На кордоні із сектором Газа ізраїльські військові поранили понад 500 палестинців

Міністерство охорони здоров’я сектора Газа повідомило, що в п’ятницю ізраїльські війська поранили понад 500 палестинських протестувальників. Ізраїльтяни застосували вогнепальну зброю і сльозогінний газ, щоб запобігти численним спробам палестинців подолати паркан на кордоні й дістатися до Ізраїлю.

Насильство спалахнуло після того, як тисячі палестинців влаштували протест уздовж кордону. Протести мають продовжуватись до середини травня. Дотепер у результаті сутичок десятки людей загинули й тисячі були поранені.

Протестувальники зібралися в наметовому містечку, побудованому за кількасот метрів від паркану на кордоні. Після того, як невеликі групи підійшли до паркану, спалюючі ізраїльські прапори, ізраїльські солдати відкрили по них вогонь і застосували сльозогінний газ.

За повідомленням Міністерства охорони здоров’я, поранення отримали понад 500 протестувальників, 122 із них від пострілів з вогнепальної зброї. Серед поранених було 10 парамедиків і два журналісти, і один із помер від раніше отриманих поранень. Разом загинули 34 палестинці.

Палестинці вимагають припинення десятирічної блокади сектора і права на повернення палестинських біженців до своїх домів на території Ізраїлю. Ізраїль повторно виключив будь-яку можливість їх повернення з приводу занепокоєння, що в Ізраїлі євреї стали б меншиною.

Деякі правозахисники виступають проти права військових стріляти у неозброєних протестувальників. Ізраїльські офіційні особи кажуть, що солдати стріляють лише в підбурювачів.

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