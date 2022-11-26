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Українці з "феноменальною швидкістю" відновлюють енергооб'єкти. Експерти про наслідки обстрілів РФ
Після масованих російських ракетних обстрілів, що вразили українську енергомережу та об'єкти, українські енергетики зуміли за лічені дні відновити систему енергопостачання, хоча ще не в повному обсязі.
В "Укренерго" заявили, що станом на суботу виробники електроенергії покривають близько 75% потреб споживання. Ще 25% електроенергії залишаються в дефіциті.
Увечері середи було відключено майже 12 мільйонів абонентів, а на кінець тижня понад шість мільйонів абонентів залишаються без струму, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
Оператор енергомережі закликав заощаджувати енергію і попередив про режим обмеження споживання по всій території України.
Енергетики ремонтують мережі з ризиком для життя
Рівень руйнувань надзвичайни. Електрокомпанії в надзвичайному темпі ремонтують ці лінії, станції, підстанції. Деякі працівники цих компаній ризикують життямАура Сабадус
Українці з "феноменальною" швидкістю відновлюють лінії електропередачі і часто працюють з ризиком для життя своїх співробітників, каже в коментарі "Голосу Америки" британська експертка центру ICIS Аура Сабадус.
"Рівень руйнувань надзвичайний, - каже Сабадус, - і електрокомпанії, включаючи оператора мережі «Уркенерго», розподільчі компанії в надзвичайному темпі ремонтують ці лінії, станції, підстанції. Деякі працівники цих компаній ризикують життям".
Дослідниця вказує - російські удари спрямовані саме на електричну інфраструктуру і найбільш спустошливими є саме удари по лініях передачі, підстанціях та трансформаторах, які трансформують лінії вищої напруги в лінії нижчої напруги для доставки споживачам.
Чи не найбільша небезпека - у пошкодженні системи водопостачання, каже експерт
Коли атакують енергосистеми, нападають на системи поставки води і серед наслідків цього – все більші складнощі з доступом до безпечної води, складнощі з каналізацією та стокамиПітер Глейк
Чи не найбільша небезпека від російських нападів на енергосистему в шкоді для системи водопостачання, каже Пітер Глейк, професор каліфорнійсього університету Берклі, який, разом з командою науковців з Німеччини, Польщі та України, фіксує та аналізує шкоду для українських об'єктів водопостачання від обстрілів.
"Системи енергопостачання та водопостачання пов'язані. Дуже агресивні напади росіян на українську енергосистему впливають і на поставки води, - каже Глейк в коментарі Голосу Америки. - Системи водопостачання потребують енергії для збору води, її очищення до стадії питної, розподілу воду, збирання та очищення каналізаційних стоків. І коли атакують енергосистеми, нападають на системи поставки води і серед наслідків цього – все більші складнощі з доступом до безпечної води, складнощі з каналізацією та стоками".
Глейк сказав, що війну в Україні складно порівнювати з іншими конфліктами в світі, адже йдеться про розвинену державу з високим рівнем комунальних послуг.
Він навів приклад Ємена, де через обстріли не було доступу до питної води, що спричинило спалах холери. Хоча, каже науковець, система охорони здоров'я України значно більш розвинута в порівнянні з Єменом, потрібно дбати, щоб населення мало доступ, особливо до питної води і безпечних шляхів поводженя з відходами.
Захід звинуваує Росію у «воєнних злочинах» і надає допомогу для відновлення електрики і водопостачання
Обстріли цивільної інфраструктури суперечать міжнародному праву, а США та ЄС назвали такі дії Росії "воєнними злочинами". Міжнародна спільнота оголосила про намір допомогти Україні. Наступного тижня "Група семи" планує обговорити конкретні шляхи допомоги.
Міністр енергетики України Галущенко звернувся до США та Європи із запитом про надання високовольтного обладнання, повідомили в службі міністра. Також США, ЄС та Японія надають Україні енергогенератори.
Експерти кажуть, що допомога має включати як прискорення ремонту і відновлення мережі та обладнання, так і на найближчу перспективу - генератори для того, щоб облаштувати прихистки в громадських центрах, де можна було б отримати доступ до питної води та зігрітись взимку.
"Найважливіше – це захистити інфраструктуру від пошкоджень, - говорить Глейк. - Я знаю, що Україна активно намагається зміцнити протиповітряну оборону, щоб захиститись від російських ракет. Якщо вже завдано шкоди - друге найважливіше – знайти шлях як швидко відремонтувати енергетичну інфраструктуру, водопостачання через швидкий ремонт, або тимчасові енергогенератори. Я знаю, тривають спроби пересунути генератори струму і створити тимчасову систему подачі струму на деякі заводи з очищення води, щоб вони продовжували діяти, продовжували надавати безпечну воду та санітарію.
Надзвичайно важливо, коли немає доступу до струму чи води в оселях, щоб на рівні громади забезпечували тимчасові запаси води, можливість обігрітись із застосуванням генераторів взимку. Це дуже незручно для людей, але це дає можливість захистити громади від таких атакПітер Глейк
Міжнародна спільнота надає ці ресурси та експертів, які можуть допомогти швидко ремонтувати такі пошкодження. Також важливо мати бутильовану воду для пиття.
Надзвичайно важливо, коли немає доступу до струму чи води в оселях, щоб на рівні громади забезпечували тимчасові запаси води, можливість обігрітись із застосуванням генераторів взимку. Це дуже незручно для людей, але це дає можливість захистити громади від таких атак.
Все ж, відзначають як Сабадус, так і Глейк - ці рішення тимчасові, а головне - захистити енергетику від обстрілів.
Поки Росія продовжує руйнувати генерацію та лінії передачі, нічого неможливо зробити. В довгостроковій перспективі, України потрібно відбудувати інфраструктуру і забезпечити, що вона була насправді самодостатньою, каже Сабадус.
" Це дуже стійкі люди і я не сумніваюсь, що з вірним захистом та після перемоги України у війні, коли настане мир, інфраструктуру відбудують і не лише відновлять, але і модернізують до стандартів 21 століття, з врахуванням зелених стандартів а також надійності ліній передачі", - каже Сабадус.
Росія знищує українські мережі, але газотранзит функціонує
Я не сумніваюсь, що з вірним захистом та після перемоги України у війні, коли настане мир, інфраструктуру відбудують і не лише відновлять, але і модернізують до стандартів 21 століття, з врахуванням зелених стандартів а також надійності ліній передачіАура Сабадус
Теперішні обстріли спрямовані саме на енергомережу і генерацію, але Росія не припиняє постачати газ через українську газотранзитну систему до Європи, зауважує Сабадус.
Вона із подивом відзначає, що Росія намагається зберегти транзит газу через Україну, після того, як російські трубопроводи через Балтійське море перестали працювати через інциденти, які європейське слідство назвало «диверсією».
"Це один із цікавих факторів – великий трубопровід, який Росія вихваляла як заміну українському трубопроводу – я, звичайно, кажу про "Північний потік-1" і 2 , – повністю зламано і ймовірність їх повернути в дію дуже мала. З іншого боку, український трубопровід ще працює, - каже аналітик. - Україна продовжує транзит газу в Європу".
Після обстрілів української енергоінфраструктури з боку Росії в середу, український оператор газотранзитної системи запевнив, що система "надійно забезпечує транспортування газу згідно із зобов’язаннями перед замовниками в ЄС".
Ми працюємо, щоб мінімізувати наслідки російських атак на енергосистему та упередити можливий вплив на транспортування газуЮрій Зябченко
"Зважаючи на російські обстріли, ситуація залишається складною. Наразі ми працюємо спільно з урядом та енергетиками, щоб мінімізувати наслідки російських атак на енергосистему та упередити можливий вплив на транспортування газу”, – зазначив головний інженер Оператора ГТС України Юрій Зябченко, йдеться в повідомленні компанії від 24 листопада.
Сабадус зауважує, що обсяг транзиту обмежено, бо "раніше цього року оператор українського трубопроводу був змушений оголосити "форс мажор", бо російські окупанти крали транзитний газ. Через це потік російського газу через Україну зменшився, однак він іде".
У вівторок російський "Газпром" пригрозив ще більше скоротити поставки газу через Україну, звинувативши Україну в буцімто крадіжках газу. "Нафтогаз" відкинув ці звинувачення.
Вони намагаються зберегти транзит через Україну. Чому це відбувається – таємницяАура Сабадус
Сабадус припускає, що Росії потрібен певний шлях газотранзиту для європейських споживачів, бо вона за минулі місяці втратила більшість ринку газу Європі з кількох причин.
"Вони намагаються зберегти транзит через Україну. Чому це відбувається – таємниця. Однак, Україна також отримує за це необхідну плату", – зауважує вона.
Газ також іде в напрямку до України, каже експертка.
"Здебільшого це європейські компанії закачують газ у сховища в Україні. Це надзвичайно позитивно, бо це означає, що європейські компанії довіряють оператору газосховищ. І незважаючи на численні ризики, вони повернулись до України, щоб закачати газ і посилити безпеку поставок до Європи взимку", – додає Сабадус.
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- Голос Америки
Україна, що пережила Голодомор, дбає про те, щоб люди не помирали з голоду у світі, вказують учасники форуму в Києві
Лідери демократичних країн та офіційні особи ЄС та США, які долучилися до вшанування жертв Голодомору 1932-33 років Україні, заявили про свою солідарність з Україною на тлі триваючої російської агресії та зростаючої інтенсивності російських обстрілів українських жилих будинків, лікарень та об’єктів інфраструктури.
Президент України Володимир Зеленський звинуватив Москву у використанні проти неї тієї ж тактики «геноциду», яку сталінський СРСР застосовував в 1930-х роках.
«Колись нас хотіли знищити голодом, тепер – темрявою і холодом», – написав президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі, – Нас неможливо зламати».
Іноземні лідери у своїх заявах висловлювали солідарність з українцями і також порівнювали події 90-літньої давності з намаганням Росії знищити українську ідентичність сьогодні.
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола написала, що і «через 90 років після Голодомору українці знову борються за збереження свого життя, своєї ідентичності та свободи».
«Так само, як ми є з Україною, борючись за наші цінності сьогодні, ми пам’ятаємо всіх тих, кого радянський режим залишив помирати з голоду», – написала очільниця Європарламенту у Twitter.
Нова очільниця уряду Італії Джорджия Мелоні заявила, що Росія продовжує завдавати страждань українцям, спрямовуючи свої атаки проти найвразливіших – «людей похилого віку та дітей».
«У день 90-х роковин Голодомору, голодної смерті мільйонів українців сталінським радянським режимом, наші думки повертаються до мільйонів українців, переважно людей похилого віку та дітей, позбавлених електрики, воду та опалення посеред зими від російських бомбардувань, які навмисно атакують цивільну інфраструктуру», – мовиться у заяві, яку оприлюднив заяву в суботу офіс Мелоні.
Державний секретар Ентоні Блінкен зазначив, що «90 років тому мільйони українців загинули від голоду під час Голодомору, навмисно спричиненого радянською політикою».
«Зараз Кремль веде жорстоку війну, щоб підкорити український народ, але не переможе. Ми будемо з Україною. Слава Україні!» – пише Ентоні Блінкена у своєму Twitter-акаунті та додає до нього нову заяву Білого дому, другу, присвячену річниці Голодомору цього року.
«Згадуючи біль і жертви Голодомору, Сполучені Штати також підтверджують нашу відданість народу України сьогодні та нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України», – мовиться у заяві Білого дому.
У листопаді 1932 року радянський лідер Сталін надіслав озброєні загони, щоб конфіскувати в українських селян все зерно, включно з насінням, необхідним для посіву наступного врожаю.
Мільйони українських селян померли від голоду 1 1932-33-му роках від того, що історик Єльського університету Тімоті Снайдер називає «очевидно навмисним масовим вбивством». Історик Гарвардського університету Сергій Плохій вважає, що спираючись на статистичні дані, можна говорити, що рамки Голодомору потрібно розширити на 1934-й рік, бо люди в Україні продовжували тоді масово помирати з голоду.
«Історія має значення. Якщо люди закривають очі на минулі звірства, немає меж для вчинення нових у майбутньому», – написала у Twitter прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас, чия країна першою у світі визнала Голодомор геноцидом ще у 1993 році.
«90 років Голодомору-геноциду. Радянська Росія заморила голодом мільйони українців. Сьогодні Росія веде геноцидну війну проти України», – додала очільниця естонського уряду.
Україна посилає 60 суден зерна для найбідніших країн у світі
Міністерство закордонних справи України звинуватило Москву у відродженні тактики 1930-х років – використанню голоду як зброї, та намаганнях зірвати зернову угоду, що дозволяла вивезти тонни українського зера та інших продуктів харчування до найбідніших країн світу.
«Підриваючи роботу Чорноморської зернової угоди, Кремль використовує продовольство як зброю для реалізації своєї агресивної політичної програми. Низка країн і регіонів опинилися на межі голоду через війну Росії проти України. Агресія Росії проти України свідчить про те, що непокаране зло та невизнані історичні помилки повертаються в наш час у ще гірших масштабах», – мовиться у заяві МЗС України.
У день вшанування жертв Голодомору у Києві відбувся також саміт харчової безпеки, на якому президент Зеленський оголосив ініціативу Києва Graine from Ukraine, «Зерно з України», в рамках якої Україна залучила близько 150 мільйонів доларів від ЄС та понад 20 країн для експорту зерна до таких країн, як Ефіопія, Судан, Південний Судан, Сомалі та Ємен.
«Ми плануємо відправити щонайменше 60 суден з українських портів до країн, які найбільше стикаються з загрозою голоду та посухи», - сказав Зеленський під час саміту, для участі в якому до Києва прибули прем’єр-міністри Бельгії, Польщі та Литви та президентка Угорщини. З промовами, які транслювали на відео, виступили президенти Німеччини та Франції та голова Єврокомісії та НАТО.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Москва вдалася до перевіреної тактики, але світ цього разу відреагував на її дії.
"Зараз світ зіткнувся з черговим штучним голодом. Ми разом працюємо над тим, щоб забезпечити повні поставки з України в країни Африки та Азії», – сказав Моравецький в суботу під час візиту до Києва.
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- Голос Америки
Українська ініціатива "Зерно з України" отримала потужну міжнародну підтримку
20 країн приєднались до ініціативи "Зерно з України", про початок якої оголосив президент України Володимир Зеленський на Міжнародному саміті продовольчої безпеки в Києві в суботу.
"Ми запрошуємо до цієї гуманітарної ініціативи, гуманітарної програми інші держави та соціально відповідальний бізнес. І радий сьогодні оголосити, що у день старту до Grain from Ukraine приєдналися 20 країн. І буде більше", – зазначив він.
Зеленський звинуватив Росію в перешкоджанні втіленню Зернової ініціативи - домовленості, досянутої за посередництва ООН, яка дозволила розблокувати експорт українського зерна через порти Чорного моря. Він вказав, що наразі 80 кораблів із зерном затримуються в Босфорі.
В рамках програми "Зерно з України" планується надіслати 60 кораблів із зерном, повідомляє Guardian з посиланням на дані українського уряду. Метою програми - забезпечити продовольством щонайменше 5 мільйонів людей, переважно в країнах Африки та Азії.
Оголошення відбулось в день, коли в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору.
До саміту в Києві в режимі онлайн звернулись президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макртон а також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ а також директорка американської Агенції з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер.
"Попри жорстокий напад Путіна, Україна допомагає доставляти зерно мільйонам людей, які відчайдушно потребують їжі по всьому світу", - заявила Пауер.
Вона вказала, що цією ініціативою Україна об'єднала світ як країна-лідер.
"В той час, як світ відзначає роковини Голодомору, жахливого штучного голоду, який забрав життя мільйонів невинних людей, Україна об’єднала світ – не як жертва, не як країна, яка вижила, а як країна-лідер", - каже Пауер.
Фон дер Ляєн підтвердила, що ЄС фінансуватиме експорт двох кораблів з 40 000 тонн зерна з України в рамках ініціативи. Ця поставка відбудеться на додаток до 28 млн тонн, поставлених в рамках "ліній солідарності" - наземних шляхів експорту українського зерна, організованих ЄС а також Чорноморської зернової ініціативи.
"Через 90 років після Голодомору, ми вшановуємо пам'ять українських жертв, - заявила фон дер Ляєн. - Вони померли у мовчанці, від голодної смерті, а світ не прийшов їм на допомогу. Ми не дозволимо цьому трапитись знову.
Сьогоні разом з Україною ми допомагаємо відвернути голод у світі і ми підтримуємо Україну, яка оплакує невинні жертви Голодомору".
США та Франція заявили, що нададуть в рамках ініціативи по 20 мільйонів доларів, Велика Британія - 6 млн, Швеція - 9,5 млн, Австрія 3,9 млн та Канада - 30 млн, повідомляє видання Politico. Про внесок обсягом 10 млн євро заявила Бельгія, 4 млн євро планують надати Нідерланди і 15 млн євро - Німеччина. Японія оголосила про плани профінансувати постачання українського зерна до Сомалі на суму 14 млн доларів, повідомляють ЗМІ.
На саміті в Києві були присутні прем'єр-міністри Бельгії, Польщі та Литви а також президентка Угорщини.
Прем'єр-міністр Бельгії під час свого візиту оголосив про надання Україні нової допомоги.
"Після інтенсивних бомбувань у ці дні, ми підтримуємо народ України, більше ніж будь-коли. - твітує посадовець. - З наближенням холодних зимових місяців, Бельгія надає нову гуманітарну та військову допомогу".
Маленька дівчинка зі США надихнула свого тата на великий проект із допомоги Україні. Відео
7-річна американська дівчинка Лілі надихнула свого тата на великий проект із допомоги Україні. Вона попросила батьків допомогти українським дітям в час війни. У відповідь її тато зайнявся пошуком та відправкою в Україну автомобілів швидкої допомоги.
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