Які зміни очікують на Білий дім з новим головою адміністрації - розмірковують ЗМІ

Президент Трамп не буде змінювати свої звички і обмежувати спілкування у Twitter. "Тільки несправжні новини ЗМІ і вороги Трампа хочуть, щоб я припинив використання соціальних медіа (110 мільйонів людей). Єдиний варіант для мене донести правду!" - заявив президент Трамп у Twitter.

Президент Трамп видав це повідомлення через день після того, як генерал у відставці Джон Келлі почав роботу на посаді нового голови адміністрації президента. Очікується, що Келлі приведе більше порядку до достатньо хаотичної діяльності Білого дому, повідомляє АР.

В своїх порадах новому голові адміністрації автор книги про адміністрації різних президентів США Кріс Віппл зазначив: "однією з умов є контролювати Twitter президента, - сказав Віппл і порадив йому заявити Трампу, - "Ви можете розміщувати в Twitter все, що хочете, але спершу давайте я це схвалю", повідомляє The Washington Post.

Не відомо, чи скористався Келлі з поради. але першим рішенням Келлі, було звільнити з посади директора з комунікацій Ентоні Скарамуччі, який за недовге десятиденне перебування на посаді скандально прославився використанням ненормативної лексики у спілкуванні з журналістом.

Читайте докладніше: Ентоні Скарамуччі пішов з посади директора з комунікацій Білого дому

Сенатор Ліндсі Грем, виступаючи на NBC зазначив, що його приємно вразила нова роль Келлі, але відзначив, що потрібно, щоб Трамп сам "проявив дисципліну", для того щоб просуватись з таких важливих питань як реформа охорони здоров’я, або оподаткування.

«Він зобов’язаний бути президентом для всіх нас і припинити цей хаос. Більшість хаосу породукує саме він, а не хто інший», - сказав сенатор, повідомляє AP.

Дивіться також: Вульгарні епітети та погрози – у Білому домі новий директор із комунікацій