Ілон Маск розповів про таланти у Росії та можливість виробництва там Tesla

Ілон Маск виступив перед гостями краснодарського бізнес-форуму «Справа за малим». Незвичною стала не лише участь глави SpaceX і Tesla у російському заході, а і те, яким чином організатори запросили Маска на форум.

Раніше перед офісом SpaceX у Каліфорнії з'явився великий рекламний щит із написом «Kak tebe takoe, Elon Musk?». У цей же час у мережі з'явився ролик з композицією на мотив пісні «Крилаті гойдалки», в якому кубанські підприємці запрошують Маска у Краснодар. Засновник SpaceX прокоментував відео фразою російською мовою: «Язик добре підвішений».

Запис виступу Маска опублікував інформаційно-розважальний портал Yuga.ru

У ході відеоконференції Маск сказав, що, на його думку, «у Росії дуже багато талантів і багато чого цікавого з технологій». На питання, чи може у Росії відкритися виробництво електромобілів Tesla, Маск відповів, що у майбутньому це можливо.

Як повідомив інтернет-портал Meduza, на форумі американському відеогостю розповіли, що місцевий інженер Олександр Ігнатьєв розробив свою операційну систему для автомобілів Tesla, яка «швидше, менше, компактніше і безпечніше». Маск пообіцяв зв'язатися з Ігнатьєвим.

Коли підприємця запитали, чи зможе він приїхати в Краснодар в 2020 році, щоб виступити перед учасниками форуму наживо, Маск зізнався, що не може обіцяти цього через щільний графік.

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