AP: США і Росія досягли угоди про припинення вогню в Сирії

Сполучені Штати і Росія досягли угоди про припинення вогню в південно-західному районі Сирії. Про це повідомили в п’ятницю три американські офіційні особи в час зустрічі президентів Трампа і Путіна в Гамбурзі.

Угода є новою спробою США покласти край громадянській війні в Сирії.

Хоча подробиці угоди і те, як вона буде запроваджена в життя, поки що невідомі, припинення вогню має набрати сили в неділю опівдні за місцевим часом, заявили офіційні особи, які не мали дозволу прилюдно обговорювати припинення вогню і розмовляли за умов анонімності.

Йорданія та Ізраїль також є сторонами угоди, сказав один службовець. Обидві ці країни, які є союзниками США, межують з південним районом Сирії і вони занепокоєні тим, що насильство із Сирії може перейти через кордон.

Ця угода орема від «зон деескалації» які мали бути створені відповідно до досягнутої з ініативи Росії угоди з Туреччиню та Іраном. Сполучені Штати не були стороною цієї угоди. Розмови цього тижня в Казахстані для опрацювання припинення вогню в цих зонах не увінчалися досягненням угоди.

Сполучені Штати і Росія підтримують суперницькі сторони в сирійському конфлікті, причому Москва підтримує режим президента Башара аль-Асада, а Вашингтон підтримує повстанців, які намагаються усунути аль-Асада від влади . Сполучені Штати, як і Росія, виступають проти угруповання «Ісламська держава» в Сирії.

Дивіться також: Чого Україні очікувати від історичної зустрічі Трампа з Путіним? Пояснюють експерти