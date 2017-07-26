Законодавці обох партій вітають розширення санкцій проти Росії

Голосування з розширення санкцій проти Росії, Ірану та Північної Кореї об'єднало голоси як республіканців, так і демократів у Конгресі. Після голосування, в своїх публічних коментарях конгресмени-республіканці наголошують на важливості санкцій з огляду на складну міжнародну ситуацію, а от демократи роблять більший наголос на зростанні ролі Конгресу на противагу адміністрації Трампа.

"Американські експерти підтвердили, що Росія активно втручалась до наших виборів. Очолювана Путіним Росія намагається посіяти конфлікт та хаос, підтримуючи розбрат в Україні та таких диктаторів як Башар аль-Асад", - заявив конгресмен-демократ Дерек Кілмер.

"Сьогодні Палата представників прийняла законопроект з посилення санкцій проти Росії, щоб забезпечити невідворотне покарання для тих, хто намагається зашкодити Сполученим Штатам, нашим союзникам та миру у світі. Ми ускладнили для будь-якого президента можливість усунути ці жорсткіші заходи проти російського уряду. Це – перемога демократії і безпеки нашої країни, а також забезпечення виборів від іноземних впливів", - додав Кілмер.

"Сьогодні я підтримав існуючі санкції проти Росії і надання Конгресу повноважень контролювати їх усунення. Ці санкції стосуються теперішньої ситуації в Україні і вводять деякі нові заходи у відповідь на втручання Росії до наших виборів, а також заходи, спрямовані проти російських олігархів у залізничній сфері, перевезеннях, металургії та видобуванні. Вони включають обмеження на ведення бізнесу з російською нафтовою промиcловістю", - заявив конгресмен-республіканець Ренді Галтгрен.

Конгресмен-демократ Рубен Галлего заявив, що законопроект особливо обмежуватиме повноваження президента США змінювати санкції : "Сам той факт, що президент був проти законопроекту до того як він побачив його підтримку з боку переважної більшості обох палат Конгресу, показує нам, наскільки адміністрація не йде в ногу з інтересами нашої національної безпеки."

"Президент хотів мати розв’язані руки для скасування санкцій проти російських олігархів та державних підприємств. Його більше непокоїть як заприятелювати з Путіним – людиною, яка скерувала втручання до наших виборів минулого року, яка підтримує вбивчого та аморального деспота Башара аль-Асада, керувала незаконними вторгненнями до Грузії та України і загрожує безпеці наших союзників по НАТО. Тепер президент не зможе схилятись перед деспотами з невідомих та сумнівних причин", - зазначив Галлего.

Конгресмен-республіканець Сем Джонсон зазначив: "Будучи бойовим ветераном двох воєн, я серйозно ставлюсь до нашої міжнародної політики. Для мене було честю голосувати за законопроект , який накладатиме більші санкції та Росію. Іран та Північну Корею"

"Сьогодні світ – небезпечний, і ці країни провадять все агресивніші дії. Наприклад, вторгнення Росії до України, запуски балістичних ракет Північною Кореєю, дії Ірану в Перській затоці", йдеться в заяві Джонсона.

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