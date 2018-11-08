Трамп назвав масову стрілянину в каліфорнійському барі «жахливою»

Президент Дональд Трамп назвав масову стрілянину в музичному клубі на півдні Каліфорнії «жахливою» і заявив, що він «повністю поінформований» щодо інциденту.

Через кілька хвилин після першого повідомлення президент додав другий твіт. У ньому він високо оцінив «велику мужність, продемонстровану поліцією», і сказав, що в першого офіцера, який увійшов до закладу, «вистрілили багато разів». Сержант Рон Хелас (Ron Helus) з департаменту шерифа округу Вентура – 29-річний ветеран, який збирався піти у відставку – серед дванадцяти вбитих.

Озброєний чоловік у середу відкрив вогонь по натовпу, який зібрався в закладі на щотижневу «студентську вечірку». Сотні людей кинулися втікати, дехто використовував стільці, щоб вибити вікна.

За словами свідків, озброєний чоловік був високим і вдягнутим у все чорне, з капюшоном на голові, а його обличчя частково прикрите. Він спершу вистрілив у людину, що стояла на вході, а потім, ймовірно, відкрив хаотичний вогонь по людях усередині.

Поки що не відомо, як саме загинув убивця. Його особа і мотив теж не відомі.

«Там жахлива сцена, – сказав Дін на прес-конференції вранці в четвер на стоянці закладу Borderline Bar & Grill. – Кров всюди».

Багато інших людей отримало менш значні травми, в тому числі при спробі втечі, зазначив Дін.

Стрілянини не часто трапляються в цьому містечку, яке розташоване у 64 кілометрах від Лос-Анджелеса.

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