"Імпічмент - не пріоритет" - лідер демократів у Конгресі прокоментувала визнання провини екс-адвокатом Трампа

Якщо і коли з'явиться інформація про це – ми побачимо. Імпічмент не є пріоритетом на порядку денному, якщо щось інше не відбудеться

Лідер демократичної меншості в Конгресі Ненсі Пелосі заявила, що імпічмент президента Дональда Трампа – "не пріоритет", незважаючи на визнання колишнім адвокатом Дональда Трампа Майклом Коеном провини, зокрема за звинуваченням у порушенні виборчого законодавства при організації грошових виплат жінкам, які заявляли про сексуальні відносини з Трампом. Виплати здійснювались, щоб гарантувати їх мовчання і таким чином сприяти перемозі Трампа на виборах.

"Імпічмент має бути наслідком чогось іншого", - заявила Пелосі. "Якщо і коли з'явиться інформація про це – ми побачимо. Це не є пріоритетом на порядку денному, якщо щось інше не відбудеться", - додає лідер меншості в Конгресі.

Раніше колишній адвокат Дональда Трампа визнав провину за вісьмома пунктами звинувачення, включаючи звинувачення в ухилянні від сплати податків, у наданні неправдивої інформації банку, незаконному корпоративному внеску у виборчу кампанію і ще одному внеску на суму, що перевищує встановлені ліміти. Він може провести за ґратами до п'яти років і трьох місяців.

В суді, Коен не вказав прямо на Трампа, однак, він зазначив, що певний "кандидат на посаду федерального рівня" вказував йому робити незаконні виплати.

На думку професора Гарвардської школи права Алана Дершовіца, порушення правил фінансування виборчих кампаній не відповідає стандартам процедури імпічменту.

На думку професора Гарвардської школи права Алана Дершовіца, порушення правил фінансування виборчих кампаній не відповідає стандартам процедури імпічменту

"Не можна починати процедуру імпічменту на підставі незначних провин або навіть злочинів. Для цього має бути серйозний злочин або правопорушення, тим більше, ви знаєте, що обидві сторони (демократи і республіканці, - ред. ГА) порушили виборче законодавство […] Закон про імпічмент досить ясний", - заявляє Дершовіц.

Водночас, колумніст New York Times Брет Стівенс ставиться серйозно до можливості імпічменту.

"Я мав сумніви щодо доцільності імпічменту. Визнання Коеном провини зміцнює це. Президент точно винен у значних злочинах і порушеннях. Він повинен піти у відставку, або звільнитись з посади", - написав Стівенс у пості в Twitter.

Також, колишній прокурор по справі Уотергейта заявила, що визнання провини Коеном демонструє "явні докази" того, що Трамп скоїв злочини, які мають призвести до його імпічменту.

Це явні докази того, що президент вчинив злочини, і це є підставою для імпічменту, це не викликає сумніву

"Це явні докази того, що президент вчинив злочини, і це є підставою для імпічменту, це не викликає сумніву", - заявила один із прокурорів по справі Уотергейта Джил Вайн-Банкс у програмі "Останнє слово з Лоуренсом О'Доннеллом" на каналі MSNBC.

"Я знаю, що він захищатиметься словами "але це ж не Росія". Байдуже, чи йдеться про Росію, чи ні. Це не справа Росії, це справа Трампа", - говорить Вайн-Банкс. Пізніше Вайн-Банкс додала, що скоєні злочини "скоєні президентом США і вони вплинули на вибори".

Коментарі Вайн-Банкс з'явилися лише через кілька годин після того, як Коен визнав себе винним.

Натомість колишній радник президента США Біла Клінтона Марк Пенн написав на сторінках видання The Hill, що Трамп не втратить посаду через те, що намагався приховати сексуальні відносини із кимось.

Це був очевидний урок: Ми не будемо відсторонювати президентів від посади за те, що вони брешуть про те, з ким у них інтрижки

"Давайте не забувати, що президент Клінтон попався на брехні про свої інтрижки, і хоча і отримав імпічмент, був виправданий Сенатом. Це був очевидний урок: Ми не будемо відсторонювати президентів від посади за те, що вони брешуть про те, з ким у них інтрижки, і не будемо засуджувати політиків за статтями про законодавство щодо фінансування виборів у подібних випадках", - вважає Пенн.

Цей оглядач також звернув увагу, що розслідування спеціального прокурора США Мюллера, яке і вилилося у звинувачення проти Коена та його зізнання, було розпочато на основі матеріалів зібраних за рахунок Демократичної партії, але при цьому не внесених у статті виборчих витрат. Обставини збору цих матерілаів відомих, як "Досьє Стіла" теж мали би стати об'єктом розслідування порушення законодаства щодо фінансування виборів - вважає Пенн.

Все це очевидна спроба добитись відсторонення Трампа і завдати удару по американській демократії

За словами Пенна, прокурори намагаються за будь-яку ціну позбавити Трампа посади і тому витягують із людей винних у злочинах не пов'язаних із Трампом зізнання, які можуть нашкодити останньому.

"Тепер коли Коен визнав свою провину, ніхто навіть не буде перевіряти логіку звинувачень прокуратури, що стане черговим прикладом подвійних стандартів Мін'юсту, який в одному випадку поблажливо поставився до Клінтон та її співробітників (йдеться про розслідування використання Клінтон приватного імейла, а також про обставини створення компромату на Трампа за рахунок Демократичної партії - прим. ГА), а в іншому - не відступається від людей з команди Трампа доки не відкопає не пов'язані із виборами злочини з метою використати їх, як інструменти впливу. Прокурори без вагань використали Закон Логана проти колишнього радника Трампа з нацебзпеки Майкла Флінна, а тепер використовують досить нечіткі положення закону про фінансування виборів проти юриста Трампа Коена - і все це очевидна спроба добитись відсторонення Трампа і завдати удару по американській демократії", - пише Пенн.

Нагадаємо, що Майкл Коен, за словами його захисту, не хоче отримувати помилування від президента і сподівається розповісти все, що йому відомо спеціальному прокурору Роберту Мюллеру, який розслідує можливі зв'язки кампанії Трампа з Росією. Про це повідомив адвокат Коена Ленні Девіс, виступаючи на телеканалі NPR.

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