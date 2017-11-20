Ізраїль готовий депортувати 40 тисяч африканських мігрантів

Непевна доля 40 тисяч африканських мігрантів в Ізраїлі. У неділю кабінет міністрів виніс одностайне рішення про закриття ізольованого центр утримання Голот в пустелі Негев і депортувати його мешканців. У таборі перебувають тисячі африканців, які прибули до Ізраїлю нелегально. Центр має бути закритий протягом наступних трьох місяців, і мігранти матимуть вибір – виїхати з країни або бути запротореними до в’язниці.

Бідні африканці, переважно з розтерзаних конфліктами Еритраї і Судану, прибули між 2006 і 2013 роками, коли побудова паркану на кордоні поклала край напливу нелегалів з єгипетського Синайського півострова.

Мігранти вважають себе біженцями, які шукають політичного притулку, тоді як Ізраїль вважає, що більшість із них незаконні економічні мігранти і навіть «інфільтратори». Багато мігрантів живуть у занедбаних районах на південь від Тель-Авіва, де місцеві ізраїльтяни звинувачують їх за збільшення злочинності і погіршення життєвого стандарту.

«Це правильна політика полегшити страждання мешканців у південному районі Тель-Авіва та інших районах, де живуть інфільтратори», сказав міністр внутрішніх справ Ар’є Дері, який першим висунув пропозицію про депортацію. «Моїм обов’язком є відновити мир і спокій у південному Тель-Авіві і в багатьох інших районах країни.

Офіційні особи кажуть, що це національний обов’язок «захищати єврейський і демократичний» характер країни.

Наша політика щодо інфільтраторів складається з трьох етапів, сказав прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу на засіданні кабінету міністрів. Одним є стримати наплив мігрантів. Ми будуємо паркан на кордоні і запроваджуємо закони, які повністю зупиняють наплив інфільтраторів, а сьогодні ми не маємо напливу ні одного інфільтратора. Другим етапом є їх усунення. Ми усунули приблизно 20 тисяч існуючих інфільтраторів, застосовуючи різні заходи. Третій етап полягає на тому, щоб продовжити усування значно більшої кількості, ніж ми зробили це дотепер».

Нетаньягу говорив про «міжнародну угоду», яка дозволяє нам усунути решту, тобто ще 40 тисяч мігратів без їх згоди». Згідно з повідомленням, існують угоди з Руандою і, можливо, Угандою, які погодились прийняти мігрантів.

Спірне рішення кабінету викликало осуд як у самому Ізраїлі, так і поза його кордонами.

Дивіться також: Астронавт НАСА Ренді Бреснік відповів на питання українців