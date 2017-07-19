Сполучені Штати наклали додаткові санкції на Іран

Сполучені Штати наклали нові санкції на 17 громадян і юридичних осіб Ірану, звинувачуючи їх у підтримці розвитку програми балістичних ракет. Державний департамент повідомив про санкції у вівторок. Вони скеровані проти двох груп, пов’язаних з елітною Революційною гвардією, які, як сказано, були причетні до програми дослідів і виготовлення балістичних ракет.

У заяві також сказано, що діяльність Ірану на Близькому Сході «підриває регіональну стабільність, безпеку і економічне процвітання».

Тимчасом Міністерство фінансів наклало санкції на п’ять осіб і сім юридичних осіб за підтримку придбання військової техніки, а також трьох інших осіб, які є частиною «базованої в Ірані транснаціональної кримінальної організації».

Санкції заморожують будь-які активи названих іранців, які вони можуть мати у США, і забороняють американцям мати ділові відносини з ними.

У штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку міністр закордонних справ Мохаммад Заріф заявив «Голосу Америки», що санкції, «на жаль, стали поганою звичкою» з боку Сполучених Штатів, і що США можуть розраховувати на відплатні дії з боку Ірану.

«Це стосуватиметься людей, які брали участь у тероризмі та екстремізмі у нашому регіоні, а також у підтримці експансіонізму», сказав Заріф. Він додав, що повідомлення про відплатні санкції проти США надійде «у відповідному часі».

Високопоставлений науковець Інституту Близького Сході Зубайр Ікбал заявив, що американські санкції завдадуть удару економічному розвитку Ірану, сприятимуть нерівності щодо прибутків населення і дадуть консерваторам в країні претекст продовжувати антиамериканську та антизахідну політику.

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