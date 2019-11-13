Лідер республіканців у Сенаті заявив, що там офіційно розглянуть подання щодо імпічменту

Лідер Республіканської більшості у Сенаті США Мітч Макконнелл у середу дав зрозуміти, що Сенат повноцінно розгляне подання щодо імпічменту, якщо таке надійде із Палати представників, де демократи проводять розслідування щодо початку процедури імпічменту Дональда Трампа. Раніше окремі республіканці заявляли, що у Сенаті, де Республіканська партія має більшість, може відбутись швидке голосування, яке відкине подання щодо імпічменту.

"Не думаю, що виникають сумніви, що ми маємо серйозно розглянути це питання. Правила щодо імпічменту дуже чіткі, має відбутись процес розгляду. Я особисто вважаю, що ми маємо дати людям можливість представити їх аргументи", - наводить слова Макконнелла видання The Hill.

Раніше Макконнелл назвав процес розслідування щодо початку процедури імпічменту у Палаті представників Конгресу США "несправедливим".

"Жоден американський президент, чи будь-хто інший, не має піддаватись такій несправедливості", - твітував республіканець у 30-го жовтня.

Макконнелл також заявляв, що через переслідування імпічменту демократи пасивні у інших питаннях, які стосуються законодавців.

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