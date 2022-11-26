Українці з "феноменальною швидкістю" відновлюють енергооб'єкти. Експерти про наслідки обстрілів РФ 

Після масованих російських ракетних обстрілів, що вразили українську енергомережу та об'єкти, українські енергетики зуміли за лічені дні відновити систему енергопостачання, хоча ще не в повному обсязі.

В "Укренерго" заявили, що станом на суботу виробники електроенергії покривають близько 75% потреб споживання. Ще 25% електроенергії залишаються в дефіциті.

Увечері середи було відключено майже 12 мільйонів абонентів, а на кінець тижня понад шість мільйонів абонентів залишаються без струму, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Оператор енергомережі закликав заощаджувати енергію і попередив про режим обмеження споживання по всій території України.

Енергетики ремонтують мережі з ризиком для життя

Рівень руйнувань надзвичайни. Електрокомпанії в надзвичайному темпі ремонтують ці лінії, станції, підстанції. Деякі працівники цих компаній ризикують життям

Українці з "феноменальною" швидкістю відновлюють лінії електропередачі і часто працюють з ризиком для життя своїх співробітників, каже в коментарі "Голосу Америки" британська експертка центру ICIS Аура Сабадус.

"Рівень руйнувань надзвичайний, - каже Сабадус, - і електрокомпанії, включаючи оператора мережі «Уркенерго», розподільчі компанії в надзвичайному темпі ремонтують ці лінії, станції, підстанції. Деякі працівники цих компаній ризикують життям".

Дослідниця вказує - російські удари спрямовані саме на електричну інфраструктуру і найбільш спустошливими є саме удари по лініях передачі, підстанціях та трансформаторах, які трансформують лінії вищої напруги в лінії нижчої напруги для доставки споживачам.

Чи не найбільша небезпека - у пошкодженні системи водопостачання, каже експерт

Коли атакують енергосистеми, нападають на системи поставки води і серед наслідків цього – все більші складнощі з доступом до безпечної води, складнощі з каналізацією та стоками

Чи не найбільша небезпека від російських нападів на енергосистему в шкоді для системи водопостачання, каже Пітер Глейк, професор каліфорнійсього університету Берклі, який, разом з командою науковців з Німеччини, Польщі та України, фіксує та аналізує шкоду для українських об'єктів водопостачання від обстрілів.

"Системи енергопостачання та водопостачання пов'язані. Дуже агресивні напади росіян на українську енергосистему впливають і на поставки води, - каже Глейк в коментарі Голосу Америки. - Системи водопостачання потребують енергії для збору води, її очищення до стадії питної, розподілу воду, збирання та очищення каналізаційних стоків. І коли атакують енергосистеми, нападають на системи поставки води і серед наслідків цього – все більші складнощі з доступом до безпечної води, складнощі з каналізацією та стоками".

Глейк сказав, що війну в Україні складно порівнювати з іншими конфліктами в світі, адже йдеться про розвинену державу з високим рівнем комунальних послуг.

Він навів приклад Ємена, де через обстріли не було доступу до питної води, що спричинило спалах холери. Хоча, каже науковець, система охорони здоров'я України значно більш розвинута в порівнянні з Єменом, потрібно дбати, щоб населення мало доступ, особливо до питної води і безпечних шляхів поводженя з відходами.

Захід звинуваує Росію у «воєнних злочинах» і надає допомогу для відновлення електрики і водопостачання

Обстріли цивільної інфраструктури суперечать міжнародному праву, а США та ЄС назвали такі дії Росії "воєнними злочинами". Міжнародна спільнота оголосила про намір допомогти Україні. Наступного тижня "Група семи" планує обговорити конкретні шляхи допомоги.

Міністр енергетики України Галущенко звернувся до США та Європи із запитом про надання високовольтного обладнання, повідомили в службі міністра. Також США, ЄС та Японія надають Україні енергогенератори.

Експерти кажуть, що допомога має включати як прискорення ремонту і відновлення мережі та обладнання, так і на найближчу перспективу - генератори для того, щоб облаштувати прихистки в громадських центрах, де можна було б отримати доступ до питної води та зігрітись взимку.

"Найважливіше – це захистити інфраструктуру від пошкоджень, - говорить Глейк. - Я знаю, що Україна активно намагається зміцнити протиповітряну оборону, щоб захиститись від російських ракет. Якщо вже завдано шкоди - друге найважливіше – знайти шлях як швидко відремонтувати енергетичну інфраструктуру, водопостачання через швидкий ремонт, або тимчасові енергогенератори. Я знаю, тривають спроби пересунути генератори струму і створити тимчасову систему подачі струму на деякі заводи з очищення води, щоб вони продовжували діяти, продовжували надавати безпечну воду та санітарію.

Надзвичайно важливо, коли немає доступу до струму чи води в оселях, щоб на рівні громади забезпечували тимчасові запаси води, можливість обігрітись із застосуванням генераторів взимку. Це дуже незручно для людей, але це дає можливість захистити громади від таких атак

Міжнародна спільнота надає ці ресурси та експертів, які можуть допомогти швидко ремонтувати такі пошкодження. Також важливо мати бутильовану воду для пиття.

Надзвичайно важливо, коли немає доступу до струму чи води в оселях, щоб на рівні громади забезпечували тимчасові запаси води, можливість обігрітись із застосуванням генераторів взимку. Це дуже незручно для людей, але це дає можливість захистити громади від таких атак.

Все ж, відзначають як Сабадус, так і Глейк - ці рішення тимчасові, а головне - захистити енергетику від обстрілів.

Поки Росія продовжує руйнувати генерацію та лінії передачі, нічого неможливо зробити. В довгостроковій перспективі, України потрібно відбудувати інфраструктуру і забезпечити, що вона була насправді самодостатньою, каже Сабадус.

" Це дуже стійкі люди і я не сумніваюсь, що з вірним захистом та після перемоги України у війні, коли настане мир, інфраструктуру відбудують і не лише відновлять, але і модернізують до стандартів 21 століття, з врахуванням зелених стандартів а також надійності ліній передачі", - каже Сабадус.

Росія знищує українські мережі, але газотранзит функціонує

Я не сумніваюсь, що з вірним захистом та після перемоги України у війні, коли настане мир, інфраструктуру відбудують і не лише відновлять, але і модернізують до стандартів 21 століття, з врахуванням зелених стандартів а також надійності ліній передачі

Теперішні обстріли спрямовані саме на енергомережу і генерацію, але Росія не припиняє постачати газ через українську газотранзитну систему до Європи, зауважує Сабадус.

Вона із подивом відзначає, що Росія намагається зберегти транзит газу через Україну, після того, як російські трубопроводи через Балтійське море перестали працювати через інциденти, які європейське слідство назвало «диверсією».

"Це один із цікавих факторів – великий трубопровід, який Росія вихваляла як заміну українському трубопроводу – я, звичайно, кажу про "Північний потік-1" і 2 , – повністю зламано і ймовірність їх повернути в дію дуже мала. З іншого боку, український трубопровід ще працює, - каже аналітик. - Україна продовжує транзит газу в Європу".

Після обстрілів української енергоінфраструктури з боку Росії в середу, український оператор газотранзитної системи запевнив, що система "надійно забезпечує транспортування газу згідно із зобов’язаннями перед замовниками в ЄС".

Ми працюємо, щоб мінімізувати наслідки російських атак на енергосистему та упередити можливий вплив на транспортування газу

"Зважаючи на російські обстріли, ситуація залишається складною. Наразі ми працюємо спільно з урядом та енергетиками, щоб мінімізувати наслідки російських атак на енергосистему та упередити можливий вплив на транспортування газу”, – зазначив головний інженер Оператора ГТС України Юрій Зябченко, йдеться в повідомленні компанії від 24 листопада.

Сабадус зауважує, що обсяг транзиту обмежено, бо "раніше цього року оператор українського трубопроводу був змушений оголосити "форс мажор", бо російські окупанти крали транзитний газ. Через це потік російського газу через Україну зменшився, однак він іде".

У вівторок російський "Газпром" пригрозив ще більше скоротити поставки газу через Україну, звинувативши Україну в буцімто крадіжках газу. "Нафтогаз" відкинув ці звинувачення.

Вони намагаються зберегти транзит через Україну. Чому це відбувається – таємниця

Сабадус припускає, що Росії потрібен певний шлях газотранзиту для європейських споживачів, бо вона за минулі місяці втратила більшість ринку газу Європі з кількох причин.

"Вони намагаються зберегти транзит через Україну. Чому це відбувається – таємниця. Однак, Україна також отримує за це необхідну плату", – зауважує вона.

Газ також іде в напрямку до України, каже експертка.

"Здебільшого це європейські компанії закачують газ у сховища в Україні. Це надзвичайно позитивно, бо це означає, що європейські компанії довіряють оператору газосховищ. І незважаючи на численні ризики, вони повернулись до України, щоб закачати газ і посилити безпеку поставок до Європи взимку", – додає Сабадус.