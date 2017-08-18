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Трамп міг погодитись надати Україні зброю - експерт про візит міністра оборони США до Києва

Час офіційного візиту до України міністра оборони США Джима Маттіса може означати, що президент США можливо погодився надати Києву просунуті озброєння. Про це заявив Сімон Сараджян, директор проекту Russia Matters у Центрі науки та міжнародних справ Бельфера при Гарвардській школі імені Кеннеді.

"Збільшення бюджету військової допомоги США Україні та час обраний для візиту міністра оборони США Маттіса, можуть значати, що Трампа міг погодитись надати Києву більш просунуті озброєння", - твітує Сараджян.

Про візит міністра оборони США Джима Маттіса до Києва повідомляє сайт Міноборони США.

Це важливий сигнал підтримки Києва у конфлікті з Росією

Загалом американські оглядачі не лишили без уваги офіційну поїздку міністр оборони США до Києва.

"Добре бачити, що міністр оборони Маттіс планує відвідати Україну наступного тижня. Це важливий сигнал підтримки Києва у конфлікті з Росією", - твітує сьогодні колишній посол США в Україні, експерт аналітичного центру Brookings Institutuion Стівен Пайфер.

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    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

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