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Стримування Китаю та Росії - основні теми саміту Байдена та Кішіди
Президент США Джо Байден приймає в Білому домі прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіду. Кішіда, країна якого перебрала головування в "Групі Семи", цього року, а також два роки входитиме до Ради Безпеки ООН, провів зустрічі в Європі, перед тим, як прибути до США.
Візит Кішіди до США підкреслює поглиблення американсько-японського стратегічного альянсу та ріст занепокоєння Токіо на тлі загроз регіональній безпеці, головним чином з боку Китаю, і вторгнення Росії в Україну.
Під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому Байден заявив, що відносини США та Японії "міцні як ніколи". "Хочу дуже ясно висловитись: Сполучені Штати повністю, ретельно, цілком віддані союзу", - додав він.
Кішіда відзначив, що обидві країни "поділяють основоположні цінності, такі як демократія та верховенство права".
Напередодні саміту Байдена-Фуміо, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін разом зі своїми японськими колегами, міністрами закордонних справ Хаяші Йошімасою та міністром оборони Хамадою Ясукадзу, домовились поглибити оборонну співпрацю, посилити спільні навчання та зв’язки командування, а також узгодили плани реорганізації підрозділів Корпусу морської піхоти США на Окінаві.
Зміни, оголошені у Вашингтоні в середу, сигналізують про те, що два союзники більш серйозно сприймають ризик війни в Індо-Тихоокеанському регіоні в разі нападу Китаю на Тайвань або ядерних ударів Північної Кореї. Він вводить в дію нову Стратегію національної безпеки Японії, оприлюднену в грудні, яка попереджає про можливість того, що «серйозна ситуація може виникнути в майбутньому в Індо-Тихоокеанському регіоні, особливо в Східній Азії», і закликає до довгострокових заходів. контрудар», що дозволить йому досягти цілей у материковому Китаї.
Уряд Кішіди також планує подвоїти оборонний бюджет Японії до майже 2% її валового внутрішнього продукту до 2027 року, що може ввести країну до п’ятірки лідерів у світі за військовими витратами.
Такі кроки підтримують США. Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр сказала Голосу Америки під час брифінгу в середу, що «безпрецедентна» стратегія національної безпеки Японії та її зобов’язання зміцнити свою оборону «посилить стримування в регіоні з метою просування миру та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі».
Хоча Токіо поступово зміцнював свою обороноздатність протягом останнього десятиліття у відповідь на активізацію китайської військової діяльності в Південно-Китайському морі, водах навколо Тайваню, а також у Східно-Китайському морі, зокрема навколо Сенкаку, група островів, на які претендують Японія, Китай і Тайвань, — оголошення, зроблені протягом останнього місяця, здивували багатьох спостерігачів.
«Ніхто не думав, що це станеться так швидко, — сказав Джеффрі Горнунг, старший політолог, який спеціалізується на безпеці Японії та Східної Азії в Rand Corp. — Ніхто не думав, що це станеться за цього прем’єр-міністра, який не відомий як "Яструб жорсткої оборони. І все ж він, по суті, змінює післявоєнну оборонну політику Японії так, як ніхто не міг передбачити", - сказав Горнунг Голосу Америки.
Кішіда зараз має низький рейтинг схвалення вдома через різноманітні скандали, пов’язані з членами його кабінету.
Українська війна стала тривожним дзвінком
Напад Китаю на Тайвань все ще є гіпотетичним, але війна Росії проти України пробудила японську громадськість до думки про можливість вторгнення однієї країни в іншу. Це відбулось на тлі відправки Китаєм військових кораблів і винищувачів до територій поблизу Тайваню та постріли балістичними в регіоні, у відповідь на минулорічний візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на острів налякав людей, сказав Зак Купер, старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва, який займається стратегією США в Азії.
«Ці дві дії [президента Китаю] Сі Цзіньпіна та [президента Росії] Володимира Путіна переконали багатьох у Токіо, що в цих автократичних країнах, якими керує здебільшого один лідер, немає певності щодо їхніх дій, – сказав Купер «Голосу Америки». - Отже, Японія повинна активізуватися».
Через ризик китайської атаки на Тайвань, Токіо прагне зміцнити свій захист та підтримати приблизно 50 000 американських військових, які зараз діють у Японії. Це допоможе Сполученим Штатам у можливих кроках із захисту Тайбею в конфлікті поблизу Китаю.
Щоб у нас були шанси відбити агресію, нам потрібна дуже сильна Японія», — сказав Горнунг.
Відповідальність Росії
Токіо підтримує зусилля під проводом США щодо санкцій проти Москви та надання Україні фінансової, гуманітарної та нелетальної військової підтримки. Позиція Японії сприяла забезпеченню підтримки інших партнерів, які не входять до НАТО, зокрема Південної Кореї, Австралії та Сінгапуру.
«Якби Японія не зробила цього, інші країни більше б вагались. Було б враження, що це трансатлантична відповідь на вторгнення Росії в Україну, а не глобальна відповідь провідних демократій», — сказав Купер.
Перед Вашингтоном Кішіда відвідав Францію, Італію, Велику Британію та Канаду для координації підходу щодо України та інших пунктів порядку денного саміту G-7 у травні, який прийматиме Японія. Офіційні особи кажуть, що Японія використовуватиме своє головування у “Групі семи” та дворічний термін у Раді Безпеки ООН, щоб продовжувати тиснути на Росію, щоб вона припинила війну.
Розбіжности щодо торгівлі
У той час як загроза Китаю та Росії зблизила союзників, США та Японія мають розбіжності щодо торгівлі, після того, як у 2017 році тодішній президент Дональд Трамп вивів Сполучені Штати із Транстихоокеанського партнерства, угоди про вільну торгівлю, укладеної в 2015 році тодішнім президентом Бараком Обамою та прем’єр-міністром Сіндзо Абе.
Японія розширила угоду про Транстихоокеанське партнерство – блок із 11 країн, який представляє одну з найбільших зон вільної торгівлі у світі.
Не дивлячись на неодноразові заклики Токіо, адміністрація Байдена не приєдналася до CPTPP, оскільки її критикують всередині США, де поширені протекціоністські настрої – реальність, яку Японія розуміє, сказала Шихоко Ґото, директор з геоекономіки та Індії. Pacific enterprise у Wilson Center.
"Що, ймовірно, станеться, це буде згадана CPTPP, але не буде поштовху, щоб Сполучені Штати приєдналися", - сказала Гото Голосу Америки.
США та Японія започаткували діалог «Економіка 2+2» на початку липня минулого року, але переговори зосереджені на підвищенні економічної безпеки, наприклад на захисті каналів поставок, а не на лібералізації торгівлі.
Очікується, що Токіо слідуватиме політиці Вашингтона щодо експортних обмежень на торгівлю напівпровідниками та іншими чутливими технологіями подвійного призначення, щоб зменшити економічний вплив Китаю. Представник Міністерства закордонних справ Китаю заявив у п'ятницю, що Пекін "зверне пильну увагу на відповідний крок і рішуче захищатиме власні інтереси".
Юлія Ярмоленко долучилась до роботи над матеріалом
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- Голос Америки
«Про яке верховенство права можна говорити без справедливості?», – Еміне Джапарова. Відео
«Про яке верховенство права можна говорити без справедливості? Уявіть собі матір, яка щойно втратила свою новонароджену дитину, як це сталося в Запорізькій області, коли Росія в листопаді обстріляла пологовий будинок», – Еміне Джапарова, перша заступниця міністра закордонних справ України.
США шукають додаткові механізми, щоб притягнути до відповідальності «Групу Вагнера»
Високопоставлені представники США заяили про стурбованість діяльністю російської «Групи Вагнера», яка бере участь у боях на Донбасі, набирає нових бійців з числа російських ув’язнених та найманців в інших країнах, та яку звинувачують у численних воєнних злочинах в Україні та порушеннях прав людини в країнах Африки.
Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив у четвер, що США ще не внесли найманців «Групи Вагнера» до списку закордонних терористичних організацій, але шукають способів, як притягнути її до відповідальності.
«Є низка повноважень, які ми вже застосували проти «Групи Вагнера», і ми продовжуватимемо шукати інші механізми, щоб притягнути групу до відповідальності», – сказав Прайс під час брифінгу в Державному департаменті.
Розмовляючи з журналістами, він сказав, що ця група частіше стала згадуватися в повідомленнях через те, що її керівник, наближений до президента Росії Володимира Путіна Євген Пригожин заявив, що його група взяла місто Соледар на Донеччині. Прайс сказав, що США не можуть підтвердити цієї інформації, але він додав, що «не сумнівається», що «Групу Вагнера» спіткає в Україні така ж невдача, як до цього спіткала регулярні російські війська.
«Ми бачили повідомлення про десятки тисяч бійців «Вагнера», активних на полі бою, але так само, як часткова мобілізація, так само як додаткові призови регулярних російських сил не змогли змінити хід битви, так само ми не сумніваємося, що введення сил «Вагнера», – навіть десятків тисяч військ «Вагнера», – ми не сумніваємося, що ці зусилля спіткає та ж доля, яку спіткали інші російські зусилля перед обличчям українського контрнаступу», – сказав Нед Прайс.
На запитання про те, чому «Групу Вагнера» ще досі не було внесено до списку іноземних терористичних організацій, Прайс сказав, що «Групу Вагнера» та її керівника вже внесено до низки санкційних списків.
«Групу Вагнера», її лідера, пана Пригожина, внесли до санкційних списків у відповідності до низки повноважень [уряду США]. Справа полягає в тому, що ми шукаємо всі відповідні та доречні повноваження, щоб притягнути до відповідальності тих суб’єктів та організації, які несуть відповідальність за цю жорстоку війну проти українського народу. Якщо є додаткові повноваження, в рамках яких було б допустимо, доцільно та ефективно застосувати санкції проти «Групи Вагнера» чи Пригожина, ми оцінимо це та застосуємо їх, як зможемо», – сказав Нед Прайс.
У липні 2022 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти кількох росіян та п'яти компаній, пов'язаних з Пригожиним, який перебуває у санкційному списку США з 2016 року через воєнні дії проти України. У 2018 році американське Міністерство юстиції звинуватило підприємця та його Агентство інтернет-досліджень у втручанні у президентські вибори у США у 2016-му році.
2020 року Управління контролю за іноземними активами (OFAC), яке є підрозділом Мінфіну США, наклало санкції на фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з Пригожиним. Обмеження застосували проти компаній, розташованих у Судані, Гонконгу та Таїланді, які американське відомство вважає причетними до ухиляння Пригожина від санкцій США.
Також у четвер, 12 січня, під час брифінгу для преси координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі сказав, що США не можуть підтвердити інформацію про взяття міста Соледар на Донеччині військами «Групи Вагнера». Кірбі сказав, що існують суперечливі повідомлення, але «ми не на місці, тож ми не в змозі це підтвердити».
Щодо самого Соледара, то, за словами Кірбі, цей невеличкий населений пункт, в якому до війни проживало до 10 тисяч жителів, не має великого стратегічного значення для росіян, але у керівника «вагнерівців» є до цього місця економічний інтерес.
«Це маленьке село на Донбасі. Ми вважаємо, що російський інтерес до цього подвійний. По-перше, тому що вони бачать його як ключ до їхньої здатності захопити, а потім утримувати Бахмут, – сказав Кірбі. – Там також є соляні шахти. Тож ми також вважаємо, що є певний економічний стимул, зокрема у пана Пригожина, щоб заволодіти ними».
Про те, що Пригожин поєднує військові та економічні інтереси, речник Білого дому, згадував раніше. Як повідомляв «Голос Америки», на початку січня, посилаючись на розсекречені дані, Кірбі заявляв, що Пригожин «витрачає понад 100 мільйонів доларів щомісяця на фінансування «вагнерівців» в Україні. Також, за словами Кірбі, «Група Вагнера» розплачувалася за протипіхотні ракети, які Росія закупила нещодавно у Північної Кореї.
У четвер інший високопоставлений представник США висловив серйозну стурбованість повідомленнями про те, що «Група Вагнера» «прагне вербувати солдатів із Сербії та інших країн».
Про це радник Державного департаменту США Дерек Шолле заявив під час переговорів у Белграді з президентом Сербії Александром Вучичем.
«Я не знаю, чи є занепокоєння [в Сербії], ми говорили про наші занепокоєння, і ми з нетерпінням чекаємо співпраці з урядом тут, у Белграді та інших місцях, де «Вагнер» активний, щоб покласти край їхній діяльності», – сказав американський дипломат.
«Голос Америки» розповідав про те, що делегація США в ООН у вівторок звинуватила «Групу Вагнера» у втручанні у внутрішні справи африканських країн та «збільшенні ймовірності зростання насильницького екстремізму» в регіоні Сахель, що між Сахарою та Суданською саванною і включає 12 країн.
Виступаючи під час брифінгу Ради Безпеки ООН щодо Західної Африки та Сахелю у вівторок, Річард Міллс, заступник представника США в ООН, сказав, що «Сполучені Штати глибоко стурбовані безпековою, гуманітарною та політичною кризами, що відбуваються в Сахелі». Він додав, що «присутність та операції «Групи Вагнера» не тільки не справляються з безпосередньою загрозою насильницького екстремістського руху, але й фактично збільшують ймовірність зростання насильницького екстремізму».
На початку січня «Голос Америки» також повідомляв що Проект розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) назвав Пригожина «Корупціонером року - 2022».
«Пригожин – олігарх, який цього року став живим символом найжахливіших явищ Росії, брудні гроші, брутальне насильство, цинізм і безкарність навіть перед російським законом – всі похідні корупції, що схвалюється державою, об'єднуються в його постаті», – мовиться у заяві, яку OCCRP опублікував на своєму сайті.
На початку грудня Державний департамент наклав санкції на «Група Вагнера», визнавши її однією з організацій, що обмежують свободу релігії за її діяльність у Центральноафриканській Республіці.
Також сенатори від Республіканської та Демократичної партій США, на початку грудня подали до Сенату США законопроект, який передбачає визнання «Групи Вагнера» терористичною організацією.
За словами законодавців, злочини «вагнерівців» включають «вбивства та погрози журналістам, викрадення дітей, застосування нервово-паралітичної речовини проти цивільних, катування, зґвалтування та торгівлю жінками та дітьми».
"Організацію Трампа" оштрафували на 1,6 мільйона доларів за податкове шахрайство
Компанію Дональда Трампа сьогодні, 13 січня, оштрафували на 1,6 мільйона доларів за схему, згідно з якою топ-менеджери колишнього президента США ухилялися від податків на доходи фізичних осіб за щедрі блага для працівників – надані їм додаткові переваги окрім зарплати.
Як повідомляє АР, це "символічне покарання і навряд чи серйозний удар для підприємства з мільярдними активами". Штраф був єдиним покаранням, яке суддя міг накласти на "Організацію Трампа" після того, як суд визнав її винною минулого місяця у 17 податкових злочинах, включаючи змову та фальсифікацію ділової документації.
Сума, встановлена суддею Хуаном Мануелем Мерчаном, була максимально дозволеною законом - подвійною сумою податків, які не сплатили керівники компанії за отримані через неї блага, включаючи безкоштовну оренду квартир у будівлях Трампа, розкішні автомобілі та навчання у приватній школі.
Мерчан дав компанії 14 днів для оплати. Сам Трамп не фігурував у суді і заперечував будь-яку інформацію про те, що його керівники незаконно ухилялися від податків.
У заяві, опублікованій після винесення вироку, Організація Трампа заявила, що не зробила нічого поганого і подасть апеляцію. «Ці політично вмотивовані прокурори не зупиняться ні перед чим, щоб дійняти президента Трампа і продовжити нескінченне полювання на відьом, яке почалося в день, коли він оголосив про своє президентство», — йдеться в повідомленні.
У залі суду не було ні колишнього президента, ні його дітей, які допомагали керувати та просувати "Організацію Трампа". “Хоча штрафи – менші за вартість квартири в Trump Tower – недостатньо великі, щоб вплинути на діяльність або майбутнє компанії, засудження є чорною плямою на репутації республіканця як кмітливого бізнесмена, який проводить кампанію, щоб повернутися у Білий дім”, - пише АР.
Поза залою суду окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегг, демократ, сказав, що він хотів би, щоб закон передбачав більш суворе покарання. «Я хочу бути дуже чітким: ми не вважаємо, що цього достатньо, — сказав він. – Наші закони в цьому штаті повинні змінитися, щоб зафіксувати цей тип системного та кричущого шахрайства, що триває більше десяти років». Окрім компанії, у справі було звинувачено лише одного керівника – колишнього фінансового директора "Організації Трампа" Аллена Вайссельберга, який минулого літа визнав себе винним в ухиленні від сплати податків на 1,7 мільйона доларів.
У вівторок його засудили до п'яти місяців ув'язнення. Кримінальна справа стосувалась фінансової практики та домовленостей про оплату праці, які компанія припинила, коли Трампа було обрано президентом у 2016 році. За роки роботи головним фінансистом компанії Вайссельберг отримав безкоштовну квартиру в будівлі під брендом Трампа на Манхеттені з видом на річку Гудзон. Вони з дружиною їздили на автомобілях Mercedes-Benz, орендованих компанією. Коли його онуки ходили в ексклюзивну приватну школу, Трамп оплачував їхнє навчання.
Кілька інших керівників отримали подібні бонуси.
Коли його викликали свідчити проти "Організації Трампа" на суді, Вайссельберг зізнався, що він не платив податки з цієї винагороди, і що змовився з віце-президентом компанії приховати отримувані блага, змусивши компанію видати фальсифіковані податкові форми W-2.
Помічник окружного прокурора Джошуа Стайнґлас сказав присяжним, що Трамп також особисто зіграв роль у податковому шахрайстві, оскільки підписував документи про оренду квартири Вайссельберга.
Але останній планував взяти відповідальність на себе і заявив, що ніхто в родині Трампа не знав про це порушення. “Це моя особиста жадібність призвела до цього”, - сказав від присяжним, затинаючись. На суді юристи Trump Organization повторювали ці слова: «Вайссельберг зробив це для Вайссельберга». Натомість сьогодні було зроблено заяву, що “йому погрожували, залякували і тероризували. Йому дали вибір: визнати себе винним і відсидіти 90 днів у в’язниці або залишитися у в’язниці до кінця свого життя – і все це замість корпоративного автомобіля та стандартних бонусів для працівників”.
Як пише АР, оштрафована компанія може зіткнутися з репутаційними втратами.
Крім того тривають й інші розслідування щодо колишнього президента та його бізнесу. Так, генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс подає до суду на Дональда Трампа та Trump Organization, стверджуючи, що вони ввели в оману банки та інші установи щодо вартості багатьох активів. Вона назвала це «мистецтвом красти». Суд призначив судове засідання на жовтень.
ФБР продовжує розслідування зберігання Трампом секретних документів.
А Комітет Палати представників, який розслідував штурм Капітолію 6 січня 2021 року, рекомендує розпочати щодо Трампа кримінальне розслідування. Рекомендація Комітету носить символічний характер, а остаточне рішення про відкриття кримінальної справи, як повідомляв Голос Америки, ухвалюватиме Мін’юст США.
«Не списуйте українців», – Джон Кірбі про Соледар та Бахмут. Відео
«Не списуйте українців», – координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі прокоментував ситуацію в Соледарі та Бахмуті
- Голос Америки
Блінкен та Кулеба обговорили безпекову та економічну допомогу Україні
Питання безпекової та економічної допомоги Україні обговорили сьогодні телефоном Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Про це повідомляє Держдепартамент США.
Очільники зовнішньополітичних відомств “зосередилися на продовженні надійної безпеки та економічної допомоги напередодні та після першої річниці неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому”, - йдеться у повідомленні.
Блінкен підтвердив “постійну і непохитну підтримку України, що підтверджується нещодавнім постачанням передового обладнання протиповітряної оборони та бронетехніки зі складів США”.
На своїй сторінці у Twitter Держсекретар Блінкен заявив: “В час, коли ми наближаємося до річниці повномасштабного вторгнення Росії, я ціную постійну тісну координацію та співпрацю з Дмитром Кулебою та його командою в Україні. Під час сьогоднішньої розмови з міністром закордонних справ я наголосив, що США нікуди не дінуться, як і Україна”.
Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. З того часу США надали Україні допомогу розміром у понад 25 мільярдів доларів, згідно з офіційними повідомленнями США.
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