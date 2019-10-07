Хронологія Ukrainegate: як розгортались події довкола Трампа та України

"Голос Америки" зібрав ключові події та заяви довкола справи про буцімто тиск президента Дональда Трампа на адміністрацію президента Володимира Зеленського із вимогою розслідувати бізнес-інтереси Хантера Байдена – сина колишнього віце-президента Джо Байдена, який може скласти конкуренцію Дональду Трампу під час виборів 2020 року. Через це демократи у Палаті представників Конгресу США розпочали розслідування щодо можливих підстав до імпічменту Трампа. Матеріал оновлюється із розгортанням подій.

6 жовтня – юристи підтвердили інформацію про другого викривача, який буцімто поінформований про події навколо справ Президента Трампа з Україною

5 жовтня – сенатор-республіканець Рон Джонсон заявив, що Трамп не дозволив йому запевнити Зеленського у наданні оборонної допомоги під час його візиту до України на початку вересня

4 жовтня – комітет Палати представників США із закордонних справ оприлюднив листування американських дипломатів та представника команди Зеленського, де йшлося про готовність України провести розслідувати дії колишнього віце-президента США Джо Байдена та можливе втручання України у вибори 2016 року на боці демократки Гілларі Кінтон, а Волкер та посол США до ЄС Ґордон Сондленд обіцяли узгодити дати зустрічі Зеленського із Трампом

3 жовтня – Трамп закликав Китай також розслідувати дії родини Байденів, заявивши, Хантер Байден переконав Китай інвестувати мільярд доларів до фонду, коли його батько був на посаді віце-президента.

3 жовтня – міністр енергетики США Рік Перрі запевнив Конгрес, що співпрацюватиме зі слідством, яке проводять комітети Палати представників США

3 жовтня – екс-спецпредставник США в Україні Курт Волкер свідчить перед Конгресом

3 жовтня – Держдеп погодив продаж нової партії "Джавелінів" Україні на понад 39 мільйонів доларів

2 жовтня – Майк Помпео визнає, що був присутній під час липневої телефонної розмови між президентиами Трампом і Зеленським

ВЕРЕСЕНЬ

30 вересня – американські медіа повідомили, що Трамп просив лідерів чотирьох країн знайти компромат на Байдена і дискредитувати розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори 2016 року

30 вересня – колишній генпрокурор України Юрій Луценко підтвердив, що Руді Джуліані, особистий юрист Трампа, неодноразово звертався до нього із закликами розслідувати дії колишнього віце-президента Байдена

30 вересня – лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що якщо Палата Представників вирішить оголосити імпічмент Дональду Трампу, в Сенату США не буде іншого вибору, ніж слідом поставити це питання на розгляд

29 вересня – голова Комітету Палати Представників з розвідки конгресмен-демократ Адам Шифф заявив, що Комітет домовився заслухати інформатора, чия скарга стала підставою для розслідування у справі імпічменту Трампа

27 вересня – Курт Волкер йде у відставку

26 вересня – Джуліані опублікував SMS-повідомлення від нібито спецпредставника держдепу США з питань України Курта Волкера від 19 липня і заявив, що має свідчення, документи та відео докази втручання України у вибори 2016 року в США

26 вересня – адвокат Трампа і колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані заявив, що Курт Волкер обговорював з ним зустріч з Єрмаком

26 вересня – Конгрес США оприлюднює текст скарги інформатора, де описано низку подій, коли президент Трамп міг чинити тиск на Зеленського

25 вересня – Трамп і Зеленський зустрічаються в Нью-Йорку, Трамп наполягає, що "жодного тиску не було", а Зеленський каже, що Україна "нікому нічим не зобов’язана"

25 вересня – Білий дім оприлюднює текс липневої розмови Трампа і Зеленського, під час якої президент США каже своєму українському колезі: "Багато говорять про сина Байдена. Про те, що Байден зупинив розслідування, і багато людей хочуть про це знати. Було б чудово, якщо б Ви та Генеральний прокурор могли б щось зробити"

24 вересня – Зеленський коментує Голосу Америки ситуацію так: "у нас незалежна країна, ми до всього готові", "ми очікуємо підтримки, нам не потрібна просто допомога", і каже, що його зустріч із Трампом "буде дуже тепла"

24 вересня – спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголошує про початок розслідування щодо можливого імпічменту президентові Трампу

20 вересня – Трамп заперечує, що пропонував якомусь керівнику іноземної держави щось таке, що могло стати підставою для офіційної скарги, а Washington Post та New York Times повідомляють, що у скарзі інформатора може йтися про Україну і президента Володимира Зеленського

16 вересня – сенатори Джонсон і Мерфі зустрілись із Зеленським у Києві, Мерфі прямо запитав його про "ймовірні спроби […] Джуліані, переконати український уряд відкрити надумане слідство дій членів родини Байдена". "Пане президенте, сподіваюсь, ви проігноруєте ці запити від радників політичної кампанії президента. Це буде катастрофою для відносин США та України, якщо складеться враження, що Україна намагається втрутитись до американських виборів", - зауважив Мерфі. Зеленський був готовий до запитання, пише Мерфі, і дав чітко зрозуміти, що уряд не має наміру політично підігравати Трампу

10 вересня – в інтерв’ю Голосу Америки тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор ухиляється від відповіді на запитання про те, чи Білий дім тисне на Київ, використовуючи військову підтримку

9 вересня – законодавці-демократи у Конгресі ініціюють розслідування, щоб з'ясувати, чи намагався Джуліані та інші особи тиснути на Україну, аби ініціювати там розслідування проти Джо Байдена

8, 9 вересня – Вільям Тейлор пише Волкеру і Сонлденду, що "відмовляти у військовій допомозі задля допомоги у політичній кампанії" – "божевілля", погрожує подати у відставку і пропонує припинити спілкуватись текстовими повідомленнями, - свідчать текстові повідомлення, надані Конгресу Куртом Волкером

1 вересня – Тейлор запитує Сондленда, чи він повинен офіційно говорити, що "що військова допомога і зустріч у Білому домі залежать від розслідування", - свідчать текстові повідомлення, надані Конгресу Куртом Волкером

СЕРПЕНЬ

29 серпня – перегляд американської військової допомоги Україні західні оглядачі пов'язали із G7, Мотор Січчю та Джуліані, що намагався "підштовхнути Україну до розслідування, буцімто, втручання у перебіг виборів США 2016-го року з території України, впливу екс-віце-президента США Джо Байдена та діяльності компанії Burisma»

16 серпня – помічник Зеленського Андрій Єрмак передає Волкеру чернетку заяви адміністрації Зеленського про антикорупційне розслідування довкола компанії Burisma, - йдеться у зверненні Волкера до комітету Конгресу

13 серпня – Волкер пише Сондленду: "Особливу увагу потрібно приділити проблемі втручання у політичні процеси у Сполучених Штатах, особливо припущенню щодо втручання українських політиків. Я хочу заявити, що це неприпустимо. Ми маємо намір розпочати і завершити прозоре і неупереджене розслідування усіх наявних фактів та епізодів, зокрема і тих, що стосуються Burisma та виборів 2016 у США, що, у свою чергу, зможе запобігти появі цієї проблеми у майбутньому", - , - свідчать текстові повідомлення, надані Конгресу Куртом Волкером

12 серпня – інформатор подає скаргу, що "президент США зловживає владою, щоб домогтись втручання іноземної держави у вибори США 2020 року"

9 серпня – посол США у Євросоюзі Ґордон Сондленд пише Волкеру, що він просить підготувати Єрмака чорновий варіант заяви про розслідування, - текстові повідомлення, надані Конгресу Куртом Волкером

9 серпня – президент Трамп заявляє журналістам, що "Зеленського вже запросили у Білий дім і чекають на зустріч"

2 серпня – Джуліані зустрівся у Мадриді з Єрмаком, про це видання The New York Times повідомило у кінці серпня

ЛИПЕНЬ

31 липня – Джуліані зустрівся у Нью-Йорку із мером Києва Віталієм Кличком

26 липня – Волкер зустрічається у Києві із Зеленським

25 липня – президенти Трамп і Зеленський розмовляють телефоном, й американський лідер Трамп у липні просив Зеленського розглянути справу Байдена-молодшого

25 липня – спеціальний представник держдепу США Курт Волкер зустрічається у Києві з Єрмаком, коли, як потім повідомляє інформатор, радить українським посадовцям, як правильно виконувати вимоги Трампа щодо розслідування

25 липня – Волкер порадив Єрмаку, що Зеленському варто переконати Трампа, що він "проведе розслідування / „докопається до істини“ у тому, що сталося в 2016 році, ми зможемо узгодити точну дату візиту до Вашингтона". Єрмак відповідає, що "телефонна розмова пройшла добре. Президент Трамп запропонував обрати будь-яку зручну дату. Президент Зеленський обрав 20, 21, 22 вересня для візиту у Білий Дім". Про це свідчать текстові повідомлення, надані Конгресу Куртом Волкером

22 липня – Волкер анонсує візит до Києва і повідомив, що обговорив у держдепі втілення допомоги Україні

19 липня – Волкер зв'язує Джуліані та Єрмака, - свідчать текстові повідомлення, надані Конгресу Куртом Волкером

19 липня – Волкер зустрічається Джуліані, під час якого вони обговорюють справу про можливе втручання українців у вибори 2016 року у США, - йдеться у зверненні Волкера до комітету Конгресу

18 липня – офіс із керівництва й бюджету Білого дому офіційно повідомив департаменти й агенції уряду, що президент США раніше того місяця вирішив призупинити всю військову допомогу США для України, - йдеться у скарзі інформатора

10 липня – Волкер зустрічається у Вашингтоні із Андрієм Єрмаком "на каву", де Єрмак просить зв’язати його із Джуліані, - йдеться у зверненні Волкера до комітету Конгресу

2 липня – Волкер зустрічається із Зеленським у Торонто, Канада, де він заявив, що Джуліані – приватна особа й не представляє американський уряд, - йдеться у його зверненні до комітету Конгресу

ЧЕРВЕНЬ

21 червня – Джуліані пише у Twitter: "Новий президент України досі мовчить щодо розслідування про втручання України у вибори 2010 та ймовірного хабаря Байдена Порошенку"

18 червня – у Сенаті США відбуваються слухання на тему "П’ять років після Революції Гідності: прогрес України та ворожі дії Росії". Свідчать спецпредставник США з питань України Курт Волкер та екс-посол США в Україні Джон Гербст

18 червня – в Україну прибув новий керівник дипломатичного представництва США, Вільям Тейлор – тимчасово повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні

13 червня – Трамп в інтервю ABC News заявив, що, якби іноземний уряд запропонував йому компромат на його політичних опонентів, він би його використав

ТРАВЕНЬ

30 травня – Курт Волкер в інтерв’ю Голосу Америки заявив, що "те, що відбувається у внутрішній політиці у США нікого не має відволікати, це не змінить політику США щодо України"

25 травня – Джуліані зустрівся з колишнім дипломатом України у США Андрієм Теліженком, який раніше заявляв, що Посольство України у США разом із демократами збирало інформацію, що могла б зашкодити Манафорту, але не надав доказів

23 травня – Волкер зустрівся із Трампом і підкреслив, що Зеленський "представляє найкращий шанс України вибратись із болота корупції", а також закликав Трампа запросити Зеленського до Білого дому, - йдеться у його зверненні до комітету Конгресу

21 травня – Джуліані зустрівся із головним рабином України

20 травня – на інавгурацію президента Зеленського США відправляють міністра енергетики Ріка Перрі та спецпредставника Волкера, а не віце-президента Майка Пенса чи держсекретаря Майка Помпео, що, на думку деяких експертів, було "помилкою"

18 травня – склад делегації США на інавгурацію новообраного українського президента свідчить про складнощі у відносинах Зеленського з адміністрацією Трампа, кажуть експерти у США

18 травня – Руді Джуліані критикує оточення Зеленського, зокрема, "супер небезпечного" олігарха Ігоря Коломойського

14 травня – Трамп доручає віце-президенту Пенсу скасувати свій візит до України на інавгурацію Зеленського, щоб відправити чіткий сингал про те, що не хоче зустрічатись із ним, допоки не побачить, як саме Зеленський працює на цій посаді, - йдеться у скарзі інформатора

11 травня – аналітик американського центру Атлантична рада Андерс Аслунд заявив, що Джуліані інтригами домагався звільнення Йованович

11 травня – Джуліані скасовує свій візит до України через критику його візиту від демократів, які побачили в такому візиті спроби використати міжнародні відносини у внутрішньополітичних інтересах - "отримати політичну допомогу іноземної сили"

10 травня – особистий юрист Дональда Трампа Руді Джуліані заявив в інтерв'ю The New York Times, що планує відвідати Київ і зустрітись із керівництвом держави і президентом Зеленським, щоб спонукати провести низки розслідувань, які можуть бути "дуже, дуже корисними" для Трампа

6 травня – Держдеп підтвердив, що керівниця дипмісії США в Україні Марі Йованович іде у відставку

1 травня – The New York Times публікує статтю, що Трамп та його прибічники просувають ідею про можливий конфлікт інтересів Байдена в Україні через бізнес його сина

КВІТЕНЬ

26 квітня – президент Трамп в інтерв'ю Fox News заявив, що міністр юстиції Білл Барр має "надзвичайну" та "значну" інформацію стосовно того, що українці, як видається, злили інформацію про тогочасного голову президентської кампанії Трампа Пола Манафорта, прагнучи допомогти кампанії Клінтон

21 квітня – президенти Трамп і Зеленський мають коротку розмову телефоном, під час якої Трамп вітає Зеленського із перемогою на виборах президента України

18 квітня – Луценко відкликає свою заяву про Йованович

БЕРЕЗЕНЬ

24 березня – син президента США, Дональд Трамп-молодший у Twitter називає голову дипмісії США в Україні Марі Йованович "посміховиськом"

20 березня – Трамп у Twitter звернув увагу на статтю The Hill про Луценка "Чи намагалась Україна таємно допомогти Гілларі Клінтон виграти вибори 2016 року? Генеральний прокурор говорить, що доказів достатньо, щоб почати розслідування"

20 березня – генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю виданню The Hill повідомив, що розпочав розслідування стосовно того, чи правозахисний апарат його країни навмисно здійснив витік фінансових документів протягом президентської кампанії 2016 року про тогочасного голову кампанії Трампа Пола Манафорта, сподіваючись схилити вибори на користь Гілларі Клінтон. Він також звинуватив Посольство США в Україні в передачі йому переліку осіб, яких не можна переслідувати, а також у критиці розслідування можливого зловживання коштами американської допомоги, - у держдепі це спростували

Січень, лютий – Джуліані і Луценко зустрічаються у Нью-Йорку та Варшаві, повідомляє Bloomberg та The Washington Post, а також інформатор у своїй скарзі

2019

23 січня, 2018 року – колишній віце-президент США Джо Байден розповідає про те, як він тиснув на український уряд, вимагаючи звільнити тоді генпрокурора Віктора Шокіна, що відкрив кримінальну справу проти енергетичної компанії Burisma, у раді директорів якої був син Байдена – Хантер

8 червня, 2017 року – особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані зустрічається із президентом України Петром Порошенко та тодішнім генпрокурором Юрієм Луценко, - йдеться у матеріалах комітетів Палати представників Конгресу США.

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