Експерти США рекомендують щеплення третьою дозою вакцини Moderna обсягом у половину звичайної дози

Радники уряду США з питань охорони здоров'я заявили у четвер, що деяким американцям, які щонайменше півроку тому отримали вакцину від COVID-19 виробництва Moderna, варто отримати щеплення-посилювач обсягом півдози цієї вакцини для посилення захисту від коронавірусу.

Колегія зовнішніх радників Управління з контролю за продуктами та медикаментами США (FDA) одноголосно рекомендувала щеплення-посилювач для людей похилого віку, а також молодих дорослих з іншими проблемами зі здоров'ям, роботою чи життєвими обставинами, які піддають їх підвищеному ризику зараження COVID-19.

Рекомендація не є обов’язковою, але це ключовий крок на шляху до розширення американської кампанії щодо щеплень-посилювачів на мільйони американців. Чимало людей, які отримали перші щеплення вакцинами Pfizer принаймні шість місяців тому, вже отримують щеплення-посилювачі після того, як FDA дозволила їх використання минулого місяця-і це ті самі групи високого ризику, яким, на думку радників FDA, слід отримати посилювач Moderna.

Між тим радники уряду США наголосили на відсутності доказів того, що настав час надати доступ до вакцин-посилювачів Moderna або Pfizer для широкого загалу.

Коронавірус все ще є загрозою переважно для нещеплених людей. А от щеплені опосби мають потужний захист від важкого перебігу або смерті від COVID-19, вказують експерти.

"Я насправді не бачу потреби у кампанії для всіх", - сказав доктор Майкл Курілла з Національного інституту охорони здоров'я США.

Що стосується дозування, то початкова вакцина Moderna складається з двох щеплень по 100 мкг. Але компанія Moderna каже, що одного щеплення у 50 мікрограмів має бути достатньо для посилення.

Урядова агенція скликала своїх експертів, щоб зважити, хто і коли повинен отримати посилювачі з числа тих, хто отримав щеплення Moderna та Johnson&Johnson на початку цього року. Панель обговорить J&J у п'ятницю.

FDA буде використовувати рекомендації для ухвалення остаточних рішень щодо вакцин-посилювачів виробництва обох компаній. У разі позитивного рішення, існує ще одна перешкода: наступного тижня панель, скликана Центрами США з контролю та профілактики захворювань, запропонує більш детальну інформацію про те, хто повинен отримати щеплення-посилювачі.

Вчені розділилися

Багато американських вчених залишаються розділеними щодо того, кому саме потрібні щеплення-посилювачі та їх призначення - чи потрібні вони переважно людям з ризиком важкої хвороби, чи їх також слід використовувати при легкому інфікуванні.

Колегія FDA обговорювала, чи надала Moderna достатньо доказів на підтвердження своїх висновків.

Під час поширення "Дельта" варіанту, дослідження Moderna показало, що у людей, які були нещодавно вакциновані, рівень інфекцій був на 36% нижчим, ніж у тих, хто був щеплений раніше.

Інше дослідження, проведене серед 344 людей, виявило, що щеплення-посилювач зроблене після шести місяців відновило антитіла, які борються з вірусом, до рівнів, які вважаються захисними, і це включало велике зростання кількості антитіл, здатних протидіяти "Дельта" варіанту. Але це було невелике дослідження, і лише близько половини цих людей отримали ту саму низку доз, які будуть запропоновані.

Кілька радників стурбовані тим, що посилювач з меншою дозою може мати меншу користь ніж третє щеплення повною дозою.

Дані щодо посилювачів

Moderna заявила, що обрала щеплення-посилювач із нижчою дозою, оскільки вона викликала менше дискомфортних реакцій, таких як лихоманка та біль, а також залишила більше вакцин для глобальних поставок.

Одним дуже рідкісним побічним ефектом як вакцин Moderna, так і Pfizer є запалення серця, особливо серед молодих чоловіків незабаром після другої дози. Зберігається питання, чи може нова доза викликати більше випадків. Дослідження Moderna щодо посилювачів не було настільки великим, щоб помітити такий рідкісний ризик.

Ізраїль почав пропонувати посилювачі Pfizer раніше, ніж США і більшій частині населення. У четвер д-р Шарон Алрой-Прейс із міністерства охорони здоров’я Ізраїлю повідомила комісії FDA, що після введення 3,7 мільйона доз-посилювачів немає жодних ознак того, що додаткове щеплення є більш ризикованим.

Оскільки вакцина Moderna схожа, радники FDA дійшли висновку, що ці дані обнадійливі.

Хоча посилювачі Pfizer призначені лише для певних груп американців з високим ризиком, ізраїльські чиновники приписують більш широке використання посилювачів у своїй країні для стримування сплеску "Дельта" варіанту.

"У моєму розумінні немає жодного сумніву, що перелам тенденції зростання кількості захворювань був спричинений дозою-посилювачем", - сказав Алрой-Прейс у відповідь радникам FDA, які зазначили, що в інших країнах спостерігається зниження випадків "Дельти" без широкого застосування додаткових щеплень.

Але радники FDA також висвітлили одну складну проблему: люди з сильно ослабленою імунною системою вже можуть отримати третю повну дозу вакцини Moderna незабаром після перших щеплень - тому зберігається питання, чи повинні вони також мати право на щеплення-посилювач, яке стане для них четвертою дозою.

У статті використано матеріали AP.

Дивіться також: У Вашингтоні створили інсталяцію з прапорців на честь загиблих захисників України