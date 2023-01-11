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- Голос Америки
Google, Tesla та інші. Іммігранти у США є двигуном винахідливості - дослідження
Іммігранти відіграють важливу роль в розробці інновацій у США, кажуть дослідники.
Те, що співзасновник Google Сергій Брін чи Ілон Маск, чи десятки тисяч інших були народжені за кордоном, свідчить про тенденцію, яке існує вже давно, адже і сам інженер Нікола Тесла має сербське походження і не був народжений у США, говорять дослідники Національного бюро економічних досліджень.
У своїй нещодавній статті економісти стверджують, що винахідники-іммігранти в США створили близько 36% інноваційної продукції за останні три десятиліття, у той час як їхня частка серед винахідників у США – тільки 16%.
Винахідники, які народилися за кордоном, створюють майже чверть усіх патентів у сферах природничих наук, техніки, інженерії та математики (STEM), і їхня робота опосередковано сприяє додатковим відкриттям учених, які народилися в США, мовиться у дослідженні.
Серед причин американські економісти називають те, що навіть сам крок до імміграції вимагає певних якостей – в характері, мотивації, способі мислення, і певних зусиль.
З іншого боку, можливо, саме те, що іммігранти думають інакше, і привело цих людей до Америки. А можливо, вже американське середовище дає їм можливість розкривати свої таланти – вони переїжджають у найбільш продуктивні райони країни, вливаються у найактивніші галузі економіки, отримують доступ до інвестицій, яких не мали вдома.
Також, як пишуть економісти, нові американці «здається, сприяють імпорту іноземних знань до Сполучених Штатів, оскільки винахідники-іммігранти більше покладаються на іноземні технології та більше співпрацюють з іноземними винахідниками».
Якими б не були причини, нове дослідження додає аргументів тим, хто виступає за те, щоб тримати двері відкритими для нових громадян.
Серед них будуть не лише низькооплачувані люди робітничих професій, чи сфери послуг, але і висококваліфіковані спеціалісти, які можуть дати поштовх і економіці загалом, кажуть аналітики.
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- Голос Америки
Дуда заявив про готовність Польщі надати Україні танки Leopard в межах міжнародної коаліції
Польща планує відправити в Україну танки Leopard у складі міжнародної коаліції, заявив президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова. "Рота танків Leopard буде передана в рамках створення коаліції. Ми хочемо, щоб це була міжнародна коаліція", - сказав він.
У Twitter Дуда також написав: "Сьогодні у Львові разом із президентами України Володимиром Зеленським і Литви Ґітанасом Науседою, ми говоримо у форматі Люблінського трикутника про військову підтримку України проти російської агресії та про інтеграцію України в ЄС і НАТО."
"Другий cаміт Люблінського трикутника. Продуктивні переговори й ухвалення важливих рішень. Реальними справами доводимо важливість співпраці між нашими країнами не лише для східного флангу Європи, але й для всієї нашої євроатлантичної коаліції держав", - написав Зеленський в Telegram.
Водночас нині в уряді Німеччини заявили, що не знають про будь-які запити від союзників щодо відправлення Leopard в Україну. При цьому, як заявив речник уряду, Німеччина тісно співпрацює зі Сполученими Штатами, Францією, Великою Британією та іншими країнами щодо військової підтримки України.
Раніше американські медіа із посиланням на власні джерела в уряді США писали, що Україна досі дотримувалася обмежень, встановлених Заходом на використання наданої Києву зброї, тож застереження щодо надсилання більш потужних систем зменшились.
Як повідомляв Голос Америки, у відповідь на українські заклики західні партнери вже оголосили про надання нових систем протиповітряної оборони й бронетехніки західного виробництва, зокрема французьких колісних танків, а також американських і німецьких бойових машин піхоти, разом з оновленими радянськими танками, які готує Чехія та передають інші країни. Але українці наполягають, що нема жодних виправдань, чому Україна і досі не отримує від партнерів певні види озброєнь, зокрема важкі бойові танки, літаки чи далекобійні ракети.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
В ООН США, Франція, Британія звинуватили «вагнерівців» у збільшенні загрози екстремізму в Африці
Делегація США в ООН звинуватила «Групу Вагнера» у втручанні у внутрішні справи африканських країн та «збільшенні ймовірності зростання насильницького екстремізму» в регіоні Сахель, що між Сахарою та Суданською саванною і включає 12 країн.
«Підтримувана Кремлем «Група Вагнера» втручається у внутрішні справи африканських країн, грабує їхні ресурси, порушує права людини та ставить під загрозу безпеку миротворців і персоналу ООН», – заявив посол Річард Міллс, заступник представника США в ООН.
Він додав, що «присутність та операції «Групи Вагнера» не тільки не справляються з безпосередньою загрозою насильницького екстремістського руху, але й фактично збільшують ймовірність зростання насильницького екстремізму».
Виступаючи під час брифінгу Ради Безпеки ООН щодо Західної Африки та Сахелю у вівторок, Міллс сказав, що «Сполучені Штати глибоко стурбовані безпековою, гуманітарною та політичною кризами, що відбуваються в Сахелі; кризи, які викликають різке зростання сили та впливу насильницького екстремізму, який, як ми чули, поширюється на частини прибережної Західної Африки».
Представниця Франції підтримала слова Міллса, заявивши, що «модель», яку використовують найманці "Групи Вагнера", виявилася «повністю неефективною в боротьбі з тероризмом». Представник Британії наголосив, діяльність «Групи Вагнера» веде до погіршення безпеки, особливо в Малі, Буркіна-Фасо, Нігерії та басейні озера Чад. Він додав, що існує побоювання поширення нестабільності на прибережні країни Західної Африки.
Заступниця російського посла в ООН Анна Євстигнєєва відкинула ці звинувачення, назвавши їх спробами «спаплюжити російську допомогу Малі», де Москва має двосторонню угоду про допомогу перехідному уряду, «та іншим країнам Африки».
«Деякі країни сьогодні знову заявили, що Росія, очевидно, розграбовує ресурси Африки та сприяє зростанню терористичної загрози», — сказала вона, звинувативши ці неназвані країни в тому, що вони роблять те ж саме «в усьому світі й особливо в Африці».
Представниця Росії сказала, що «звинувачення проти Росії просто вражають, враховуючи здоровий глузд», і підривають субʼєктність африканських лідерів, які намагаються вирішити власні проблеми та визначити самим, з ким вони хочуть співпрацювати.
У своєму виступі Євстигнєєва не називала «Групу Вагнера», якою керує довірена особа президента Росії Володимира Путіна Євген Пригожин, а її найманців західні країни та експерти ООН звинувачують у численних порушеннях прав людини по всій Африці, зокрема в Центральноафриканській Республіці, Лівії та Малі.
Як повідомляв «Голос Америки», на початку грудня Державний департамент наклав санкції російську приватну військову компанію «Група Вагнера», яка діє на території України, Сирії та низки африканських країн, визнавши її однією з організацій, що обмежують свободу релігії за її діяльність у Центральноафриканській Республіці.
Також сенатори від Республіканської та Демократичної партій, на початку грудня подали до Сенату США законопроект, який передбачає визнання російської військової компанії "Група Вагнера" терористичною організацією.
За словами законодавців, злочини «вагнерівців» включають "вбивства та погрози журналістам, викрадення дітей, застосування нервово-паралітичної речовини проти цивільних, катування, зґвалтування та торгівлю жінками та дітьми".
Американський ветеран допомагає розміновувати територію України. Відео
Американський ветеран, зелений берет у відставці Раян Гендріксон вже майже рік допомагає розміновувати територію України. Про те, що спонукало Раяна працювати в Україні, та які головні виклики постають перед саперами – від Ірини Шинкаренко.
- Голос Америки
США і Захід "суттєво" змінюють свій підхід до надання зброї Україні - медіа
У типі озброєння, яке США та союзники надають Україні, відбулася "суттєва" зміна, покликана задовольнити запити Києва щодо вогневої потужності, про це телеканалу CNN повідомили двоє американських високопосадовців.
Як пише медіа, один чиновник США зазначив, що Україна досі дотримувалася обмежень, встановлених Заходом на використання наданої Києву зброї, тож застереження щодо надсилання більш потужних систем зменшились. Представники США підкреслили, що українці розробляють і дотримуються власної стратегії, і дії Вашингтона спрямовані на підтримку цієї стратегії та задоволення їхніх потреб на полі бою.
"Ми постійно підтримуємо зв’язок з Україною щодо того, що їй потрібно для захисту, і ми віримо, що задовольняємо цю потребу. Зі зміною ситуації зростає і наша допомога", - сказала речниця Ради з нацбезпеки США Едрієн Вотсон в коментарі CNN.
Напередодні Голос Америки повідомляв, що Пентагон почне тренування українських військових на системі протиповітряної оборони Patriot у штаті Оклахома вже у січні. Навчання триватимуть кілька місяців.
Як пише The Washington Post, американські війська зазвичай проходять навчання на Patriot протягом року, перш ніж використовувати його в польових умовах. Пентагон шукає способи скоротити цей графік для українських сил, враховуючи нагальну потребу навчити їх і відправити додому.
"Ми точно не хочемо робити нічого, що поставило б під загрозу їхню здатність продовжувати боротьбу, - сказав речник Пентагону Пет Райдер. - Але в кінцевому підсумку це рішення повинні прийняти українці з точки зору того, скільки військ вони можуть дозволити собі вивести з лінії фронту, щоб провести навчання".
За словами Райдера, у Форт Сілл, де проходитимуть навчання, вже створена школа, що допоможе Сполученим Штатам "пришвидшити" навчання під керівництвом персоналу армії США. За його словами, працюючи окремо від американських студентів, українські військові навчатимуться в аудиторіях, самій системі Patriot і в симуляційній лабораторії.
При цьому, у Пентагону немає інших планів приймати інші групи українських військовиків у Сполучених Штатів для тренувань із застосуванням додаткових систем озброєння, додав Райдер, хоча він не виключив такої можливості, якщо виникне така необхідність у майбутньому. За його словами, адміністрація залишається "гнучкою".
Високопосадовці також заявили, що Пентагон готується тренувати сотні українських солдатів одночасно і на американській базі в Німеччині, починаючи з цього місяця, зосереджуючись на тому, що американські військові називають загальним веденням бойових дій.
У російському посольстві в США рішення навчати українців використанню Patriot назвали підтвердженням "фактичної участі Вашингтона в українському конфлікті".
Нагадаємо, у відповідь на українські заклики західні партнери вже оголосили про надання нових систем протиповітряної оборони й бронетехніки західного виробництва, зокрема французьких колісних танків, а також американських і німецьких бойових машин піхоти, разом з оновленими радянськими танками, які готує Чехія та передають інші країни.
Водночас як пише The New York Times, за словами опитаних виданням аналітиків, надання західними союзниками бойових машин піхоти свідчить про їхню підтримку нових наступальних дій у найближчі місяці. А зусилля президента Росії Володимира Путіна посіяти розбрат у країнах Заходу через Україну провалюються. "Пропозиція про припинення вогню, яка, здавалося б, була спрямована на розкол західної єдності, натомість зустріла західну ескалацію, що підкреслило дипломатичну боротьбу Москви".
Українська влада наполягає на необхідності отримати від партнерів подальші види озброєнь, зокрема важкі бойові танки, літаки чи далекобійні ракети. Але при цьому у зверненні до учасників 80-ї церемонії вручення "Золотого глобуса" президент України Володимир Зеленський сказав: "Україна зупинить російську агресію на нашій землі. Ми зробимо це разом з усім вільним світом. [...] Війна в Україні ще не закінчилась, але ситуація змінюється: вже зрозуміло, хто в ній переможе".
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