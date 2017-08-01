Іран каже, що нові американські санкції порушують ядерні угоди

Іран передав скаргу до спільної комісії з питань санкцій про схвалені в липні нові заходи США щодо Ірану, в якій сказано, що Сполучені Штати порушили ядерну угоду з провідними країнами світу. Про це мав сказати у вівторок голова іранського парламенту.

Спільну комісію було створено для моніторингу запровадження положень ядерної угоди, підписаної у 2015 році між Іраном і шістьма провідними країнами світу, включно із Сполученими Штатами.

Підписання угоди довело до скасування більшості санкцій проти Тегерана в заміну на скорочення ним своєї ядерної програми.

Проте наприкінці липня бюро з іноземних активів Міністерства фінансів наклало санкції на шість іранських підприємств за їх роль у програмі розвитку балістичних ракет після того, як Тегеран запустив ракету, яка здатна винести на орбіту супутник.

Сенат США також голосував цього самого дня і майже одностайно наклав нові санкції на Іран, Росію і Північну Корею. Санкції у цьому законопроекті були відповіддю на іранську програму розвитку ракет, а також порушення прав людини.

Інформаційне агентство новин Таснім заявило:

«Іранське бюро моніторингу розглянуло нові американські санкції і вирішило, що вони суперечать частинам ядерної угоди», заявив голова параламенту Алі Лариджані. Іран передав скаргу до спільної комісії з приводу порушення угоди Сполученими Штатами.

Іранські ЗМІ заявили в понеділок, що уряд погодився на заходи у відповідь на американські санкції і що президент Гассан Роугані повідомить про це незабаром відповідним міністрам.

Минулого тижня президент Трамп виступив з погрозою проти Ірану, попереджаючи Тегеран про дотримання умов ядерної угоди, якщо він не хоче опинитися перед «великими, великими проблемами».

Адміністрація Трампа підтвердила, що Іран дотримується умов ядерної угоди, хоча республіканський президент назвав угоду – досягнуту його демократичним попередником Бараком Обамою – «найгіршою угодою в історії».

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