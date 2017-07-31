Ентоні Скарамуччі пішов з посади директора з комунікацій Білого дому

Директор з комунікацій Білого Дому Ентоні Скарамуччі залишив посаду, повідомляє Білий дім. Це сталося невдовзі після оголошення про призначення генерала Джона Келлі керівником апарату президентської адміністрації.

«Пан Скарамуччі вважає, що найкраще - це дозволити керівнику апарату Джону Келлі почати з чистого аркуша, дати йому можливість створити власну команду. Бажаємо йому всього найкращого», - йдеться у повідомленні Білого дому.

Скарамуччі пробув на посаді речника Адміністрації 10 днів. За цей час Білий дім був змушений залишити попередній керівник апарату Рейнс Прібус, що перебуваву конфліктних відносинах зі Скарамуччі.

Конфлікт вилився у публічну площину під час вульгарного інтерв’ю, яке Скарамуччі дав журналісту The New Yorker минулого тижня. У розмові з кореспондентом речник Білого дому розкритикував кількох співробітників Білого дому, а голову апарату Рейнса Прібуса звинуватив у зливі інформації. Прібуса звільнили з посади минулої п’ятниці.

Ентоні Скарамуччі, фінансист із Волл Стріт, продав свою інвестиційну компанію SkyBridge Capital у січні цього року.

Видання The New York Times, яке першим повідомило про звільнення Скарамуччі, пише, що відносини вже колишнього директора з комунікацій Білого дому із президентом Трампом не зіпсувались і Скарамуччі, очевидно, запропонують іншу посаду в уряді.

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