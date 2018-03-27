Ірландія видворює російського дипломата

У відповіль на атаку проти колишнього російського агента в англійському місті Солсбері Сергія Скрипаля та його дочку Юлію, Ірландія видворить російського дипломата. Російський посол в Дубліні вже заявив, що це не залишиться без відповіді.

Чимало урядів європейських країн, Сполучених Штатів, інших держав повідомили, що планують видворити понад 100 російських дипломатів у відповідь на атаку. Москва заперечує свою причетність до того.

Ірландія високо цінить свій нейтралітет і не належть навіть до НАТО, але прем’єр-міністр країни Лео Варадкар заявив, що вона не нейтральна, якщо йдеться про таку атаку і що важливо продемонструвати солідарність з найближчим сусідом.

«Ірландія – нейтральна країна, ми не належимо до військових союзів. Однак, якщо йдеться про тероризм, убивства і застосування хімічної зброї або кібертероризм, ми аж ніяк не нейтральні», сказав Варадкар парламенту.

«Ми, очевидно, приєднуємось щодо видворення дипломатів до інших країн, які нейтральні, включно з Фінляндією і Швецією, які вдалися до цих самих дій, що й ми».

Варадкар заявив, що рішення про те, чий дипломатичний статус буде скасовано, основане на розвідувальних даних від поліції і сил оборони.

Ірландія вже раніше видворила російських дипломатів, останнім разом у 2011 році у відповідь на використання підроблених ірландських паспортів.

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