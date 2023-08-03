Індія візьме участь у переговорах щодо України в Саудівській Аравії

Індія візьме участь у мирних переговорах щодо України, які 5 і 6 серпня прийматиме Саудівська Аравія. Аріндам Багчі, речник Міністерства закордонних справ Індії, сказав: "Індія братиме участь у цьому заході. Наша участь узгоджується з нашою давньою позицією, що діалог і дипломатія - це шлях вперед".

Свою участь у зустрічі вже підтвердили Велика Британія, Південна Африка, Польща та ЄС. Очікується, що США представлятиме радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Медіа пишуть, що на зустрічі в Ер-Ріяді країни Заходу намагаються заручитися підтримкою великих країн Африки, Азії та Південної Америки, багато з яких дотримуються нейтралітету, щодо війни Росії проти України.

"Важливо, щоб країни в усьому світі почули безпосередньо від України про жахи, які сталися з їхньою країною, про напади на мирних жителів, про напади на школи, лікарні, багатоквартирні будинки та цивільну інфраструктуру, про те, як Росія порушила їхню територіальну цілісність, порушила їхній суверенітет", – сказав речник Державного департаменту Метью Міллер.

Серед інших, на саміт запросили Китай, Індонезію, Єгипет, Мексику, Бразилію, Чилі, Замбію. Росію на зустріч не запросили, а речник Кремля заявив, що у Москві "уважно стежитимуть" за перемовинами. Днями президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що готовий приєднатися до зустрічі лише у випадку, якщо туди запросять і Росію.

Китайська державна інформагенція Сіньхуа повідомила про зустріч в Джидді, але не вказала, чи поїде туди представник Пекіна.

Нагадаємо, Індія відмовилася засуджувати Москву за її повномасштабне вторгнення в Україну, при цьому країна збільшила закупівлю нафти у Росії.

Під час саміту "Групи семи" в Японії у травні президент України Володимир Зеленський запросив прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді приєднатися до його мирного плану, що передбачає притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини і вимагає від Москви вивести свої війська з усієї захопленої території України та відшкодувати збитки.

Як голова "Групи двадцяти" провідних країн світу цього року Індія прийматиме саміт у вересні, на який запрошені президент США Джо Байден, Сі Цзіньпін Китаю, Путін та інші лідери.