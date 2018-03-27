Рішення Трампа видворити дипломатів РФ підтримав впливовий сенатор-демократ

Сенатор-демократ від штату Меріленд Бенджамін Кардин вважає, що Росія повинна відповісти за свої дії





Член Сенатського комітету з міжнародних відносин Бенджамін Кардин вважає, що висилка 60 російських дипломатів із США є «адекватною реакцією на дії Путіна у Великобританії».

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CNN. «Це було правильно підтримати Європу в цьому питанні», - додав він.



Сенатор вважає, що Білий дім повинен дати належну відповідь за російське втручання у вибори в 2016 році. «Конгрес більшістю голосів підтримав запровадження санкцій проти Росії за їх атаку на нас ... Проте санкції так і не були запроваджені».



«Президенту Сполучених Штатів необхідно рішуче висловитися щодо того, що зробила Росія. Існує кілька способів це зробити, наприклад, запровадити санкції щодо використання нашої банківської системи або обмежити можливість отримання російськими олігархами віз для поїздок до Сполучених Штатів», - додав сенатор.



Разом з тим сенатор заявив, що Сполученим Штатам хотілося б мати позитивні відносини з Росією. «Хотілося б бачити, що Росія дотримується міжнародних норм. Нам необхідно співпрацювати з Росією в боротьбі з екстремізмом і терористами в світі. У Росії є право голосу і право вето в Раді безпеки ООН. Для вирішення північнокорейської проблеми нам необхідна допомога Росії», - зазначив сенатор-демократ Бенджамін Кардин.

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