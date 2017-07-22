Президент Трамп очолив церемонію офіційного введення в стрій ВМС США новітнього авіаносця USS Gerald R. Ford

Президент Дональд Трамп допоміг ввести в стрій ядерний авіаносець USS Gerald R. Ford, військовий корабля вартістю 12,9 мільярдів доларів, який після затримок та перевищення витрат був офіційно переданий військово-морським силам США.

Трамп, який є головнокомандувачем збройних сил США, в суботу відвідав військово-морську базу у Норфолку у штаті Вірджинія, де очолив церемонію, під час якої USS Ford, перший член наступного покоління ядерних авіаносців, був переданий ВМС словами: «Олюдніть наш корабель і приведіть його до життя».

Трамп, який відвідав авіаносець у березні, щоб пропагувати свої плани щодо військового нарощування, заявив журналу Time цього року, що ВМС повинні повернутися до використання парових катапульт для запуску винищувачів, оскільки деякі найсучасніші системи та технології на борту корабля «коштують сотні мільйонів доларів більше, і це не добре».

Будівництво USS Ford розпочалося у 2009 році і мало бути завершене до вересня 2015 року ціною 10,5 мільярда доларів. Командування ВМС пов'язувало затримки та перевищення бюджету з найсучаснішими системами та технологіями корабля, включаючи електромагнітні системи запуску винищувачів та дронів, які замінять парові катапульти.

Військовий корабель також має меншу острівну надбудову, розміщену далі на кораблі, щоб полегшити та пришвидшити заправку, переозброєння та перезапуск літаків, а також атомний двигун, сконструйований так, щоб крейсерська швидкість могла досягати більше 30 вузлів і щоб експлуатація могла тривати протягом 20 років без перезаправки.

Судно завершило морські випробування в квітні, але все ще пройде тести і випробування на морі, перш ніж розпочнеться експлуатація і буде готовність до бойових завдань, робота, яка, як очікується, коштуватиме близько 780 мільйонів доларів і забере більше чотирьох років, заявили конгресові аудитори у звіті цього місяця.

Корабель названий на честь 38-го президента країни, який мав звання командира-лейтенанта у ВМС США під час Другої світової війни. Його дочка, Сьюзен Форд Бейлз, «охрестила» судно в 2013 році.

На USS Ford служитиме 2600 моряків, що на 600 менше, ніж попередні покоління авіаносців. Командування ВМС наголошує, що за 50 років служби судна буде заощаджено більше 4 мільярдів доларів.

Повітряне крило, яке підтримуватиме USS Ford, може додати більше персоналу до корабля, який розрахований на більш ніж 4 600 членів екіпажу.

Суботній візит президента припадає на тиждень «Зроблено в Америці», оголошений Білим домом.

«Це американська майстерність у своєму найбільшому, найкращому вияві, – говорив Трамп на борту авіаносця цього року. – Американські робітники є найкращими у будь-якій точці світу. Цей військовий корабель і всі, хто на ньому служить, повинні бути джерелом спільної гордості для нашої нації».

USS Gerald R. Ford був побудований гігантською суднобудівельною компанією Newport News Shipbuilding у штаті Вірджинія. Трамп написав на своїй сторінці у Twitter перед від'їздом у суботу на церемонію, що USS Ford є «найбільшим авіаносцем у світі».

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