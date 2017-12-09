США привітали Ірак із перемогою над «Ісламською державою»

Сполучені Штати привітали Ірак після того, як прем’єр-міністр країни оголосив про завершення війни проти «Ісламської держави».

Речниця Державного департаменту Гедер Науерт сказала, що США «щиро вітають іракський народ і мужність сил безпеки Іраку, багато з яких героїчно віддали своє життя у війні з ІДІЛ», - зазначається в офіційній заяві Держдепу, оприлюдненій в суботу.

«Сполучені Штати разом з урядом Іраку наголошують на тому, що визволення Іраку не означає, що боротьбі з тероризмом, чи навіть з ІДІЛ, в Іраку покладено край», - йдеться в заяві.

Іракські та коаліці чиновники підкреслюють, що незважаючи на оголошення військових успіхів над екстремістами, Ірак надалі стоїть перед значними загрозами його безпеці.

Угруповання «Ісламська держава» повторно повертається до своїх екстремістських корінь після територіальних поразок, спрямовуючи свої атаки проти іракських цивільних осіб та інфраструктури, які далеко від поля боїв.

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