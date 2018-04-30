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"Джавеліни" вже в Україні - Держдеп

  • Голос Америки

Сполучені Штати підтвердили Радіо «Свобода», що доставка вироблених в США систем протитанкової оборони Jаvelin вже відбулась.

«Їх було поставлено», - повідомив посадовець Державного департаменту США 30 квітня у відповідь на запит Радіо «Свобода».

Поставка летальної зброї є, щонайменше, символічною перемогою для України в її прагненні забезпечити підтримку Заходу в цьому конфлікті, що триває.

Після місяців напружених обговорень в Вашингтоні Білий дім оголосив про схвалення продажу Javelin в грудні.

Незважаючи на те, що Державний департамент підкреслив, що ця допомога повністю оборонного характеру, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков звинуватив Вашингтон в «русофобії» за рішення озброїти, за словами російської пропаганди, фашистських українських націоналістів.

«Американська зброя здатна призвести до нових жертв у сусідній з нами країні, і ми не можемо залишатися байдужими до цього», сказав він.

Політичний консультант Тарас Кузьо так відреагував на новину: «те, що ветував Обама, надіслав Трамп: зброя США (Javelin) прибула до України в той час, як Україна змінює формат військової операції з АТО на об’єднане військове командування».

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