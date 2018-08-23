Трамп переконаний: імпічмент призведе до економічного краху

Президент Дональд Трамп заявив, що його імпічмент призведе до "краху" на фондових ринках та в економіці.

"Гадаю, всі збідніють", - заявив Трамп в інтерв'ю для Fox & Friends.



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"Без цього мислення, ви побачите цифри, яким ви не повірите", - наголосив президент.

Деякі представники Демократичної партії в Конгресі заявили про можливість імпічменту після того, як колишній юрист президента Трампа Майкл Коен надав свідчення про можливу співучасть Трампа в порушеннях закону і приховуванні правопорушень, які, зокрема, стосувались зловживань з коштами пожертв на політичну кампанію.

Під час інтерв'ю Трамп заперечив участь у вчиненні правопорушень і наголосив, що звинувачення, які звучать не становлять "склад злочинів", які передбачають імпічмент.

"Не знаю, як можна піддавати імпічменту особу, яка виконує чудову роботу", - заявив Трамп. Президент США знову висловив жаль з того приводу, що на його думку, його робота не отримує справедливого висвітлення в пресі.

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