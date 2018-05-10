Іранська криза посилює вплив Росії та Саудівської Аравії на нафтовому ринку

Нафтові ціни в четвер зросли до найвищої позначки з кінця 2014 року, через те, що ринки почали готуватись до можливих зривів поставок нафти, які може викликати заплановане введення американських санкцій проти найбільшого експортера нафти – Ірану, повідомляє Reuters.

США планують накласти санкції на Іран – країну, що відповідає за 4% нафтовидобутку в світі. Таке рішення очікується після того, як США вийшли з ядерної угоди стосовно Ірану.

Аналітики вважають, що санкції буде накладено незважаючи на можливу опозицію.

"Європа та Китай не будуть боротись проти санкцій США. Вони нарікатимуть, але приймуть це. Не реально, щоб хтось обрав Іран замість США", - переконаний голова фірми-консультанта в сфері енергетики FGE Ферейдун Фешаракі.

Навіть без перебоїв у постачанні нафти з Ірану, Саудівська Аравія та Росія з 2017 року намагаються обмежити видобуток, щоб підтримати ціни.

Саудівська Аравія заявила, що вона допоможе задовольнити світовий попит на нафту, якщо санкції, запроваджені президентом Трампом, створять дефіцит, однак, аналітики переконані, що Саудівська Аравія буде це робити тільки за наявності домовленості з Росією

"Що змінилось, і це –новий розвиток подій, що Білий дім справді тисне на Саудівську Аравію, щоб вони щось робили стосовно цін і повернули пропозицію на ринок, щоб ціни не підвищувались ... раніше (коли діяли санкції) Саудівська Аравія вела власну політику". – наголошує Олівьє Джейкоб з Petromatrix.

Саудівська Аравія заявила, що вона допоможе задовольнити світовий попит на нафту, якщо санкції, запроваджені президентом Трампом, створять дефіцит, однак, аналітики переконані, що Саудівська Аравія буде це робити тільки за наявності домовленості з Росією і світові варто очікувати на подальше зростання цін на нафту, пише CNBC.

Іранська криза може означати, що ціни на нафту brent зростуть до 80 доларів за барель, більше ніж 60 -70 доларів, які прогнозували експерти раніше цього року.

Гадаю, саудити дозволять цінам дрейфувати до 80-85 доларів перед тим, як поворухнути пальцем

"Гадаю, саудити дозволять цінам дрейфувати до 80-85 доларів перед тим, як поворухнути пальцем", - говорить Джон Кілдаф, аналітик Again Capital.

Раніше королівство вступало, щоб заповнити прогалини в постачанні нафти. Міністр фінансів Мнучин заявив, що адміністрація очікує. що союзники – виробники нафти будуть тримати ціни під контролем.

Однак, тепер запит США є більш складним. Саудівська Аравія є суперником Ірану, однак, має угоду про видобуток з Росією, яка є союзником Ірану і також перебуває під санкціями США. Постає питання наскільки Саудівська Аравія і ОПЕК через "Віденський альянс" з Росією будуть утримувати домовленості з видобутку нафти, або змінять їх, щоб компенсувати втрачену іранську нафту, в той час як нафтові ціни вже ростуть, пише CNBC.

Такі країни як Китай, яка є стороною угоди, може продовжувати купувати нафту з Ірану і, навіть, збільшить закупівлі нафти за зниженою ціною

Не відомо, який обсяг поставок нафти буде скорочено завдяки американським санкціям, адже партнери США за іранською ядерною угодою виступають проти її припинення і Іран вказав, що намагатиметься дотримуватись угоди. Аналітики очікують, що ряд країн буде виконувати угоду, однак, такі країни як Китай, яка є стороною угоди, може продовжувати купувати нафту з Ірану і, навіть, збільшить закупівлі нафти за зниженою ціною, переконані в CNBC.

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