Країни ВООЗ вирішили розслідувати пандемію Ковід-19

Всесвітня організація охорони здоров’я, до якої входять 194 країни, вирішила провести незалежне розслідування дій міжнародної спільноти і самої ВООЗ у відповідь на появу і поширення Ковід-19.

Рішення схвалили одноголосно на щорічній асамблеї організації за поданням Європейського Союзу після того, як президент США Дональд Трамп вчергове гостро скритикував ВООЗ.

Нам треба бути відвертими щодо головної причини виходу епідемії з під контролю: це неспроможність цієї організації здобути інформацію...

Завдання фахівців зокрема полягає у тому, щоб з’ясувати, як коронавірус перекинувся з тварин на людей і почав поширюватися світом, як вважають, з китайського міста Ухань наприкінці 2019 року.

Президент Трамп напередодні оприлюднив листа до генерального директора ВООЗ Тедроса Адганома Ґебреєсуса, в якому стверджується, що організація надто пізно почала реагувати на спалах коронавірусу.

“Нам треба бути відвертими щодо головної причини виходу епідемії з під контролю: це неспроможність цієї організації здобути інформацію, яка була потрібна світові, і за цю неспроможність багато людей заплатили життям”, - сказав у відеозверненні до асамблеї американський міністр охорони здоров’я Алекс Азар.

“Ми прагнемо підзвітності більше, ніж будь-хто”, - стверджував Тедрос Адганом Ґебреєсус на зібранні.

Дональд Трамп пригрозив, що у разі, коли ВООЗ упродовж 30 днів не продемонструє дій у напрямку до реформ, то США можуть відмовитися сплачувати внески до бюджету організації і переглянути свою членство.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на потребі співпраці країн світу у протидії пандемії коронавірусу.

Китай відкидає американські звинувачення у приховуванні інформації про початок поширення нового коронавірусу та про вплив Пекіна на ВООЗ, і китайський президент Сі Цзіньпін пообіцяв упродовж двох років виділити для організації 2 мільярди доларів.

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