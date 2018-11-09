Ким був чоловік, який влаштував масову стрілянину в Каліфорнії?

Ветеран морської піхоти ввірвався в танцювальний бар у Каліфорнії у середу і відкрив вогонь по натовпу, в результаті якого загинуло 12 людей, у тому числі один поліцейський. Самого вбивцю знайшли мертвим на місці злочину. Слідчі заявили, що мотив нападу достеменно невідомий. Про це повідомляє CNN.

Влада заявляє, що 28-річний Ієн Лонг (Ian Long) спершу вистрелив у охоронця та жінку, яка працювала за прилавком, однак немає доказів, що він цілився у працівників.

Лонг, як вважається, помер від рани, яку отримав вистреливши в себе. Правоохоронці штурмували дім, де він жив із матір’ю, у пошуку доказів мотивів злочину.

Згідно з даними Департаменту оборони, Лонг служив морським піхотинцем майже п'ять років, з 2008-го по 2013-й, як військовий кулеметник і був направлений в Афганістан у 2010-2011 роках.

У квітні до будинку Лонга викликали поліцію – надійшли повідомлення про те, що він може страждати від посттравматичного стресового розладу, але в кінцевому підсумку це відкинули.

Сусід Лонга зауважив, що мати Лонга «жила в страху» того, що може зробити її син. Вона непокоїлася за нього, але не за власну безпеку.

За словами друзів Лонга, він був частим відвідувачем бару протягом багатьох років і любив туди приходити.

Правоохоронці знайшли допис у Facebook, який, як вважається, був створений приблизно в час атаки.

У ньому він говорить: «Я сподіваюся, що те, що люди називають мене божевільним... (емоджі «сміється») це не було б просто великою іронією? Так, я божевільний, але єдине, що ви, люди, робите після цих стрілянин – «надії та молитви» ... або «ви в моїх думках»... кожного разу... і дивуєтеся, чому це продовжує траплятися...».

Мати 27-річного чоловіка, вбитого під час стрілянини в барі, який рік тому вижив у масовій стрілянині в Лас-Вегасі, заявила:

«Мій син був у Лас-Вегасі з одним із його друзів і повернувся додому. Він не прийшов додому минулої ночі. Я не хочу молитов, не хочу думок, я хочу контролю над зброєю, і я сподіваюся на Бога, що ніхто не посилатиме мені більше молитов. Я хочу контролю над зброєю. Досить. Зброї», повідомляє CBS News.

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