГА), який опинився перед дулом пістолету, коли намагався придбати наркотик у таборі безхатьків".

Я купував крек-кокаїн на вулицях Вашингтона, і готував власний у бунгало готелю у Лос-Анджелесі. Мені так кортіло випити, що я не міг пройти півкварталу від магазину, де продається алкоголь до мого помешкання, не відкоркувавши пляшку

Видання The New York Times назвало книгу сина президента США "у рівній мірі родинною сагою, розповіддю про горе та криком наркомана".

"Я купував крек-кокаїн на вулицях Вашингтона, і готував власний у бунгало готелю у Лос-Анджелесі. Мені так кортіло випити, що я не міг пройти півкварталу від магазину, де продається алкоголь до мого помешкання, не відкоркувавши пляшку і не зробивши ковток. Лише за останні 5 років, мій шлюб, який протривав два десятки років, розвалився, мені в обличчя спрямовували вогнепальну зброю, і на певній стадії я просто зник і жив в мотелі поблизу автостради, завдаючи моїй родині навіть більше болю ніж собі самому", - цитує фрагмент книги видання The New York Times.

Дане видання вказує, що книга містить спогади Байдена про загибель його матері та сестри в автомобільній аварії у 1972-му році, у якій вижив він та його брат Бо (він помер від раку e 2016-му році - прим. ГА), роман із вдовою померлого брата Бо, Геллі Байден (Hallie Biden- англ.) через "любов втрачену ними обома", запої Гантера Байдена, які за його словами тривали 12-16 годин. Як відзначає видання, син президента США пише, що покінчив із залежністю під впливом дружини Мелісси Коген, з якою одружився незабаром після знайомства.

"За годину після початку їх першої вечері, вони заявили про любов один до одного. Ще через годину, Байден сказав Меліссі, що він залежний від крек-кокаїну. Вона сказала: “Вже ні, ти з цим зав'язав”, - пише видання.

Між тим минулі вчинки сина президента США імовірно і надалі впливатимуть на його сьогодення. Днями видання Politico повідомило, що Гантер Байден буцімто збрехав в анкеті, яку заповнював для придбання вогнепальної зброї.

Нові звинувачення на адресу сина президента США вже стали предметом уваги

"Гантер відповів "ні" на питання у записі про транзакцію, яке звучало так: “Чи є ви незаконним споживачем, або залежним від марихуани, будь-якого депресанта, стимулянта, наркотика, чи будь-якої контрольованої субстанції?” За 5 років перед цим, його звільнили з резерву ВМС США після позитивного тесту на кокаїн, і він і його родина заявляли про вживання ним наркотиків", - пише видання.

Нові звинувачення на адресу сина президента США вже стали предметом уваги критиків Джо Байдена.

"Гантер Байден можливо скоїв злочин, заявивши, що він не має залежності від наркотиків у формі перевірки анкетних даних", - пише видання The Washington Examiner, яке називають дружнім до екс-президента США Дональда Трампа.

Сама назва книги "Прекрасні речі", як відзначають оглядачі, є даниною вислову брата Гантера, Бо, який під час хвороби наголошував на важливості прекрасного - взаємин з людьми, позитивних вражень та ін.

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