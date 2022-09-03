Експерти висловлюють сумніви в ефективності іранських дронів, які потрапили на озброєння російської армії

Після того, як Пентагон підтвердив, що у серпні у продовж кількох днів партія іранських безпілотників доставлялася російськими транспортними літаками з Ірану до Росії, експерти висловлюють сумніви щодо їхньої ефективності проти української армії.

Москві безпілотники потрібні для посилення її війська на півдні України та боротьби з високомобільними артилерійськими ракетними системами HIMARS, які постачають США, кажуть фахівці.

Дрони мали розпізнавати цілі і допомагати завдавати удари з повітря. Але, як повідомили газети The Washington Post, а потім The Times of Israel, першою партією росіяни залишилися незадоволеними – з’ясувалося, що в іранських дронів багато проблем з електронікою.

Як сказав журналу Newsweek полковник Корпусу морської піхоти США у відставці Марк Кансіан, безпілотники мали би використовуватися з некерованими ракетами великої дальності, але для цього росіянам потрібно буде розробити систему комунікації між безпілотниками та бойовими ракетами. А на це потрібен час.

Однак він додав, що якщо росіяни навчаться ефективно використовувати безпілотники, то вони зможуть так само, як українці зараз завдавати високоточні удари по штабах і створювати проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, які можуть зірвати контрнаступ.

Як мовиться у повідомленні Newsweek, атаки з українських HIMARS і бойових літаків "погіршили" бойовий дух російських солдатів. Вони допомогли Україні відбити наступ Росії, і для повернення ініціативи у війні Росії потрібна стратегія протидії цій зброї.

Як повідомляє Російська служба Голосу Америки, при перших випробуваннях іранських дронів, російські військові зіткнулися з низкою дефектів і збоїв у роботі. Які були ці збої, не уточнювалося.

Підполковник армії США Пол Лушенко в інтерв'ю Російській службі Голосу Америки заявив, що на його думку, проблема може полягати в інтеграції безпілотників з системою ППО.

За його словами, безпілотники, такі як, наприклад, Rad-85, або Mohajer-6 або Shahid-129 або 191, які є ударними безпілотниками є ефективними «в контексті нерегулярних бойових дій, тобто завдання ударів по терористах і повстанцях.

«Проте, досі незрозуміло, чи будуть вони ефективними в умовах збройного конфлікту високої інтенсивності, який зараз має місце між Україною та Росією. І справжньою проблемою тут буде їхнє використання інтегрованою системою ППО або IAD, яка призначена для ураження безпілотника, що наближається. Неясно, чи справді іранські апарати мають такі технічні можливості», – каже підполковник армії США Пол Лушенко.

Представники адміністрації Байдена підтвердили, що російські військові зіткнулися з технічними збоями під час управління безпілотниками, отриманими з Тегерана, але при цьому в Держдепартаменті наголосили, що поглиблення союзу між Тегераном та Москвою слід розглядати як загрозу.

На думку підполковника Лукенка, оприлюднивши дані американської розвідки про російсько-іранську угоду та постачання бойових іранських безпілотників до Росії, Вашингтон намагається змусити Тегеран відмовитися від постачання озброєння до Росії.

«Мені цілком зрозуміло, що американська влада, включаючи, можливо, президента, Раду національної безпеки та співробітників розвідувальних служб США, ухвалила свідоме рішення швидко розсекретити інформацію про доставку безпілотників до Росії, яка інакше була б засекречена. Думаю, що це було зроблено з метою тиску на Іран, щоб він припинив передачу безпілотників до Росії, оскільки дослідження показують, що час від часу це може впливати на політику», – каже американський військовий.

Якщо це не подіє, США можуть запровадити санкції щодо Ірану, однак, цей крок, на його думку, є найменш вірогідним, оскільки може погіршити стосунки між Тегераном і Вашингтоном у той час, коли Сполучені Штати намагаються переглянути умови ядерної угоди з Іраном та сприяти позбавленню Ірана ядерних технологій.