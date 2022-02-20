Путін не зупиниться в Україні - британська міністерка закордонних справ

"Ми повинні зупинити Путіна, тому що він не зупиниться в Україні", - заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс в інтерв'ю виданню The Daily Mail і пояснила: "Путін публічно говорив, що він хоче створити «велику» Росію, що він хоче повернути ситуацію, яка була раніше, коли Росія контролювала величезні частини Східної Європи".

Тим часом, Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії, підкреслила: "Небезпечне мислення Кремля, яке походить прямо з темного минулого, може коштувати Росії процвітаючого майбутнього".

За її словами, якщо Росія вирішить здійснити нове вторгнення до України, то Москва буде обмежена у доступі до фінансових ринків і технологій - відповідно до санкційного пакету, який готує Захід.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, міністри закордонних справ країн "Групи семи" закликали Росію вдатись до дипломатії, здійснити відчутне відведення військ від кордонів України та виконувати Мінські угоди.

У випадку будь-якої подальшої військової агресії проти України на неї чекатимуть "масивні наслідки, включно з фінансовими та економічними санкціями щодо широкого кола секторальних та індивідуальних цілей, які накладуть безпрецедентні втрати на економіку Росії", йдеться у заяві голів зовнішньополітичних відомств найпотужніших економік світу.

При цьому, у разі наступу Росії на Україну США не обмежаться санкціями і "ще більше посилять союзників по НАТО на східному фланзі", заявила віце-президента США Камала Гарріс, яка перебуває у Європі.

Гарріс взяла участь у Мюнхенській конференції з безпеки, під час якої, зокрема, зустрілась з президентом України Володимиром Зеленським.

"Віце-президентка підкреслила відданість США суверенітету та територіальній цілісності України. Вони обговорили спільний трансатлантичний підхід у разі подальшого вторгнення Росії в Україну, і віце-президентка окреслила швидкі та суворі заходи, які підготовлені разом с нашими союзниками та партнерами. Віце-президентка та президент Зеленський погодились щодо важливості дипломатії та деескалації", - повідомив Білий дім.

При цьому США продовжують пропонувати Росії дипломатичний шлях вирішення ситуації.

Москва відкидає звинувачення у підготовці нового вторгнення до України. При цьому під час дипломатичних переговорів Росія вимагала надати їй "гарантії безпеки", передусім, йдеться про відмову Україні від перспектив вступу до НАТО у майбутньому.

24 лютого запланована зустріч держсекретаря Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

У статті використано матеріали англомовної редакції "Голосу Америки", The Associated Press, Reuters and Agence France-Presse.