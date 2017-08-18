Спецпредставник США з питань України Волкер приєднається у Києві до міністра оборони США

Спеціальний представник США на переговорах щодо України Курт Волкер відвідає Київ 23-го серпня. Про це повідомляє сайт Державного департаменту США.

"Курт Волкер відвідає Мінськ, де він проведе зустріч з представником російського уряду, щоб обговорити російсько-українські відносини 21-го серпня. Після цього він відвідає Вільнюс, щоб зустрітись з високопосадовцями для переговорів щодо поступу в Україні. 23-го серпня, він відвідає Київ, де приєднається до міністра оборони США Джима Маттіса на зустрічах із українськими високопосадовцями, щоб обговорити подальші кроки у дипломатичних переговорах щодо відновлення суверенітету та територіальної ціліності України", - повідомляє сайт Державного департаменту США.

Після оприлюднення інформації щодо запланованого візиту міністра оборони США до України, Сімон Сараджян, директор проекту Russia Matters у Центрі науки та міжнародних справ Бельфера при Гарвардській школі імені Кеннеді заявив: час офіційного візиту міністра може означати, що президент США можливо погодився надати Києву просунуті озброєння.

"Збільшення бюджету військової допомоги США Україні та час обраний для візиту міністра оборони США Маттіса, можуть значати, що Трамп міг погодитись надати Києву більш просунуті озброєння", - твітує Сараджян.