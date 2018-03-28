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Світ

Збільшується небезпека спалаху війни між Ізраїлем та Іраном

  • Голос Америки
Навчання іранських військ

Ізраїль та Іран, дві наймогутніші країни Близького Сходу, як здається, перебувають на шляху до зіткнення, і деякі експерти висловлюють побоювання, що це може викликати регіональний конфлікт і втягнути до нього Сполучені Штати і Росію.

Напруженість зосереджена між північним регіоном Ізраїлю та Сирією, де Росія та Іран заохочені своїми успіхами в підтримці уряду сирійського президента Башара аль-Асада. Інколи війна переходить кордон з Ізраїлем, що викликає триводу в єврейській державі.

Якщо ракета або снаряд з гранатомета влучить у дитячий садок або шкільний автобус, то це може викликати дуже серйозні відплатні дії, каже колишній ізраїльський дипломат Ліор Вайнтрауб.

Високопоставлений експерт з Інституту вивчення війни Кристофер Козак також висловлює занепокоєння з приводу того, що інцидент може вийти з-під контролю.

Іранська революційна гвардія і ліванське угруповання Гезболла втримують свої сили уздовж східного кордону Голанських висот з командними пунктами в районі.

«Визволення Єрусалима близьке», заявив у січні іранський духівник Ібрагім Раісі під час відвідин ізраїльсько-ліванського кордону, який був в оточенні командирів Гезболли та іранських офіцерів. Колишній ізраїльський дипломат Вайнтрауб каже, що єдиною причиною, чому Іран закріпився в Сирії - є «створити стартову площадку для атаки проти Ізраїлю».

Деякі аналітики занепокоєні, що ситуація лише погіршиться, якщо США відмовляться від ядерної угоди між Іраном і провідними країнами світу. Крім цього, що це дозволило б Ірану відновити програму виготовлення ядерної зброї та надіслало б сигнал Ізраїлю, що Вашингтон підтримає його, якщо він завдасть удару по Ірані.

Проте, як заявив недавно начальник генерального штабу збройних сил Росії генерал Валерій Герасимов, якщо виникне загроза російським військовослужбовцям у Сирії, Росія завдасть відплатного удару по ракетах і запускних установках.

Це мало бути темою розмов лідерів США і Росії на планованій зустрічі, проте, в атмосфері напружених відносин між обома країнами, невідомо, коли буде така нагода.

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Американські законодавці привітали рішення Трампа вислати російських дипломатів. Відео

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