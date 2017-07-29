Іран заявив про обстріл своїх патрульних катерів американськими кораблями

У суботу Корпус вартових ісламської революції (Революційна гвардія) заявив, що кораблі ВМС США, в тому числі авіаносець «Німіц», наблизилися до іранських патрульним суден і відкрили попереджувальний вогонь. Як повідомляє Reuters, іранська сторона назвала це «провокаційним» кроком.

За повідомленнями іранських ЗМІ, американський авіаносець направив вертоліт до іранської нафтогазової платформи Resalat і наблизився до іранських кораблів. Американська сторона поки не коментувала цього інциденту. Однак, як нагадує Reuters, минулого четверга американський патрульний корабель уже відкривав вогонь по іранському військовому судну, коли воно небезпечно зблизилося до нього до відстань в 150 метрів.

У заяві Центрального американського командування говорилося, що попереджувальний вогонь був відкритий кораблем ВМС США Thunderbolt після того, як іранські моряки проігнорували неодноразові попереджувальні сигнали.

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