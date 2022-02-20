"Росія планує найбільшу війну у Європі з часу 1945 року" - Борис Джонсон

Наявні докази свідчать, що "Росія планує найбільшу війну у Європі з часу 1945 року", заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв'ю BBC. Він додав, що є "всі ознаки того, що у певному сенсі цей план все почався".

Також Джонсон фактично повторив побоювання, висловлене президентом США Джо Байденом у п'ятницю про те, що, за розвідувальними даними, ціллю нової агресії може стати Київ. "Люди повинні розуміти, що ціною можуть стати людські життя",- сказав він і попередив, що такой конфлікт може стати "кривавим і затяжним", а президент Путін, ймовірно, "мислить про це нелогічно" і "не бачить, що попереду катастрофа".

"Думаю, для нас критично чітко пояснити, яка це буде катастрофа для Росії", - додав він. За його словами, Лондон вдасться до "найсуворіших із можливих" економічних санкцій проти Росії, якщо вона розпочне новий наступ на Україну. Обмеження стосуватимуться не лише президента Путіна та його оточення, а й "компанії та організації, що мають стратегічне значення для Росії".

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила: "Ми повинні зупинити Путіна, тому що він не зупиниться в Україні". При цьому очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що "небезпечне мислення Кремля, яке походить прямо з темного минулого, може коштувати Росії процвітаючого майбутнього".

У разі наступу Росії на Україну США не обмежаться санкціями і "ще більше посилять союзників по НАТО на східному фланзі", заявила віце-президента США Камала Гарріс.

Західні країни вважають, що Росія накопичила від 169 до 190 тисяч військовиків у Росії та Білорусі уздовж українських кордонів.

24 лютого запланована зустріч держсекретаря Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

У Кремлі відкидають звинувачення у підготовці нового наступу на Україну.

У статті використано матеріали BBC, англомовної редакції "Голосу Америки"