Росія шукатиме місцезнаходження "Джавелінів" в Україні - екс-командувач Армії США у Європі

"Джавеліни" в руках українців здатні змінити те, як російські військові сприймають конфлікт на cході України та примусити їх переглянути свою поведінку. Про це у ході брифінгу Комісії з безпеки та співробітництва у Європі (Гельсінська комісія), незалежної урядової організації США? створеної Конгресом США для спостереження за виконанням та заохочення виконання Гельсінських угод, заявив генерал (у відставці) Бен Годжес, колишній rомандувач сухопутних військ США у Європі.

"Не знаю, як українці їх використають, але переконаний, що росіяни будуть відслідковувати місцезнаходження "Джавелінів", бо це дуже ефективна система, яка може змінити те, як хтось сприймає ситуацію.... Відтепер росіяни знатимуть, що Україна має "Джавеліни". Це, я вважаю, примусить росіян, сепаратистів переглянути їх дії", - сказав Бен Годжес.

Американський військовий також наголосив, що присутність в українському арсеналі "Джавелінів" може змусити супротивника відмовитись від тактики загарбання невеликих шматків української території у сприятливі моменти.

Як відомо, раніше адміністрація США повідомила про рішення схвалити надання дозволів на продаж до України летального озброєння. Також американські урядовці повідомили про отримання Україною протитанкових переносних ракетних комплексів "Джавелін".

"Йдеться не про тисячі одиниць. Це очевидно. "Джавелін" - це найкраща існуюча протитанкова система індивідуального використання. Ключове питання полягає у тому, як українці вирішать використати її. Коли ми надаємо військову систему іншій країні, власне зброя є частиною цілісного пакету, який включає підготовку. Це не чарівна паличка, але я вважаю "Джавелін" надзвичайно хорошою зброєю", - заявив Годжес.

До того ж, Бен Годжес відзначив, що рішення США озброїти Україну не викликало гострої реакції в Європі та Росії, чого побоювались оглядачі та попередня адміністрація США.

"Відверто кажучи, я був здивований відсутністю значної реакції з боку Росії чи європейців на рішення США. Для мене це означає, що спеціальний представник США з питань України Курт Волкер дуже добре попрацював, щоб гарантувати, що це рішення не підірве єдність альянсу", - наголосив Годжес.

"З листопада 2014 року і до виходу у відставку у грудні 2017-го генерал-лейтенант Бенджамін ("Бен") Годжес, як лідер - From November 2014 until his retirement in December 2017, Lieutenant General (Ret.) Frederick Benjamin “Ben” Hodges helped lead the U.S. response to Russia’s military aggression as Commanding General of U.S. Army Europe - на посаді командувача Армії США у Європі реалізувати відповідь США на агресію Росії", - відзначає сторінка Гельсінської комісії.

