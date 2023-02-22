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- Голос Америки
Росія служить геополітичним цілям Китаю – оглядачі
Зближення Росії та Китаю на тлі російської війни в Україні та скандалу зі шпигунською повітряною кулею викликають занепокоєння у західних оглядачів.
Говорячи про зустріч головного китайського дипломата Ван Ї з Володимиром Путіним у Москві, британська газета Guardian звертає увагу на те, що «Китай і Росія підтвердили свої тісні двосторонні відносини лише за кілька днів до першої річниці початку війни в Україні».
Газета пише, що у своєму виступі Ван сказав, що Китай і Росія готові поглибити свою стратегічну співпрацю, а під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим він сказав, що очікує досягнення «нового консенсусу» щодо розвитку відносин між двома союзниками.
Британський телеканал BBC зауважує, китайська адміністрація під керівництвом Сі Цзіньпіна розглядає Росію як країну, що стоїть на передньому фланзі протистояння впливу США у світі. Тобто Росія в очах Китаю, як і Північна Корея, є хоча і міжнародним ізгоєм, але вона служить корисним геополітичним цілям Пекіна, вважає оглядач ВВС.
Як повідомляв «Голос Америки», у вівторок міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган, який виступав із заявами на підтримку Росії в її вторгненні в Україну, заявив, що його країна хоче зіграти певну роль у припиненні конфлікту. Учасникам конференції з питань безпеки в Пекіні він сказав, що Китай стурбований тим, що війна може загостритися далі та «вийти з-під контролю».
Але західні оглядачі кажуть, що Китай досі уникав відкритої підтримки Росії. З початку війни в Україні Китай заявляв про нейтралітет, хоча робив багато коментарів прихильних до Росії. Але, як вважає британський оглядач, робити вигляд, що Пекін зберігає нейтралітет стає все важче.
У суботу держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай може бути на межі постачання летальної зброї Росії, що Китай заперечує. Як каже оглядач CNN, дослідники в Америці кажуть, що Пекін уже постачає в Росію обладнання подвійного призначення, технології, які можуть використовуватися як у цивільних приладах, так і, наприклад, для ремонту реактивних винищувачів.
Китай також не приховує того факту, що купує російські нафту і газ, нагадує оглядач CNN. Експерти нагадують, що Пекін користується низькими цінами, але одночасно підтримує Росію, яка втратила європейський ринок через санкції, які були запроваджені як покарання за вторгнення в Україну.
Як вважає оглядач CNN, Китаю вигідна така ситуація, бо у певному сенсі Кремль виконує для нього брудну роботу – він виснажує західні військові ресурси та чинить тиск на НАТО. Падіння російської економіки також вигідне Пекіну, бо для її відновлення знадобиться більше китайських продуктів, пояснює оглядач логіку китайського керівництва.
Але, як вважає американський оглядач, проблема Китаю полягає в тому, що західні країни зберігають єдність, а Росія, як здається, не в змозі перемогти.
Оглядач CNN вважає, що майбутні загрози національній безпеці США з боку Пекіна та Москви є різними. Також, на думку оглядача, позитивним є той факт, що противники США не об’єднані формальним альянсом проти США, навіть якщо вони можуть об’єднувати зусилля задля того, щоб завдати шкоди американським інтересам і владі.
Оглядач CNN вважає, що події останнього часу показали, що ідея глобального змагання між демократіями та автократіями здавалася теоретичною та нематеріальною ще кілька років тому, тепер це все «надто реально».
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- Голос Америки
“Запам’ятайте мої слова: Росія відповість за свої звірства” - посолка США при ООН Лінда Томас-Грінфілд
Послання до Путіна з вимогою закінчити війну виголосила сьогодні, 22 лютого, посолка США при ООН Лінда Томас-Грінфілд під час заходів до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. “І запам’ятайте мої слова: Росія відповість за свої звірства”, - сказала посолка.
“Припиніть цю війну. Припиніть вашу кампанію жорстокості. Покладіть край стражданням, які ваші сили завдали Україні та світу”, - звернулася Лінда Томас-Грінфілд до президента Росії Путіна.
Вона також наголосила на необхідності на найближчій сесії у Женеві поновити мандат Незалежної міжнародної слідчої комісії при ООН, яка розслідує злочини щодо України.
“Докази звірств та інших злочинів продовжують накопичуватися, - каже посолка. - Комісія повинна мати можливість продовжувати свою важливу роботу. Має настати відповідальність за звірства Росії”.
Російські війська скоїли злочини проти людства... Це не те визначення, яке ми приймаємо легко. Але в цьому випадку докази неспростовні.Лінда Томас-Грінфілд
Лінда Томас-Грінфілд навела приклади спотворення реальності Володимиром Путіним у його промовах і наголосила: “Це його власні сили чинили звірства над українським народом… США вважають, що російські війська скоїли злочини проти людства в Україні. Злочини проти людства. Це не те визначення, яке ми робимо легко. Але в цьому випадку докази неспростовні”.
Посолка нагадала, що міжнародні слідчі задокументували широкий спектр жорстоких злочинів, скоєних російськими військовими: розстріли, безпідставні затримання, тортури, зґвалтування та інші форми насильства. Лінда Томас-Грінфілд особисто зустрічалася в Україні із жертвами воєнних злочинів Росії, зокрема, жінками, над якими здійснили наругу російські військові, літніми людьми, яких війна вигнала з дому, дітьми.
“Це було боляче, - зізналася дипломатка. Достовірні звіти свідчать про те, що російські чиновники організували переселення тисяч дітей… У багатьох випадках батьки відправляли дітей у, як вони вважали, «літні табори» для безпеки своїх дітей, але потім їм було відмовлено в спілкуванні та возз’єднанні з ними. В інших випадках батьки відмовлялися відправляти дітей до російських «таборів», а російська окупаційна влада все одно їх забирала”.
“Ми маємо докази, що президент Путін і Кремль активно беруть участь у тому, щоб заперечити та придушити ідентичність України, її історію та культуру. Ми повинні закликати Росію припинити цю нелюдську кампанію, повернути дітей батькам та опікунам, надати реєстраційні списки вилучених нею дітей і дозволити незалежним спостерігачам отримати доступ до об’єктів на контрольованих або окупованих Росією територіях України та в самій Росії”, - сказала посолка.
“Сполучені Штати також засуджують жорстоке поводження з людьми з інвалідністю”, - додала посолка.
Як повідомляв "Голос Америки", у Радбезі ООН розпочала роботу надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН, на якій очікується ухвалення резолюції «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні».
Балет проти війни: українські танцівники-біженці дебютували з виставою у США. Відео
60 українських артистів балету змушені були покинути батьківщину, рятуючись від російського вторгнення. Вони об’єдналися в Об’єднану українську балетну трупу в Нідерландах. Тут у кожного своя історія – комусь довелося пережити окупацію, хтось пройшов півкраїни пішки, щоб уникнути жахів війни.
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«Ведеться кривава дипломатична боротьба за голоси», – голова МЗС України Дмитро Кулеба. Відео
«Те, що робить Росія зараз, вони реально ведуть кулуарну роботу зараз з представниками держав, відмовляють їх голосувати за резолюцію», – голова МЗС України Дмитро Кулеба.
- Голос Америки
Росія атакувала українські лікарні понад 800 разів - ВООЗ
Росія здійснила принаймні 802 удари по медичних закладах в Україні за майже рік повномасштабної війни, повідомляє ВООЗ. Як заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус, внаслідок російських атак по лікарнях загинули принаймні 101 медик і пацієнт.
"Наслідки для системи охорони здоров'я у цій війні були нищівні", - сказав посадовець.
Він підкреслив, що російська війна загострила потребу в підтримці психічного здоров'я, реабілітації, лікуванні таких захворювань, як рак, ВІЛ і туберкульоз, а також у вакцинації проти кору, поліомієліту, пневмонії та Covid-19. За його словами, відсутність належної медичної підтримки для пацієнтів із цими хворобами та превентивних заходів в Україні через російську війну становлять небезпеку нині й у майбутньому.
"ВООЗ активно працює із партнерами в Україні й надала допомогу 8,4 мільйона людей у галузі охорони здоров'я. ВООЗ доправила майже 300 тисяч тонн медичної допомоги, що рятує життя, включаючи машини невідкладної допомоги, генератори, ліки для хронічних хвороб і матеріали для надання невідкладної допомоги від початку конфлікту", - повідомив директор організації.
Він додав: "Конфлікт впливає на систему охорони здоров'я не лише в Україні, а й в усьому світі, адже мільйони людей страждають від зростання цін на харчі, особливо у країнах із низьким рівнем доходів".
У спільному звіті організацій EyeWitness to Atrocities, Insecurity Insight,
Медійної ініціативи за права людини, Лікарів за права людини та
Українського центру охорони здоров'я йдеться, що загарбницька війна Росії завдала системі охорони здоров'я України "приголомшливих втрат": від атак на медзаклади до крадіжок і знищення критично важливої інфраструктури, нападів і жорстокого поводження з українськими медичними працівниками.
"Справжній масштаб того, як [війна] впливає на доступ до медичної допомоги – і на права громадян України на здоров’я – не буде достеменно відомий роками", пишуть експерти у звіті. "Виходячи з наведених доказів, є підстави вважати, що атаки на систему охорони здоров’я України становлять воєнні злочини та включають поведінку, яка також потенційно може становити злочини проти людяності".
В документі йдеться про необхідність розслідувати порушення міжнародного права з боку Кремля. Дослідники наголошують: Росія повинна відшкодувати завдані нею збитки, зокрема "українській державі, окремим українцям", а також родинам вбитих чи поранених представників інших національностей внаслідок російської війни.
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