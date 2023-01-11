Google, Tesla та інші. Іммігранти у США є двигуном винахідливості - дослідження

Іммігранти відіграють важливу роль в розробці інновацій у США, кажуть дослідники.

Те, що співзасновник Google Сергій Брін чи Ілон Маск, чи десятки тисяч інших були народжені за кордоном, свідчить про тенденцію, яке існує вже давно, адже і сам інженер Нікола Тесла має сербське походження і не був народжений у США, говорять дослідники Національного бюро економічних досліджень.

У своїй нещодавній статті економісти стверджують, що винахідники-іммігранти в США створили близько 36% інноваційної продукції за останні три десятиліття, у той час як їхня частка серед винахідників у США – тільки 16%.

Винахідники, які народилися за кордоном, створюють майже чверть усіх патентів у сферах природничих наук, техніки, інженерії та математики (STEM), і їхня робота опосередковано сприяє додатковим відкриттям учених, які народилися в США, мовиться у дослідженні.

Серед причин американські економісти називають те, що навіть сам крок до імміграції вимагає певних якостей – в характері, мотивації, способі мислення, і певних зусиль.

З іншого боку, можливо, саме те, що іммігранти думають інакше, і привело цих людей до Америки. А можливо, вже американське середовище дає їм можливість розкривати свої таланти – вони переїжджають у найбільш продуктивні райони країни, вливаються у найактивніші галузі економіки, отримують доступ до інвестицій, яких не мали вдома.

Також, як пишуть економісти, нові американці «здається, сприяють імпорту іноземних знань до Сполучених Штатів, оскільки винахідники-іммігранти більше покладаються на іноземні технології та більше співпрацюють з іноземними винахідниками».

Якими б не були причини, нове дослідження додає аргументів тим, хто виступає за те, щоб тримати двері відкритими для нових громадян.

Серед них будуть не лише низькооплачувані люди робітничих професій, чи сфери послуг, але і висококваліфіковані спеціалісти, які можуть дати поштовх і економіці загалом, кажуть аналітики.

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