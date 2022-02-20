Канада доправила зброю для ЗСУ – Міноборони

До Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького ввечері 19 лютого прибув військово-транспортний літак С-17 Королівських Канадських повітряних сил, який доставив військову допомогу для Збройних сил України, повідомило українське Міноборони.

«Сьогодні ми отримали військову допомогу у вигляді снайперських гвинтівок, автоматичних гвинтівок, кулеметів з оптичними засобами прицілювання, пістолетів, приладів нічного бачення і спостереження та військового спорядження. Дякую нашим партнерам і друзям за це важливе і своєчасне рішення», – заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

У МОУ уточнили, що вантаж доставлений в рамках Технічної угоди між Міністерством оборони України і Департаментом національної оборони і Збройних сил Канади щодо проведення заходів військової підготовки в Україні.

«Співпраця з Канадою є дуже активною і ми будемо її поглиблювати. Тут на Львівщині відбуваються інструктажі. Інструктори з Канади разом із нашими військовослужбовцями відбувають певні тактичні й інші навчання, використовують свої навички, обмінюються досвідом і таке партнерство нам є вкрай важливим. Ми очікуємо прибуття інших рейсів із Канади з оборонним озброєнням», – сказав заступник міністра оборони України Ростислав Замлинський, який зустрічав борт.

У Міноборони уточнили, що це вже другий канадський літак, який прибув в Україну з військовою допомогою на борту. Перший прибув 4 лютого. Очікується, що найближчим часом буде виконано ще декілька рейсів, додали у МОУ.

Допомога надійшла в той час, коли, попри заяви російського Міноборони про те, що частина їхніх сил після навчань повертаються на свої бази, США і НАТО заявили, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, і що загроза нападу зберігається.​

Президент США Джо Байден вважає, що російський лідер Володимир Путін уже ухвалив рішення про нову масштабну агресію проти України.

США впевнені, що озвучені ними раніше сценарії наступу Росії на Україну дійсно представлялись на розгляд президенту РФ Володимиру Путіну. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю телеканалу "Дождь", зміст якого оприлюднено на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів Америки.

Блінкен ствердно відповів на запитання, чи озвучені США сценарії наступу Росії насправді були "на столі Путіна".

"Все, що я можу вам сказати, це наступне: ми дуже впевнені в інформації, якою володіємо. І, як я сказав днями на Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй, я визнаю, що в минулому іноді ми оприлюднювали інформацію, яка виявилася неточною. Ми дуже впевнені в інформації, яку маємо, і оприлюднюємо її не для того, щоб розпочати війну, а щоб запобігти війні – війні, яка не відповідає нічиїм інтересам, починаючи з російського народу. Це те, що ми намагаємося зробити. І якщо ми зможемо знайти дипломатичний спосіб зробити це, я сповнений рішучості це зробити. Але якщо нам доведеться відповідати на агресію з боку Росії, ми також це зробимо", - заявив Блінкен.