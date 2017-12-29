Ізраїль обстріляв сектор Газа, відповідаючи на палестинські ракетні атаки

Ізраїльські літаки і танки в п’ятницю завдали удару сектору Газа після того, як з цього палестинського анклаву вистрелено ракети в напрямку Ізраїлю. Про це повідомили палестинські та ізраїльські джерела.

Атаки сталися в час, коли тисячі палестинців уже четвертий день поспіль вийшли на вулиці сектора і окупованого Західного Берега, щоб запротестувати проти рішення президента Дональда Трампа від 6 грудня про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.

Рішення Трампа обурило палестинців, багато країн Близького Сходу та інших членів міжнародної громади, які не визнають суверенітету Ізраїлю над Східним Єрусалимом і Старим містом, районом у межах модерного Ізраїлю.

Адміністрація Трампа твердить, що вона віддана справі співіснування двох країн – Ізраїлю і Палестини – і що американське посольство не повинно мати впливу на переговори. Він сказав, що рішення про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю – це визнання дійсного стану, що це місто протягом довгого часу було місцем перебування ізраїльського уряду.

Палестинці хочуть, щоб Єрусалим, включно зі Старим містом, де є мусульманські, християнські та юдейські святі місця, був столицею майбутньої палестинської держави.

Застосування зброї обома сторонами було першим за понад десять днів. Поки що немає повідомлень про кількість жертв.

Дві із трьох ракет, вистрелені палестинцями, були перехоплені ізраїльською системою протиракетної оборони, а третя впала неподалік Гази.

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