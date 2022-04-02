Високопосадовець США попередив Індію про "наслідки" за обхід санкцій проти Росії - Москва ж каже про стратегічне партнерство з Делі

У ході візиту до Індії цього тижня заступник Радника США з нацбезпеки Даліп Сінгх продовжив консультації з урядом цієї країни щодо дестабілізуючого економічного впливу Росії війни проти України а також цілей та механізмів санкцій запроваджених Сполученими Штатами Америки проти Москви. Про це повідомляє сайт Білого дому.

Як повідомляє видання Newsweek, Сінгх попередив Індію про "наслідки", якщо та спробує уникнути дії санкцій накладених на Росію.

"І так, є наслідки для країн, які активно намагаються обійти або нівелювати ці санкції", - заявив Сінгх, спілкуючись зі ЗМІ в Індії, - "Ми дуже прагнемо, щоб усі країни, особливо наші союзники та партнери, не створювали механізмів, які підтримують рубль і намагаються підірвати фінансову систему, засновану на доларах".

У п'ятницю ж до Делі прибув міністр закордонних справ Росії Лавров, який був прийнятий прем'єром країни Моді.

Як відзначає уряд Індії, Моді заявив Лаврову, що Індія готова зробити будь-який внесок у мирні зусилля для вирішення конфлікту та закликав до припинення насильства в Україні.

У російському МЗС повідомили що, зустріч Лаврова і Моді підтвердила зацікавленість сторін у подальшому зміцненні привілейованого стратегічного партнерства. Перед візітом до Індії Лавров відвідав Пекін, де, як вказує інформаційна агенція Reuters, пізніше заявили, що мають намір розвивати відносини із Росією.

Як відзначає інформаційна агенція Reuters, за допомогою Індії у Росії сподіваються обійти санкції.

Російське видання "КоммерсантЪ" пише, що Індія намагається вивести з під удару санкції вдносини із Москвою. Видання вказує на повідомлення індійського ЗМІ Economic Times перед візитом Лаврова до Делі, що Росія та Індія розглядають можливість створення нової системи платежів, альтернативи SWIFT, яка дозволить вести розрахунки у російських рублях та індійських рупіях.

"Вигнання Росії із SWIFT пришвидшує заміну SWIFT альтернативними системами розробленоими Китаєм та Росією. Наприклад, Індія розглядає систему повідомлень розроблену Банком Росії для здійснення платежів", - твітував днями економіст Стів Ханке.

Як повдіомляється, в Індії Лавров заявив, що РФ готова постачати будь-які товари і знайде способи "подолати штучні перешкоди, створені незаконними односторонніми санкціями Заходу". Лавров також заявляв, що Москва розбудовує "ширше євразійське партнерство". "Наші відносини з Китаєм на найкращому рівні в історії. Росія має особливе привілейоване стратегічне партнерство з Індією. Ми маємо зв'язки з більшістю близькосхідних, латиноамериканських та африканських країн", - наводить слова Лаврова МЗС РФ.

У березні у Білому домі, у контектсі закупівель Індією нафти з Росії, заявили, що хотіли би донести до кожного світового лідера, що "решта світу спостерігатиме за тим, яку позицію ви займете щодо конфлікту, чи підтримуєте ви Росію у будь-який спосіб, коли вона незаконно вторглась в Україну".

Минулого місяця президент США Джо Байден назвав "нестійкою" позицію Індії у питанні щодо вторгнення Росії в Україну.

Серед іншого, Росія є провідним постачальником озброєнь Індії. У березні заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон може допомогти Нью-Делі у придбанні озброєнь з неросійських джерел.

У статті використано матеріали Reuters, Російської служби "Голосу Америки", Newsweek, "КоммерсантЪ", Economic Times.