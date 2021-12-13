Блінкен і Патрушев одночасно перебувають в Індонезії - медіа

Невдовзі після оголошення нового попередження Росії через її дії щодо України державний секретар США Ентоні Блінкен прибув із дводенним візитом до Індонезії, де перебуває і головний радник президента Росії із питань національної безпеки Микола Патрушев, пише AP.

Російське посольство в Індонезії оголосило про візит Патрушева незадовго до приземлення Блінкена, що означає, що російський високопосадовець перебуватиме у Джакарті у той час, коли держсекретар даватиме промову щодо стратегії адміністрації президента Джо Байдена в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Як відзначає АР, не схоже, що ані Блінкен, ані Патрушев планують звертати увагу на присутність одне одного у країні, що є ключовим гравцем у безпеці регіону. Тим часом, влада Індонезії применшила значення ситуації й підкреслила, що візити російського та американського високопосадовців збіглись у часі.

Під час візиту в Індонезії Блінкен має зустрічі із місцевими високопосадовцями, зокрема, президентом Джоко Відодо, після чого вирушить до Малайзії й Таїланду, де, зокрема, обговорить питання свободи судноплавства у Південнокитайському морі.

Після візиту до Індонезії Патрушев вирушить у Камбоджу.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, Ентоні Блінкен взяв участь у дводенних зустрічах «Групи семи» цих вихідних у Ліверпулі, де крім іншого обговрювалось питання російської агресії проти України.

"Я зустрівся з Високим представником Євросоюзу (із закордонних справ) Жозепом Боррелем, ми обговорили нашу чудову співпрацю та небезпечне нарощування сил Росією. США та ЄС єдині у підтримці України та виставлять Росії високу ціну, якщо вона обере військову ескалацію", - написав Блінкен у Twitter.

Він також наголосив: "На зустрічах міністрів у Ліверпулі члени «Групи семи» підтвердили їхню непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України. Ми стоїмо об’єднаними перед обличчям військового нарощування з боку Росії та агресивної риторики в бік України"

У матеріалі використано джерела: AP, англомовна редакція "Голосу Америки"

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