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"Українці пережили зиму і не здадуться", - конгресмен США Фіцпатрік. Ексклюзив
Американські законодавці готують низку нових законопроектів на підтримку України, в рамках 118-ї сесії Конгресу. Про це Голосу Америки розповів конгресмен-республіканець, Браян Фіцпатрік. Законодавець є співголовою Групи підтримки України в Палаті Представників США та членом Комітету з розвідки.
Світ побачив, що таке Україна і ким є український народ. Багато людей, навіть серед моїх колег, мабуть, не знайшли б Україну на мапі до 24-го лютого минулого року. Тепер усі знають де Україна і що за люди там живуть
За словами Фіцпатріка, західні партнери включно із США, мали швидше надавати допомогу Україні. Водночас він наголосив, що тепер "увесь світ знає хто такі українці". Про помилки та досягнення протягом минулого року, а також про стратегію на рік поточний, конгресмен розповів Катерині Лісуновій, у ексклюзивному інтерв’ю.
Катерина Лісунова, Голос Америки: Зараз усі говорять про другу хвилю російської атаки. Яким, на вашу думку, має бути план Сполучених Штатів, НАТО та союзників, щоб запобігти цій атаці?
Браян Фіцпатрік, конгресмен-республіканець, штат Пенсильванія: Я думаю, варто посилювати санкції, щоб переконатися, що Росія продовжує розвалюватись із середини. Особливо, коли справа доходить до народної підтримки Путіна та його війни. А також, надати українцям літаки, танки, ракетні системи «Patriot» і все, що їм потрібно, щоб перемогти Росію. Я знаю, що вони можуть це зробити. Хто міг би подумати, що через рік ми будемо вести цю розмову? І це заслуга українського народу, а також Сполучених Штатів і наших союзників, які активізувалися і допомогли.
Дивіться повне інтервʼю тут:
Українці пережили чергову зиму, переживають постійні обстріли, геноцид, та інші речі, які змусили би багатьох людей здатися, кинути все, але не їх. Українці відмовляються здаватись
К.Л.: Давайте повернемось на рік назад, за кілька тижнів до 24-го лютого. Що ви знали про повномасштабне вторгнення Росії на той момент? Які були ваші очікування і якими були ваші прогнози?
Б.Ф: Багато експертів казали, що росіяни знесуть владу в Києві “за тиждень-два”. Очевидно, цього не сталося. Вони помилялися і щодо Афганістану. Вони думали, що події там займуть більше часу, а все сталось дуже швидко. Можливо, вихід США з Афганістану підживлював прогнози експертів і щодо України. Але Україна довела, що ці експерти, та й взагалі увесь світ - помилялися.
Якщо в цьому і є якась мораль, - то світ побачив, що таке Україна і ким є український народ. Багато людей, навіть серед моїх колег, мабуть, не знайшли б Україну на мапі до 24-го лютого минулого року. Тепер усі знають де Україна і що за люди там живуть.
К.Л.: Особисто вас щось здивувало в українському захисті, в українській реакції на російський напад?
Б.Ф: Перш за все – стійкість. В природі людини падати духом, коли сили проти тебе переважають. Сам факт, що українці пережили чергову зиму, переживають постійні обстріли, геноцид, та інші речі, які змусили би багатьох людей здатися, кинути все, але не їх. Українці відмовляються здаватись. І я кажу це з першого дня: вони дійсно надихають.
К.Л.: Скільки разів після повномасштабного вторгнення ви були в Україні? Та чому ви вирішили поїхати туди?
Б.Ф: Я був там двічі після вторгнення, а також незадовго до вторгнення, у вересні. Перший візит після вторгнення був десь у березні, а наступний, мабуть, у травні. Я поїхав до Києва і далі до Одеси. Я побачився та поговорив з багатьма людьми, багатьма солдатами. Просто щоб отримати оцінку ситуації, що їм потрібно. Тому що їхні потреби змінювались разом зі зміною стратегії та позицій Росіян.
К.Л.: Що вам найбільше запам’яталося з тих поїздок?
Б.Ф: В основному запам’ятались люди. Але перше, що шокувало… коли я був у Києві та Одесі до вторгнення, - це були процвітаючі, гучні міста, повні життя... коли я побачив ці міста після вторгнення, це дійсно були міста-привиди. Бути на Хрещатику, коли там геть нікого немає, було дуже, дуже дивно і шокуюче, - але, водночас, це було очевидно та зрозуміло. Я також тоді поговорив із [мером Києва] Віталієм Кличком та мером Одеси. А також зустрівся із солдатами – вони просто неймовірно сміливі люди. Мені також запам’ятались їхня рішучість не здаватись, захищати свою країну і довести це до кінця.
Росія є державою-спонсоркою тероризму, вони вчиняють геноцид найгіршим із можливих способів, тож треба називати речі своїми іменами
К.Л.: Військова допомога Україні еволюціонувала від «Джавелінів» до систем ППО, а тепер і танків. Багато українців задаються питанням - чому Сполучені Штати та союзники не надають все одразу, щоб уникнути непотрібних жертв? Яка ваша відповідь на це питання?
Б.Ф: Це дуже хороше запитання і це правильна критика адміністрації Байдена. Я радий, що вони зрештою постачають необхідні речі, я хотів би наголосити на цьому. Ми вдячні за це. Але ця допомога мала би надійти набагато раніше. Якщо проаналізувати рік цієї війни та рішення, які були прийняті тут, у Сполучених Штатах, цією адміністрацією, – ви побачите, що усе запізнюється.
Краще пізно, ніж ніколи, але допомога не має запізнюватись. Спочатку майже все було заборонено постачати. Не хотіли давати літаки МІГ, потім не хотіли давати ракети S-300 «повітря-земля-повітря». Адміністрацію турбувало, що це може бути провокацією, ескалацією. Але слід поставити чесне запитання: чи не Володимир Путін є найбільшим провокатором? Він вторгся в мирну державу, яка не зробила нічого поганого, яка нікому не загрожувала, включно з Росією.
Але нині допомога еволюціонувала. Так, 8 місяців тому в адміністрації Байдена не могло й мови йти про постачання чогось на кшталт систем Patriot. Я ніколи не подумав би, що вони наважаться їх надати, але вони це зробили. Хоча повинні були зробити це набагато раніше. Отже краще пізно, ніж ніколи, але хотілося б, щоб це сталося набагато раніше.
К.Л.: Про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Ця ініціатива була висунута як на рівні резолюції, так і на рівні законопроекту. Але поки що ані Конгрес, ані Білий дім, схоже, не бажають прийняти це рішення. Як ви думаєте, чому?
Б.Ф: Я не знаю чому так. Але ми з конгресвумен Марсі Каптур внесли цю резолюцію іще під час минулої сесії Конгресу, і збираємося внести її знову в нинішній сесії. Росія є державою-спонсоркою тероризму, вона вчиняє геноцид найгіршим із можливих способів, тож треба називати речі своїми іменами.
Якщо ви йдете на угоду з дияволом, рано чи пізно вам доведеться за це заплатити. Так само як я закликав американські компанії відмовитись від усього, що стосується Комуністичної партії Китаю, весь світ повинен відмовитись від усього, що стосується Росії
К.Л.: Ви згадали про свою роботу із конгресвумен-демократкою, Марсі Каптур. Яких законодавчих ініціатив на підтримку України варто очікувати цього року від вас та ваших колег, зокрема від Групи підтримки України в Конгресі?
Б.Ф: Ми маємо потужно тиснути на Росію всіма способами: визнати державою-спонсоркою тероризму, вигнати з усіх міжнародних організацій, які дають їм місце за столом або право голосу, - вони цього не заслуговують. Це держава-вигнанець, і ставитись до них треба відповідним чином. А Путін - воєнний злочинець. Крім того, я вважаю, що санкції потрібно посилити, наскільки це можливо. Не зважаючи навіть на те, що і ми можемо побічно постраждати від цих санкцій.
Тому що ми зараз бачимо, як Європа, яка довірилась Росії в енергетичних питаннях, засвоює той самий урок, що й Сполучені Штати, які довірились Китаю в питаннях економічних. Якщо ви йдете на угоду з дияволом, рано чи пізно вам доведеться за це заплатити. Так само як я закликав американські компанії відмовитись від усього, що стосується Комуністичної партії Китаю, весь світ повинен відмовитись від усього, що стосується Росії: інвестицій, працевлаштування чи співробітників.
Це душитиме їхню економіку, це внутрішня робота. Так ви перемагаєте Росію зсередини. А щодо боротьби ззовні, то ми повинні продовжити забезпечення України усім необхідним озброєнням.
К.Л.: Чи є щось, що Сполученим Штатам, НАТО та іншим союзникам треба було зробити інакше протягом цього року, стосовно російської агресії в Україні?
Б.Ф: Все повинно рухатись набагато швидше. Авжеж, існують виклики, які потрібно усвідомити. Велика частина необхідного обладнання просто не була готова. Ми не накопичуємо таку кількість озброєння, а те що маємо не використовуємо так швидко. Бо ми не перебуваємо у воєнному стані. Європа, а точніше Західна Європа, також особисто не бере участі у війні, але забезпечує Україну. І ці поставки потрібно виробляти. Їм також потрібно підтримувати певний рівень власних запасів, щоб захищати свою країну. Тож це зрозуміло. Але, попри усе це, я думаю, що велика частина необхідної допомоги могла надійти набагато швидше. Бо кожна секунда запізнення коштує Україні додаткових життів.
К.Л.: Які ваші очікування від цього року в Конгресі, стосовно російської війни?
Б.Ф: Ми маємо, не допустити втоми від війни. Коли вторгнення лише відбулося, це було шоком для всіх, ці події транслювалися в новинах 24/7. Усі стежили за ситуацією. Але в людській природі з часом втомлюватись. Ці події вже не привертають такої уваги, їх вже немає на перших шпальтах газет. Цього власне і хоче Володимир Путін. А ми маємо цьому запобігти. І це моя робота, разом із конгресвумен-демократкою Марсі Каптур та іншими співголовами українського Кокусу.
Будучи членом Комітету з розвідки в Палаті представників, я також маю прямий зв’язкок із Комітетом у закордонних справах і був членом делегації на безпековій конференції у Мюнхені. Зараз я став членом Парламентської асамблеї НАТО, тож я також відвідуватиму Брюссель в питаннях альянсу. І на усіх цих платформах я постійно і послідовно підтримуватиму Україну і буду її голосом.
К.Л.: Що би ви хотіли сьогодні сказати українському народу?
Б.Ф: Залишайтесь мужніми. Америка прикриє ваш тил. Завжди будуть голоси маргіналів, крайніх лівих чи правих – вони недоброзичливі, але їх дуже мала кількість. Переважна більшість демократів та республіканців у Палаті представників і Сенаті підтримує Україну. І це було яскраво видно, коли до нас приїхав президент Зеленський. Це найтепліший прийом, який я будь-коли бачив у цій залі, за усі роки моєї роботи.
Окрім того, кожного разу, коли президент США згадує Україну в своїй промові про стан подій в державі, це об’єднує нашу власну країну. І це дивовижно, що Україна об’єднує навіть нас тут, у Сполучених Штатах. Тому моє послання Україні є наступним: будьте сильними, а ми прикриємо ваш тил.
К.Л.: Ви щойно згадали виступ президента Зеленського у Конгресі, – яка була ваша реакція, враження від цього виступу?
Б.Ф: Деякі речі, які він сказав, мені не сподобались. Знаєте, я вважаю, що завдання президента — це будувати мости у відносинах, а не вбивати клини. І було кілька коментарів, які стали своєрідним ударом по цілій політичній партії, яка нині представляє більшість у Палаті представників. Президенти не мають так робити. Він кращий за це.
Нагадаємо, раніше Голос Америки опублікував ексклюзивні інтерв'ю із сенатором-демократом Крісом Мерфі, з конгресменом-республіканцем Майком Лоулером, спів-головую українського конгресового кокусу конгресменом-демократом, Майком Квіглі та 52-гою спікеркою Палати представників Конгресу США, Ненсі Пелосі. Остання наголосила, що "Із жаху та розбитого серця народились героїзм та надія. Усі у захваті від надзвичайних людей України: які перед обличчям жахливих випробувань, відмовляються припиняти боротьбу за власну свободу".
Інші ексклюзивні матеріали дивіться незабаром в етерах Голосу Америки та читайте на нашому сайті. Зокрема, інтерв'ю із співголовою сенатського комітету з Міжнародних Відносин, сенатором-республіканцем Джимом Рішем, його колегами сенатором-демократом Шелдоном Вайтгаузом, сенаторкою-демократкою Джин Шагін та сенатором-демократом Діком Дурбіним.
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Лідери ЄС, правозахисники обурені 10-літнім вироком для білоруського нобелівського лауреата Біляцького
Лідери Європейського Союзу, політики та правозахисники висловлюють своє обурення засудженням білоруським судом лауреата Нобелівської премії миру та правозахисника Олеся Біляцького до 10 років ув’язнення. У п’ятницю суд у Білорусі визнав його та ще трьох членів правозахисної організації «Вясна» винними у фінансуванні протестів.
Європейський Союз назвав цей судовий процес «фальсифікацію» та «жорстокими репресіями», якими займається режим Олександра Лукашенка, який придушив протести проти порушень на президентських виборах у 2020 році та кинув за ґрати своїх опонентів або змусив їх покинути Білорусь.
Організація «Вясна», співзасновником якої є Біляцький, відіграла провідну роль у наданні юридичної та фінансової допомоги ув’язненим.
Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із зовнішньої політики, сказав, що «лауреат Нобелівської премії миру Олесь Біляцький та його колеги були засуджені за політично мотивованими звинуваченнями».
«Вони мають бути негайно звільнені разом з усіма незаконно затриманими незалежними голосами Білорусі», – написав Боррель у Twitter.
Разом з Біляцьким вирок отримали і його колеги – Валентин Стефанович, який отримав дев’ять років та Володимир Лабкович – сім років.
Дмитро Соловйов, четвертий з групи «Вясна», отримав вісім років, але не був присутній у суді.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала суд над правозахисниками «фарсом».
«Мінський режим бореться з громадянським суспільством насильством і ув'язненням. Це така ж щоденна ганьба, як і підтримка Лукашенком війни (президента Росії Володимира) Путіна (в Україні)», – написала вона в Twitter.
60-річний Бяляцький був удостоєний Нобелівської премії в жовтні за свою роботу зі захисту прав людини та демократії в Білорусі, яку західні уряди називають «диктатурою».
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола написала у своїй заяві, що вона «приголомшена» засудженням лауреата Нобелівської премії миру та премії Сахарова, якою Олеся Біляцького нагородив Європейський парламент за правозахисну діяльність, до 10 років ув'язнення.
«Політично вмотивовані рішення щодо Біляцького та активістів руху «Вясна» – це наруга над правосуддям», – написала Мецола у Twitter.
«Я закликаю їх звільнити. Європарламент підтримує вільну Білорусь», – додала вона.
Очільниця американського агентства з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер заявила, що «репресивний режим Лукашенка продовжує намагатися змусити замовкнути тих, хто виступає за права людини та демократію».
«Біляцький і всі політичні в'язні мають бути звільнені», – написала Пауер у Twitter.
Українська правозахисниця, яка разом з Біляцьким отримала минулорічну Нобелівську премію миру, Олександра Матвійчук заявила, що «рішення суду є ганебним».
«Політичні мотиви цієї сфабрикованої справи очевидні. Чекаємо реакції міжнародної спільноти. Тим більше, що режим Лукашенка становить загрозу не лише власним громадянам, а й безпеці всього нашого регіону», – написала Матвійчук у Twitter.
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка перебуває у вигнанні, заявила, що Біляцького та трьох інших активістів засудили несправедливо, назвавши вирок суду «жахливим».
«Винесення вироку сьогодні активістам «Вясна», захисникам прав людини включно з лауреатом Нобелівської премії миру Олесем Біляцьким – просто жахливе. Олесь присвятив своє життя боротьбі проти тиранії. Він справжній герой Білорусі, і його шануватимуть ще довго після того, як про диктатора забудуть», – написала вона в Twitter.
Група «Вясна» у своєму Twitter навела слова білоруської письменниці, лауреатки Нобелівської премії з літератури Світлани Алексієвич, яка сказала, що такі вироки «розчищають шлях до громадянської війни».
«Таке беззаконня, така відсутність будь-якого закону, будь-яких правил життя і суспільства. Це шлях до громадянської війни, і це найстрашніше», – цитують у Twitter слова Алексієвич представники групи «Вясна».
Керівниця Норвезького Нобелівського комітету Беріт Райс-Андерсен назвала засудження Біляцького політично мотивованою "трагедією".
«Справа, вирок проти нього, є трагедією для нього особисто. Але це також свідчить про те, що режим у Білорусі не терпить свободи слова та опозиції», – сказала вона в інтерв’ю в Осло.
Равіна Шамдасані, речниця Верховного комісара ООН з прав людини, повідомила на брифінгу в Женеві, що орган ООН стурбований судовим процесом і «відсутністю справедливого судового розгляду та доступу до незалежної судової системи в Білорусі».
Це, за її словами, поставило правозахисників під загрозу кримінального переслідування за їхню законну діяльність.
За даними ООН, станом на кінець 2022 року щонайменше 1446 осіб, у тому числі 10 дітей, перебували під вартою, проти них порушувалась або все ще порушується кримінальна справа.
Після оголошення про присудження Нобелівської премії миру, в інтерв’ю «Голосу Америки» у жовтні минулого року, біограф Біляцького, журналіст «Радіо Свобода» Валерій Калиновський сказав, що це третій в історій премії випадок, коли її лауреат перебуває в ув’язненні.
«У нього була можливість поїхати десь до Литви, і звідти керувати правозахисним рухом «Весна», який він створив і який очолював в умовах репресивного режиму (президента Білорусі Олександра) Лукашенка. Але він все-таки вирішив залишитися в Білорусі, незважаючи на загрозу потрапити під кримінальне переслідування», – сказав Калиновський.
Він наголосив, що за останнє десятиліття білоруський режим посилив репресії, намагаючись «зруйнувати всю правозахисну спільноту Білорусі, і тому числі і правозахисний центр «Вясна». І тепер вони можуть діяти лише з-за кордону.
- Голос Америки
США наклали санкції на 6 росіян за переслідування опонента війни Росії проти України Кара-Мурзи
Сполучені Штати оголосили санкції для громадян Росії, причетних до порушень прав людини щодо Володимира Кара-Мурзи, який відверто висловлювався про війну Росії проти України. США повторили заклик до негайного звільнення Кара-Мурзи та заявили, що “спроби Володимира Путіна змусити критиків замовкнути не приведуть до приховування правди про його жорстоку війну проти України, яка продовжує безсовісно спричиняти смерті, зловживання та руйнування”, - йдеться у заяві Держдепу Сполучених Штатів.
Так, управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на суддів Олену Ленську, Діану Міщенко та Іллю Козлова, спеціального слідчого Андрія Задачіна та Данила Міхєєва, держслужбовців Росії Олега Свіриденка – за їхню причетність до серйозного порушення прав людини проти правозахисника, одного з лідерів опозиції, письменника та історика Володимира Кара-Мурзи.
У результаті застосованих санкцій, все майно та інтереси зазначених осіб у Сполучених Штатах (або у володінні чи під контролем осіб з США) заблоковано. Крім того, блокуються будь-які організації, які належать, прямо чи опосередковано, індивідуально чи в сукупності, 50 або більше відсотками підсанкційним особам.
“Сполучені Штати прагнуть застосувати відчутні та серйозні наслідки до тих, хто вчиняє серйозні порушення прав людини або бере участь у корупції, а також захистити фінансову систему США від зловживань з боку цих самих осіб”, - йдеться на сайті Мінфіну США.
Кара-Мурзу заарештували в Москві у квітні 2022 року за виступи проти загарбницької війни Росії проти України. Приводом для порушення справи та засудження став зокрема виступ політика у Палаті представників США 15 березня 2022 року, під час якого, за словами слідства, Кара-Мурза, "діючи з мотивів політичної ненависті", "свідомо поширив помилкову інформацію" про бомбардування російськими збройними силами житлових районів та цивільної інфраструктури, включаючи пологові будинки, лікарні та школи України, чим "завдав істотної шкоди інтересам Російської Федерації”. Відтоді Кара-Мурзі висунули додаткові політично вмотивовані звинувачення в Кремлі, і зараз йому загрожує понад 35 років ув'язнення, у тому числі “за участь в іноземній організації” та “за державну зраду”.
Уряди та правозахисні організації по всьому світу закликали звільнити Кара-Мурзу.
У травні 2022 року Amnesty International визнала Кара-Мурзу в'язнем сумління.У січні 2022 року Держдепартамент США ініціював кампанію «Without Just Cause», яка закликає до звільнення політв’язнів у всьому світі.
Як повідомлялося раніше, дружина ув'язненого журналіста Євгенія Кара-Мурза у розмові з кореспондентом російської служби Голосу Америки у Вашингтоні сказала, що єдиним способом для Росії “бути в мирі з собою та своїми сусідами – це стати демократією”.
А для "зміни нинішнього режиму Росії на демократію", на її думку, потрібні три умови: перемога України на умовах, коли кожен російський солдат залишить українську територію; посилення санкцій; необхідність того, аби вижили нинішні опозиціонери, які згодом відбудовуватимуть економіку, “покалічену санкціями”.
За словами Кара-Мурзи, рівень масових репресій в Росії – масштабний.
«Якщо ми дозволимо Росії безкарно робити те, що вона робить в Україні, це буде сигналом для агресорів», – Ентоні Блінкен. Відео
«Якщо ми дозволимо Росії безкарно робити те, що вона робить в Україні, то це буде сигналом для агресорів усюди, що їм також може все зійти з рук», – держсекретар США Ентоні Блінкен
- Голос Америки
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
Сполучені Штати Америки оголосили надання Україні чергового пакету військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що до нього увійдуть здебільшого боєприпаси до установок HIMARS, гаубиць та бойових машин Бредлі, які США надали Україні раніше.
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“Відповідно до повноважень, делегованих президентом Байденом, я дозволяю наше 33-е вилучення американської зброї та обладнання [із запасів США] для України на суму 400 мільйонів доларів. Цей пакет військової допомоги включає більше боєприпасів для HIMARS і гаубиць, які Україна ефективно використовує для свого захисту, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, броньованих транспортних засобів, боєприпаси та підривне спорядження, а також фінансування іншого технічного обслуговування, тренувань та підтримки”, - мовиться в заяві Блінкена.
Як повідомляв Голос Америки, наприкінці лютого США надали Україні понад мільярд двісті мільйонів доларів нової фінансової допомоги, що є першим траншем додаткового пакета прямої бюджетної допомоги, обсягом 9,9 млрд дол., яка надійде Києву у наступні три квартали 2023 року.
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