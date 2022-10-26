Росія відпрацьовує відповідь на ядерні напади, на тлі зростання напруги через звинувачення у можливій атаці "брудною бомбою"

БІЛЯ ЛІНІЇ ФРОНТУ НЕ ХЕРСОНЩИНІ, Україна, 26 жовтня (Reuters) – Росія відпрацювала відповідь на ядерний напад у середу під час навчань, у яких брали участь атомні підводні човни, стратегічні бомбардувальники та балістичні ракети. Навчання відбуваються у час, коли напруга висока через те, що Росія звинувачує Україну у буцімто намірах застосувати «брудну бомбу».

Президент Росії Володимир Путін дистанційно спостерігав за щорічними навчаннями під назвою «Гром» або «Грім», під час яких здійснюються тестові запуски, щоб перевірити готовність ядерних сил Москви, а такої продемонструвати їхню силу.

Російські офіційні особи заявили, що випробувальні запуски балістичних і крилатих ракет, здатних нести ядерну зброю, пройшли успішно.

Інформаційне агентство РІА цитує Путіна, який заявив, що потенціал конфлікту в світі та регіоні залишається високим.

Напередодні Пентагон заявив, що Росія повідомила про свій намір провести навчання в той час, коли НАТО відпрацьовує використання ядерних бомб, у своїх щорічних військових навчаннях «Стійкий полудень» в Європі.

Демонстрація ядерних потужностей викликає увагу, оскільки Росія відступає в Україні та звинувачує її в планах підірвати «брудну бомбу» з радіоактивним матеріалом.

Київ і Захід кажуть, що немає жодних доказів цього звинувачення і що попередження, схоже, спрямоване на ескалацію напруги у війні в Україні або служить виправданням для ескалації на полі бою з боку Росії.

Західні офіційні особи висловили побоювання, що у Москви може виникнути спокуса використати малопотужну «тактичну» ядерну зброю в Україні, щоб спробувати змусити Київ капітулювати в той час, коли українські війська просуваються в окуповану Росією Херсонську область, погрожуючи серйозною поразкою Москві.

Президент США Джо Байден у вівторок попередив Москву, що такий крок буде «неймовірно серйозною помилкою».

Путін, який головуватиме на засіданні Ради Безпеки пізніше в середу, попередив, що Росія має право захищати власну територію, використовуючи будь-яку зброю зі свого арсеналу, яка включає найбільший у світі ядерний арсенал, але не говорив саме про тактичну ядерну зброю.

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РОСІЯ ІНФОРМУЄ КИТАЙ ТА ІНДІЮ

Російські офіційні особи заявили, що захисна ядерна парасолька Москви поширилася на чотири регіони України, які, за словами Путіна, він анексував. Претензії Путіна на анексію не визнають ні Київ, ні Захід, які також наголошують на бажанні уникнути ядерного конфлікту.

Через день після того, як Росія опублікувала свої звинувачення в «брудній бомбі» в Раді Безпеки ООН, міністр оборони Росії Сергій Шойгу поінформував свого китайського колегу Вей Фенхе, передавши під час відеоспілкування стурбованість Москви буцімто «можливими провокаціями» з боку Києва з використанням “брудної бомби", повідомило міністерство Шойгу.

Близький соратник Путіна, Шойгу, провів подібну відеоконференцію зі своїм індійським колегою.

Раджнат Сінгх, міністр оборони Індії, сказав Шойгу, що жодна сторона не повинна використовувати ядерну зброю у війні в Україні.

"Перспектива використання ядерної або радіологічної зброї суперечить основним принципам людства", - сказав Сінгх Шойгу.

Сінгх закликав до швидкого вирішення конфлікту шляхом діалогу та дипломатії, перспектива, яка наразі здається віддаленою після восьми місяців війни на тлі успішного контрнаступу України, який змусив російські війська відступити.

З Пекіна не було негайного повідомлення про те, що Вей Фенхе сказав Шойгу.

Вашингтон заявив пізно у вівторок, що повідомлення Москви про плани провести ядерні навчання знизило ризик прорахунку під час «безрозсудної» російської ядерної риторики.

Згідно з новим договором про нерозповсюдження ядерної зброї, Росія зобов'язана вчасно інформувати про такі запуски ракет, заявили офіційні особи США.

Навчання становлять потенційний виклик для Сполучених Штатів та їхніх союзників на тлі ядерних попереджень Путіна, хоча західні офіційні особи висловили впевненість у тому, що вони здатні відрізнити російські навчання від будь-яких кроків Путіна, спрямованих на виконання своїх погроз.

Цього місяця НАТО проводить власні щорічні ядерні навчання за участю бомбардувальників B-52 США, 14 країн і до 60 літаків.

Відколи російські війська зазнали серйозної поразки в Україні у вересні, Путін збільшив свої зусилля: він призвав сотні тисяч резервістів, оголосив про “анексію” окупованих територій і озвучив погрози ядерною зброєю.