Напередодні прибуття в Україну глава Пентагону відвідав Ірак

Міністр оборони США Джим Маттіс попередив, що кінець «Ісламської держави» ще далеко



Міністр оборони США Джим Маттіс у вівторок прибув до Іраку, де кілька днів тому розпочався наступ з метою повернення контролю над містом Таль-Афар.



Глава Пентагону виступить перед іракськими лідерами з промовою, присвяченою темі наступних кроків в боротьбі з «Ісламською державою».



Маттіс попередив, що до повного знищення угруповання бойовиків ще далеко.



Операція іракських сил безпеки зі звільнення міста почалася в неділю.



Таль-Афар став новою метою в підтримуваній США кампанії зі знищення бойовиків «Ісламської держави», заявив прем'єр-міністр Гайдер аль-Абаді.



Місто Таль-Афар, яке довгий час було опорним пунктом екстремістських сунітських бойовиків, пережило кілька циклів міжконфесійного насильства між сунітами і шиїтами.



«Дні ІДІЛ, безумовно, лічені, але з ними ще не покінчено, і найближчим часом цього не станеться», - заявив Маттіс в розмові з журналістами в Аммані.



Маттіс сказав, що після звільнення міста Таль-Афар, розташованого за 80 кілометрів від Мосула, іракські війська вирушать до західної долини річки Євфрат.



Він додав, що іракські сили безпеки здатні проводити одночасні операції.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони США Маттіс і спеціальний представник США щодо України Курт Волкер у середу прибудуть у Києв, де у чевтер візьмуть участь в урочистостях з нагоди 26-ї річниці Дня Незалежності України.

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