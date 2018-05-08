Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном

Втім, президент Трамп повідомив, що державний секретар Майк Помпео є в дорозі до Північної Кореї

Президент Трамп у вівторок у Білому домі оголосив про планований вихід США із ядерної угоди з Іраном.

У 2015 році Іран погодився згорнути свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій з боку країн-підписантів угоди.

Сполучені Штати готуються до відновлення всіх санкцій, які було знято у рамках угоди, і запровадять додаткові економічні обмеження заявив президент Трамп.

Іран є головним у світі спонсором тероризму, - заявив президент Трамп. Це небезпечний режим, - підкреслив він. У основі цієї іранської ядерної угоди була «брехня», про що є докази, - заявив американський перзидент, додаючи, що Іран надалі будує свою ядерну програму.

Особа, знайома з переговорами, які відбувалися напередодні щодо збереження іранської ядерної угоди, заявила, що перемовини закінчились нічим через наполягання Трампа на збереженні різких обмежень на виробництво ядерного палива в Ірані після 2030 року. Чинна ядерна угода скасовує ці обмеження.

Європейські лідери стверджують, що за допомогою договору з Іраном вдалося знизити ядерні амбіції Тегерана. Вони також вважають, що вихід США з угоди зведе нанівець роки роботи, завдяки якій ядерна зброя не потрапляла до рук Ірану.

Трамп неодноразово погрожував вийти з угоди, укладеної в 2015 році, пояснюючи це тим, що вона не вирішує проблеми іранської програми розробки балістичних ракет і ролі Ірану в війнах в Сирії і Ємені.

Щодо планів США після виходу з іранської ядерної угоди президент Трамп не входив у подробиці.