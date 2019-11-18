Лідер республіканців у Сенаті не вірить у можливість усунення Трампа від влади

Лідер республіканської більшості у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що не може уявити собі, що Дональда Трампа може бути усунуто від влади за результатами відповідного голосування у Сенаті. Раніше Макконнелл заявив, що у разі отримання подання від Палати представників щодо імпічменту, Сенат розгляне його належним чином.

Я досить впевнений, що зрештою - імпічмент не призведе до відсторонення від влади



"Схоже, що Палата представників налаштована оголосити імпічмент президенту. Не можу уявити собі сценарію, за яким президента Трампа було би усунуто від влади із необхідними для цього 67 голосами у Сенаті. Не знаю, як довго сенатори захочуть, щоб тривав процес щодо імпічменту, але я досить впевнений, що зрештою - імпічмент не призведе до відсторонення від влади", - відзначив Макконнелл, повідомляє USA Today.

При цьому Макконнел відзначив, що розслідування з приводу процедури імпічменту зриває роботу Конгресу над іншими важливими питаннями.

"Нічого не відбувається, бо демократи у Палаті представників Конгресу показались через Трампа і цілком поглинуті цією суперечкою із президентом", - також відзначив Макконнелл.

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