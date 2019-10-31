Від одного з "яструбів" Білого дому очікують викривальних свідчень в Конгресі про політику Трампа щодо України

Тім Моррісон, головний директор з питань Європи та Росії Ради Національної безпеки США свідчитиме перед комітетами Палати представників Конгресу США в рамках процедурі імпічменту в четвер.

Очікується, що Моррісон виступить з викривальними свдченнями і підтвердить те, що раніше заявляв очільник посольства США в Україні Вільям Тейлор стосовно наявності вимог до українського уряду оголосити про розслідування дій родини Байдена і зв'язку між заявою та наданням оборонної допомоги. Водночас, як очікується, він наголосить, що Рада нацбезпеки США не вчиняла порушень, а дотримувалась процедур, пише CNN.

Напередодні свідчень Моррісон оголосив, що йде з посади в Білому домі. "Після більше року служби в Раді національної безпеки, пан Моррісон вирішив розвивати інші можливості. Ми бажаємо йому всього найкращого", - наголосив один з високопосадовців Білого дому в коментарі NPR. В Білому домі Моррісон замінив на посаді Фіону Гілл, яка також виступає свідком в рамках процедури імпічменту.

Моррісона, поряд з колишнім радником національної безпеки США Джоном Болтоном називали "яструбом" Білого дому, через його жорстку позицію в сфері контролю над озброєнням.

Ті, хто хочуть дійти до суті розслідування в рамках імпічменту покладають великі надії на його свідчення – що він захоче сказати, незважаючи на свої жорсткі погляди і те, що він багато в чому підтримує політику президента Трампа, що справді, в ситуації з Україною, існує проблема

Джон Ганс, колишній посадовець Пентагону вбачає іронію в тому, що ті, хто раніше дивувався, через призначення Моррісона, відомого своїми жорсткими політичними поглядами, тепер вбачають в ньому надію стосовно вирішення ситуації з Україною.

"Ті, хто хочуть дійти до суті розслідування в рамках імпічменту покладають великі надії на його свідчення – що він захоче сказати, незважаючи на свої жорсткі погляди і те, що він багато в чому підтримує політику президента Трампа, що справді, в ситуації з Україною, існує проблема", - говорить Ганс в коментарі NPR.

Очільник дипмісії США в Україні Вільям Тейлор згадував про роль Моррісона у своїх свідченнях в рамках процедури імпічменту. Зокрема в його заяві йдеться, що саме Моррісон заявив юристам Білого дому про озвучені прохання до уряду України розслідувати діяльність родити Байденів а також розповів Тейлору про існування таких умов щодо України.

Всередині серпня Вільям Тейлор почав боятись, що довготривала політика США з сильної підтримки України почала змінюватись.

“Тім Моррісон, топ-чиновник Ради Нацбезпеки США, по телефону сказав мені: “Президент не хоче давати ніякої допомоги взагалі”. Це надзвичайно стурбувало мене”, — пише Тейлор у своєму вступному слові до свідчень в Конгресі. “Як я казав Держесеретарю Помпео в травні, якщо політика США щодо України зміниться, я змушений буду подати у відставку. Після розмови з Моррісоном, я готувався це зробити”, - наголосив Вільям Тейлор.

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