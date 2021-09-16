В уряді США заявили, що третя доза вацини Pfizer посилює імунітет

Огляд оприлюднений у середу Управлінням з контролю за продуктами харчування та ліками США (FDA - англ.), відзначається, що третя доза дводозової вакцини від COVID-19 компанії Pfizer підвищує імунітет людини проти вірусу, але зазначається, що нинішній режим вакцинації все ще забезпечує достатній захист від важких захворювань.

FDA розглядає прохання компанії Pfizer запропонувати третю дозу вакцини, яка, як вважає виробник препарату, необхідна, бо її ефективність знижується через шість-вісім місяців після другої дози. Компанія Pfizer подала до FDA попереднє дослідження, згідно з яким третя доза вакцини, введена більш ніж 300 людям, підвищила рівень імунітету в три -п'ять разів, ніж після попередніх щеплень.

Pfizer також цитує дослідження з Ізраїлю, опубліковане у середу у New England Journal of Medicine, яке показало, що рівень заражень був у 11 разів нижчим серед людей у віці 60 років і старших, які отримали третю дозу вакцини. У дослідженні взяло участь близько 1 мільйона осіб.

Компанія Pfizer подала заявку на дозвіл запропонувати третю дозу, бо вкрай заразний дельта-варіант COVID-19 спровокував новий різкий сплеск інфекцій, госпіталізацій та смертей у всьому світі.

Але у своєму огляді FDA зазначила, що останні дослідження «вказують, що вакцини проти COVID-19 схвалені у США, все ще забезпечують захист від важкого перебігу хвороби COVID-19 та смерті».

Дорадчий комітет FDA щодо вакцин зустрінеться у п'ятницю, щоб обговорити, чи має агентство задовольнити запит Pfizer. Рекомендація комітету не є обов’язковою, тобто FDA може затвердити третю дозу Pfizer, навіть якщо комітет проти.

Як FDA, так і Центри з контролю та профілактики захворювань, минулого місяця рекомендували застосовувати третю дозу вакцини Pfizer або Moderna деяким людям з ослабленою імунною системою.

Зустріч FDA відбудеться за кілька днів після того, як міжнародна група експертів з вакцин опублікувала статтю у медичному журналі Lancet, у якій виступила проти щеплень-посилювачів для широких верств населення.

Експерти стверджують - останні дослідження показують, що нинішні вакцини, що використовуються у всьому світі, продовжують забезпечувати сильний захист від вірусу, включно з "Дельта" варіантом, особливо від гострого перебігу хвороби та госпіталізації.

Автори включають двох ключових посадових осіб відділу перевірки вакцин FDA, які покидають свої посади до кінця року. Нещодавно The New York Times повідомила, що докторка Маріан Грубер та доктор Філіп Крауз виступають проти останніх заяв адміністрації Байдена про те, що деяким американцям з наступного місяця будуть запропоновані щеплення-посилювачі. Ці заяви пролунали задовго до того, як у FDA належним чином переглянули дані.

Автори припускають, що модифікація вакцин відповідно до конкретних варіантів COVID-19 є кращим підходом, ніж надання додаткових доз оригінальної вакцини.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус закликав багаті країни відмовитися від щеплень-посилювачів від COVID-19 до кінця року, щоб забезпечити країнам з низьким та середнім рівнем доходу більший доступ до вакцин.

У статті використано матеріали ​Associated Press, Reuters.

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