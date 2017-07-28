Російські санкції вже на підписі у Трампа. Демократи готуються долати вето

"Сенат щойно надіслав законопроект про російські санкції ... на стіл президенту, - повідомила сенатор-демократ Джин Шахін у Twitter, - президент МУСИТЬ підписати закон".

В своїй заяві сенатор Шахін закликала Республіканську партію публічно висловитись на підтримку подолання вето, в разі якщо президент Трампа прийме таке рішення: "Керівництво республіканців у Конгресі має публічно заявити про намір подолати вето, щоб стримати президента Трампа від застосування вето стосовно цього законопроекту.

"Кремль шукає будь-якої нагоди, щоб послабити Сполучені Штати і він має чітко зрозуміти, що такі зусилля тягнуть за собою наслідки. Цей законопроект, підтриманий обома партіями - відповідь, на яку заслуговує Кремль та його приятелі в Ірані та Північній Кореї", - йдеться в заяві.

“Тепер справа за президентом Трампом чи підписувати цей законопроект, підтриманий як Палатою представників, так і Сенатом переважною більшістю голосів, що дає захист від вето", - заявив партійний організатор демократів у Сенаті сенатор Стені Гоєр.

"Якщо він цього не зробить, він муситиме пояснити народу Америки, чому він ставить посилення Росії Володимира Путіна понад безпекою своєї країни і наших союзників. Я закликаю його прийняти правильне рішення і невідкладно підписати», - йдеться в заяві Гоєра.

Сенатор-республіканець Ліндзі Ґрем також привітав прийняття санкцій: "Я дуже радий, що Сенат переважною більшістю голосів прийняв законопроект про санкції проти Росії, Ірану та Північної Кореї".

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"Сьогодні Сенат переважною більшістю голосів - 98 до 2 - схвалив законопроект Палати представників з розширення санкцій проти Росії за втручання до наших виборів, підтримку сепаратистів на сході України та незаконну анексію Криму. Законопроект також утримує Іран та Північну Корею від розробки систем запуску балістичних ракет. Наш законопроект чітко визначає, що Конгрес має надати згоду на внесення будь-яких змін до російських санкцій, щоб їх не можна було зняти достроково, а також забезпечує нагляд як від імені більшості, так і меншості", роз'яснив Гоєр.

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